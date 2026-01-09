Donald Trump anunță prăpădul pentru cartelurile de droguri din Mexic: „Vom începe atacurile!"
Postat la: 09.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Donald Trump a anunţat joi că, după atacurile împotriva navelor maritime din Caraibe şi Pacific, Statele Unite vor lansa atacuri „terestre" împotriva cartelurilor, fără a preciza exact unde.
„Vom începe atacurile terestre împotriva cartelurilor. Cartelurile conduc Mexicul. Este foarte, foarte trist să vezi şi să priveşti ce s-a întâmplat în această ţară", a declarat preşedintele american într-un interviu acordat canalului Fox News.
Donald Trump a îndemnat duminică Mexicul să „se adune", după luni de presiuni asupra vecinului său din sud în ceea ce priveşte combaterea traficului de droguri şi balanţa comercială.
Preşedintele american a afirmat că a îndemnat-o pe Claudia Sheinbaum, preşedinta mexicană, să permită Washingtonului să trimită forţe americane pentru a lupta împotriva cartelurilor de droguri care operează în Mexic, o propunere pe care ea o respinsese deja în trecut, a spus el.
Sâmbătă, forţele americane l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa, acuzaţi de „narcoterorism" şi de importul a „tone de cocaină" de justiţia americană.
„Continentul american aparţine popoarelor fiecărei ţări care îl alcătuiesc", a reacţionat Claudia Sheinbaum, după răpirea omologului său venezuelean.
Începând din această vară, Statele Unite au desfăşurat un important dispozitiv militar în Caraibe şi au bombardat ambarcaţiuni provenite din Venezuela în numele luptei împotriva traficului de droguri, operaţiuni a căror legalitate a fost pusă la îndoială de experţi, ONG-uri şi responsabili ai Naţiunilor Unite.
Până în prezent, administraţia americană nu a prezentat dovezi care să demonstreze că aceste ambarcaţiuni transportă efectiv droguri.
La sfârşitul lunii decembrie, preşedintele american a afirmat că Statele Unite au distrus o zonă de acostare utilizată de ambarcaţiuni acuzate de participare la traficul de droguri în Venezuela.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Breitbart Business Digest: Venezuela, IA și economia trumpiană a abundenței energetice. Sub umbrela „Doctrinei Donroe" în domeniul energetic
Comentariile referitoare la recenta capturare a lui Nicolás Maduro s-au concentrat in mare masura pe aspecte de l ...
-
Profeția veche de 2000 de ani a Marelui Israel: Axa Netanyahu-Trump și fabricarea Apocalipsei - construirea „MIGA" (Make Israel great Again) ca nouă doctrină mondială
Autor: Rich Scheck Sub haosul teatral al titlurilor din presa contemporana, se afla și se consolideaza o realiniere ...
-
Următoarele patru teritorii care pot fi victime ale unei „preluări ostile” posibil victime decise de Donald Trump
În urma cu opt ani, ascultand atent semnale concordante din mai multe capitale, incepeam sa public o serie de arti ...
-
Macron anunță că soldați francezi ar putea fi trimiși în Ucraina. Ce s-a decis la Paris
Reuniunea de marți de la Paris a adus in prim-plan un plan de securitate pentru Ucraina care include, dupa incetarea foc ...
-
Venezuela pentru Ucraina - Rușii ar fi făcut oferta încă din 2019
În timpul primului mandat al președintelui american Donald Trump, oficialii ruși au semnalat ca ar fi dispuși sa p ...
-
Donald Trump vrea să preia controlul de facto al Groenlandei. Documentul oficial prin care se va reglementa noul statut al insulei
De la Washington la Cercul Polar, Groenlanda a devenit din nou subiectul unei confruntari geopolitice care neliniștește ...
-
Mobilizare pentru șefii UE după ce Donald Trump a anunțat că va prelua Groelanda: "Unul pentru toți sau suntem terminați!"
Premierul Poloniei, Donald Tusk, avertizeaza ca Uniunea Europeana se apropie de un punct de ruptura, afirmand ca o Europ ...
-
Reprimare brutală a protestelor din Iran - Cel puțin 35 de persoane au fost ucise
Numarul morților in violențele din jurul protestelor din Iran a crescut la cel puțin 35 de persoane, spun activiștii, de ...
-
Evaluare CIA: Cine ar trebui să conducă Venezuela după capturarea lui Maduro
CIA a tras concluzia, intr-o evaluare prezentata presedintelui american Donald Trump, ca loialistii de rang inalt ai lui ...
-
The Telegraph: Delcy Rodríguez, mâna dreaptă a lui Maduro, l-a servit americanilor pe tavă pe dictator. Ea a negociat în secret la Doha cu emisarii lui Trump
Într-o sala de ședințe din Doha, la aproximativ 12.000 de kilometri de Caracas, oficiali venezueleni și americani ...
-
Ce urmează pentru Donald Trump după operațiunea din Venezuela: Care sunt următoarele ținte ale SUA și în ce ordine
Dupa capturarea liderului venezuelan Nicolás Maduro de catre forțele americane, președintele SUA, Donald Trump, ș ...
-
Fiul lui Maduro rupe tăcerea după capturarea tatălui său! Val de amenințări: „Istoria va spune cine au fost trădătorii!"
Deputatul Nicolas Maduro Guerra, fiul liderului venezuelean Nicolas Maduro, a chemat la unitate maxima in cadrul regimul ...
-
Cum plănuiește China să debarce cea mai mare armată din lume în Taiwan. „Plajele roșii", noile puncte fierbinți ale planetei
Într-o zi mohorata din nordul Taiwanului, cațiva pescari stau de vorba pe plaja Linkou, discutand despre captura ș ...
-
SUA interzic accesul pe teritoriul american mai multor oficiali europeni. Franța reacționează dur
Statele Unite au impus interdicții de intrare pentru mai mulți oficiali europeni implicați in reglementarea Big Tech, de ...
-
Operațiune-fulger de amploare în Siria, după atacul SUA în Venezuela: Marea Britanie şi Franţa au atacat împreună Statul Islamic
Regatul Unit si Franta au efectuat in comun sambata seara o lovitura in Siria asupra unui obiectiv subteran suspectat a ...
-
Aleksandr Dughin, previziune sumbră: "Un Al Treilea Război Mondial este mai mult decât probabil. Va trebui să participăm la o luptă a tuturor împotriva tuturor"
Ideologul rus Aleksandr Dughin susține ca ordinea internaționala a intrat intr-o faza de colaps ireversibil și avertizea ...
-
Noi detalii din operațiunea SUA de prindere a lui Maduro: Americanii i-au clonat casa!
Apar noi detalii legate de operațiunea prin care SUA au descins in Venezuela și l-au ridicat pe președintele Nicolas Mad ...
-
Principalele intervenții militare ale SUA în America Latină de după Războiul Rece: Lungă istorie de sprijinire a dictaturilor
Statele Unite, care au anuntat, sambata, ca au lansat un „atac de amploare" impotriva Venezuelei, au o lunga istor ...
-
Operațiunea SUA în Venezuela lasă în urmă morți și răniți: apar primele detalii despre atac
Aproximativ 40 de persoane si-ar fi pierdut viata in timpul operatiunii americane impotriva Venezuelei de sambata in cur ...
-
Șeful Statului Major american dă detalii explozive despre operațiunea fără precedent din Venezuela: știau și unde e câinele lui Maduro
Generalul Dan Caine, șeful Statului Major american, a vorbit despre operațiunea militara fulger din Venezuela, in care N ...
-
Iranul fierbe: "Insurgenții trebuie puși la locul lor" - avertismentul lui Khamenei în plin val de proteste
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat sambata ca revendicarile economice ale protestatarilor ...
-
Coreea de Nord escaladează tensiunile: Noi teste balistice în Marea Japoniei, pe fondul intensificării programului militar
Coreea de Nord a lansat duminica mai multe rachete balistice in Marea Japoniei, a declarat Seulul: „Armata noastra ...
-
Lovitură grea pentru Putin: Rusia riscă să piardă miliarde de dolari după capturarea lui Maduro
Rusia se confrunta cu perspectiva pierderii unor sume de ordinul miliardelor de dolari investite in Venezuela, in urma r ...
-
Trump după capturarea președintelui Maduro: "A fost un atac spectaculos, așa cum oamenii nu au văzut din Al Doilea Război Mondial" / "Noi vom conduce Venezuela"
Președintele SUA Donald Trump a organizat sambata, 3 ianuarie, o conferința de presa dupa capturarea liderului Venezuele ...
-
China, „profund șocată" de atacurile SUA în Venezuela
Ministerul de Externe al Chinei a reacționat la evenimentele de astazi, condamnand atacurile SUA in Venezuela și captura ...
-
BBC: Capturarea președintelui Venezuelei, un eveniment fără precedent în epoca modernă
Intervenția Statelor Unite in Venezuela marcheaza un moment fara precedent in istoria recenta. Trimiterea unei unitați d ...
-
Donald Trump, făcut praf și pulbere în SUA după ce a atacat Venezuela: „Război ilegal!" / „De la polițiștii lumii la agresorii lumii" / „O altă aventură stupidă"
Senatori democrati au condamnat sambata atacurile aeriene asupra teritoriului venezuelean ordonate de presedintele ameri ...
-
Americanii confirmă că au început un război cu Venezuela: ordinul a fost dat de Donald Trump
Statele Unite desfasoara lovituri militare impotriva Venezuelei, a declarat un oficial american sub rezerva anonimatului ...
-
Venezuela acuză SUA pentru exploziile de la Caracas: stare de urgență decretată în țară și planuri de mobilizare. Apel la populație să iasă în stradă
Explozii puternice, insotite de sunete asemanatoare unor survolari, s-au auzit in jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sa ...
-
Dovada prezentată de ruși după ce au susținut că palatul lui Putin a fost atacat de zeci de drone
Armata rusa a repetat miercuri acuzațiile potrivit carora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Vladimir ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu