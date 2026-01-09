ICE începe să semene tot mai mult cu trupele SA din primii ani ai nazismului

Brațul înarmat al MAGA nu-i vânează doar pe imigranții ilegali, ci a devenit un instrument pentru descurajarea protestelor anti-Trump, pentru intimidarea «nealiniaților», a celor care mai cred încă în drepturile și libertățile garantate de Constituția SUA.

Cum se face asta? Cum s-a făcut întotdeauna în istorie: prin teroare. Renee Good a fost executată sumar, în plină stradă, de față cu zeci de martori. O femeie (albă) de 37 de ani, cetățean american, mamă a trei copii, a fost împușcată în cap, de trei ori, la volanul mașinii sale, de un agent ICE.

Oricât de oribilă ar fi această crimă, adevărata oroare este alta: reacția Administrației Trump. În loc să deplângă nenorocirea și să promită o investigație, oficialitățile s-au grăbit să blameze victima, acuzând-o de «terorism intern» și declarând că agentul care a ucis-o era în «legitimă apărare», fiindcă Renee Good ar fi încercat să-l calce cu mașina. Filmările arată, însă, cu totul altceva.

Declarația cea mai aiuritoare vine de la vicepreședintele J.D. Vance, care susține că agenții ICE beneficiază de «imunitate absolută» în exercitarea misiunilor lor! Nu, nu mai vorbim acum despre un tragic fapt divers, despre un psihopat izolat strecurat în rândurile unei instituții de forță a statului american. Vorbim despre o politică de stat, vizând instaurarea terorii și a unui regim autoritar.

Miruna Munteanu