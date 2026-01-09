Petrolierul confiscat de SUA și legăturile cu Republica Moldova - În schemă apare și Ilan Şor

Petrolierul rus Marinera care a fost confiscat miercuri de autorităţile americane, după ce a fost urmărit peste două săptămâni, timp în care şi-a schimbat pavilionul, are legături cu vechi aliaţi ai Kremlinului - oligarhul moldovean fugar Ilan Şor şi fostul deputat ucrainean Viktor Baranski, relevă o investigaţie a proiectului „Sistema" al postului de radio Europa Liberă / Radio Liberty, potrivit news.ro.

Pe 7 ianuarie, paza de coastă a SUA a reţinut în Atlanticul de Nord petrolierul Marinera (care naviga anterior sub denumirea Bella 1), considerat ca făcând parte din flota-fantomă cu care Rusia transporta ţiţei eludând sancţiunile. Urmărirea navei, care iniţial trebuia să ajungă în Venezuela, a durat două săptămâni şi jumătate, timp în care nava şi-a schimbat pavilionul din Guyana în cel rus şi a obţinut sprijinul Moscovei - potrivit presei, nava ar fi fost chiar escortată de un submarin rus.

Un astfel de nivel de implicare a Moscovei în problemele petrolierului aflat la celălalt capăt al lumii nu este întâmplător. După cum au aflat „Sistema" şi Radio Liberty, petrolierul are legături cu vechi aliaţi ai Kremlinului - fostul deputat ucrainean Viktor Baranski şi oligarhul moldovean fugar Ilan Şor, care în ultimii ani a devenit un instrument util Kremlinului.

Petrolierul Marinera a primit permisiunea temporară de a naviga sub pavilionul rus în a patra zi de urmărire - pe 24 decembrie 2025. S-a schimbat şi proprietarul vasului - în locul unei companiei turceşti aflate sub sancţiuni americane firma „Burevestmarin" din Riazan a devenit noul proprietar. Aceasta a fost înregistrată în iulie 2025 şi, de atunci, directorul general şi unic proprietar al acesteia este Ilia Bugai, în vârstă de 39 de ani, originar din Cita, oraş din Extrem Orientul rus.

Bugai conduce, de asemenea, compania din Moscova „Rusneftehimtorg", care se ocupă cu livrarea de combustibil, inclusiv prin cisterne. Printre principalii cumpărători de combustibil ai „Rusneftehimtorg" se numărau mai multe companii străine, toate având o caracteristică comună: sunt deţinute de femei care locuiesc în Moldova.

Cel puţin două doamne din această companie au ajuns deja în vizorul jurnaliştilor. Publicaţia „Verstka" a descoperit să făceau parte din imperiul flotei de petroliere fantomă, în spatele căreia se află fostul deputat al Consiliului Municipal din Odssa, Viktor Baranski. În 2021, structurile legate de Baranski şi holdingul său neoficial au fost supuse sancţiunilor SUA pentru transportul petrolului venezuelean.

În noiembrie 2020, Rusneftehimtorg, compania legată de petrolierul reţinut, a convenit cu Nefteprombank un credit de 300 de milioane de ruble (3,7 milioane de dolari la cursul valutar din data respectivă). După încă o jumătate de lună, banca a acordat aceeaşi sumă firmei „Rechmortrans", în spatele căreia, potrivit „Verstka", se afla Baranski. După şase luni, Banca Centrală a suspectat Nefteprombank de retragerea activelor şi i-a retras licenţa. Ulterior, banca a fost declarată falimentară, iar administratorul judiciar a început recuperarea datoriilor aferente creditelor.

În 2022, a venit rândul Rusneftehimtorg şi Rechmortrans să-şi plătească datoriile. Ambele firme au primit acţiuni în instanţă şi şi-au achitat datoriile până în martie 2023. În ambele cazuri s-a utilizat aceeaşi schemă: în contul datoriei, debitorii au transferat creditorului drepturile de creanţă asupra unei terţe firme - LLC Diamand Estate.

Din 2022, „Diamand Estate" deţine două canale de televiziune moldoveneşti. Anterior, acestea erau deţinute de fiul fostului procuror general al Rusiei, Iuri Ceaika, Igor, şi de un apropiat al fostului preşedinte al Moldovei, Igor Dodon, Vadim Cubara, iar odată cu venirea Diamand Estate, canalele de televiziune au început să fie asociate cu anturajul oligarhului moldovean Ilan şor. Acesta a fost suspectat de sustragerea a 2,4 milioane de euro din Nefteprombank, dar cazul s-a încheiat cu bine pentru el.

Şor, care deţine compania A7, este considerat „mâna Moscovei" în politica moldovenească. În acelaşi timp, omul de afaceri trăieşte de mult timp în afara Moldovei - acolo a fost condamnat în contumacie la 15 ani de închisoare pentru sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării. Şor s-a stabilit în Rusia, a obţinut cetăţenia şi acum ajută Kremlinul să ocolească sancţiunile financiare prin intermediul criptomonedelor. Partenerul lui Şor este banca de stat Promsviazbank, iar Vladimir Putin a participat la lansarea proiectului în toamna anului 2025. (Prin această bancă s-ar fi făcut plăţile pentru coruperea votului în Republica Moldova - n.r.)

Şi Baranski are legături în anturajul preşedintelui rus. Fostul deputat ucrainean a fost membru al partidului lui Viktor Medvedciuk, prietenul lui Vladimir Putin. După invazia pe scară largă a Ucrainei, lui Baranski i s-a retras cetăţenia ucraineană şi, potrivit mass-media, s-a mutat în Rusia, urmând exemplul lui Medvedciuk.