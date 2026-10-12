Pare că s-au înțeles: Luca Niculescu merge pe ideea lui Sorin Grindeanu și propune un pact pe șase luni
Postat la: 12.10.2026 |
Premierul desemnat Luca Niculescu a propus partidelor parlamentare încheierea unui acord de susținere pentru o perioadă de șase luni, care să permită viitorului Guvern să adopte reformele și măsurile urgente de care România are nevoie. P
ropunerea, prezentată luni, 12 octombrie, într-un interviu acordat Radio România Actualități, vine în contextul blocajului dintre PSD și PNL, cele două partide având poziții contradictorii cu privire la formula de guvernare. Niculescu avertizează că simpla obținere a votului de învestitură nu este suficientă, dacă viitorul Executiv nu va avea ulterior sprijinul parlamentar necesar pentru adoptarea deciziilor.
Întrebat cum poate fi depășit dezacordul dintre social-democrați, care solicită refacerea unei majorități împreună cu PNL și UDMR, și liberali, care refuză să participe la un nou guvern alături de PSD, premierul desemnat a recunoscut că neîncrederea dintre partide reprezintă un obstacol important.
„Înțeleg diferențele dintre partide și neîncrederea care există între ele și, dacă ar fi existat soluții simple, am fi avut de mult un guvern și problemele pe care le avem acum nu le-am fi avut. Dar aceste probleme există, în timp ce un guvern cu puteri depline nu există", a declarat Luca Niculescu.
În acest context, premierul desemnat a prezentat o posibilă formulă de compromis, bazată pe un acord politic limitat în timp și concentrat asupra unor obiective concrete.
„Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe șase luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper ca partidele, care evident că se gândesc la interesul României, să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială", a explicat Niculescu.
Luca Niculescu a insistat că principalul obiectiv al negocierilor nu trebuie să fie doar identificarea numărului de voturi necesar învestirii, ci construirea unui sprijin politic care să permită funcționarea efectivă a Executivului.
„Toate opțiunile rămân pe masă, voi continua discuțiile. Și astăzi am mai multe întâlniri cu formațiuni politice, dar cred că a venit momentul să accelerăm. România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine politică, avem nevoie urgentă de un guvern, un guvern care să aibă puteri depline", a afirmat premierul desemnat.
Acesta a explicat că apreciază disponibilitatea unor formațiuni de a susține instalarea unui nou Executiv, dar consideră insuficient un sprijin parlamentar acordat exclusiv pentru învestitură.
„Apreciez mult faptul că unele formațiuni politice și-au exprimat această disponibilitate de a susține un guvern, fie el politic, fie tehnocrat sau această formulă mixtă, dar ce vreau să spun este că nu e suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului, adică avem nevoie de un guvern care să poată și guverna. Pentru că un guvern care primește votul de învestitură, dar apoi nu poate adopta măsurile necesare, nu reprezintă o ieșire reală din criză", a subliniat Niculescu.
Premierul desemnat a indicat și principalele obiective care ar putea face parte dintr-o înțelegere politică: rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pe 2027, măsuri pentru sectorul energetic, relansarea economiei, creșterea colectării veniturilor bugetare și consolidarea capacității de apărare a României.
El a avertizat că lipsa unei rectificări bugetare urgente poate produce blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în activitatea primăriilor. Totodată, absența unui buget credibil pentru anul viitor ar putea agrava riscurile privind ratingul suveran al României și costurile de finanțare.
„Partenerii noștri internaționali, investitorii, au nevoie de un semnal clar că România este o țară stabilă, predictibilă, credibilă, care își respectă angajamentele", a mai spus Niculescu.
Propunerea unui acord pe șase luni apare după ce primele negocieri dintre premierul desemnat și partidele parlamentare au evidențiat diferențe majore între PSD și PNL.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații doresc refacerea unei majorități politice asumate, împreună cu PNL și UDMR, și schimbarea direcției economice a guvernării. Liderul PSD a exclus susținerea unui Executiv exclusiv tehnocrat și a respins perspectiva unui guvern minoritar social-democrat care să depindă de voturile altor partide.
În negocierile de joi, 8 octombrie, Grindeanu a evocat inclusiv posibilitatea unor acorduri parlamentare de susținere până în 2028, pentru a oferi viitorului Executiv stabilitate și credibilitate pe termen mai lung.
Poziția liberalilor este însă diferită. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis că partidul său este dispus să contribuie la instalarea unui guvern funcțional, dar nu acceptă să revină într-o formulă de guvernare împreună cu PSD.
Într-un mesaj publicat vineri, Bolojan a susținut că „refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice", acuzând social-democrații că vor să împartă responsabilitatea unor eventuale eșecuri economice cu liberalii.
Grindeanu a replicat că participarea PNL la guvernare nu reprezintă un favor făcut PSD, ci, în opinia sa, o decizie necesară pentru stabilitatea României.
Luca Niculescu a afirmat că discuțiile din ultima săptămână au produs anumite progrese, dar a avertizat că timpul disponibil pentru găsirea unei soluții se apropie de final.
„Există orgolii în fiecare dintre noi, dar nu aceasta este problema principală. Ceea ce doresc este ca, prin dialog, așa cum facem de o săptămână, și am făcut pași înainte, adică situația de acum nu mai este cea de acum o săptămână, dar este nevoie să accelerăm", a declarat premierul desemnat.
El a reiterat că intenționează să depună joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor, însă pentru aceasta este necesară finalizarea unei înțelegeri politice.
„Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Pentru aceasta trebuie să ajungem la un acord, în așa fel încât să avem, cum ziceam, un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să și poată guverna după aceea", a precizat Niculescu.
Luni, premierul desemnat continuă consultările cu USR, grupul minorităților naționale și alte grupuri parlamentare, în timp ce conducerea PSD are programată o ședință pentru a analiza condițiile în care ar putea susține viitorul Cabinet.
Niculescu a precizat că joi este data prevăzută pentru depunerea programului și a listei miniștrilor, nu pentru votul de învestitură, calendarul audierilor și al votului urmând să fie stabilit de Parlament.
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