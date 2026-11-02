Globalizarea serviciilor secrete: Acord important între România și SUA - SRI și agenția americană TSA își unesc forțele!

Serviciul Român de Informații (SRI) și Transportation Security Administration (TSA), agenția americană responsabilă de securitatea transporturilor, au semnat luni, 2 noiembrie 2026, la București, un memorandum de cooperare care permite schimbul de informații relevante pentru securitatea aviației civile din România și Statele Unite ale Americii.

Acordul consolidează colaborarea dintre cele două state într-un domeniu sensibil, care implică prevenirea amenințărilor teroriste și protejarea pasagerilor și a infrastructurii aeroportuare. Documentul a fost semnat de ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, în numele TSA, și de directorul interimar al SRI, generalul Răzvan Ionescu. Potrivit comunicatului transmis de SRI, memorandumul creează cadrul pentru cooperarea instituțională și schimbul de informații între cele două structuri, în vederea consolidării securității aviației civile din ambele țări.

TSA funcționează în subordinea Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite (Department of Homeland Security - DHS) și are ca principală responsabilitate protejarea sistemului american de transport, inclusiv prevenirea amenințărilor la adresa aviației comerciale. În cadrul ceremoniei de semnare, directorul interimar al SRI a subliniat importanța parteneriatului cu serviciile și agențiile americane, atât în ceea ce privește schimbul de informații, cât și activitățile operaționale comune.

„Relația SRI cu agențiile SUA este deosebit de valoroasă pentru noi, din perspectiva schimbului de informații și a derulării de activități comune, în plan operațional, analitic și de pregătire, și este una care ne inspiră și ne obligă să menținem un nivel înalt de calitate și profesionalism", a declarat generalul Răzvan Ionescu. La rândul său, ambasadorul american Darryl Nirenberg a evidențiat contribuția memorandumului la aprofundarea cooperării bilaterale.

„Statele Unite și România continuă să promoveze împreună securitatea aviatică. Acest Memorandum consolidează cooperarea dintre țările noastre, aprofundează schimbul de experiență și de bune practici și intensifică angajamentul nostru comun față de siguranța călătorilor noștri", a declarat diplomatul american. Cooperarea dintre cele două instituții vizează un domeniu în care SRI are deja atribuții operaționale directe.

În România, controlul de securitate al pasagerilor și bagajelor pe aeroporturile civile este efectuat de personal specializat al SRI, certificat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Activitățile includ verificarea pasagerilor, a bagajelor de cabină și de cală, a personalului aeroportuar, precum și controlul mărfurilor și al accesului în zonele de securitate. Totodată, Brigada Antiteroristă a SRI are atribuții în prevenirea și combaterea amenințărilor teroriste, inclusiv în domeniul securității aeroportuare și al protecției aeronavelor.

În Statele Unite, TSA îndeplinește o serie de responsabilități similare, fiind implicată în controlul pasagerilor și al bagajelor, evaluarea amenințărilor la adresa transporturilor și colaborarea cu serviciile de informații și autoritățile de aplicare a legii. Agenția americană utilizează inclusiv informații și evaluări de risc pentru identificarea potențialelor amenințări înainte ca acestea să se materializeze. Memorandumul semnat la București poate facilita o cooperare mai strânsă în aceste domenii, însă comunicatul SRI nu precizează categoriile concrete de informații care vor fi schimbate sau procedurile operaționale care vor fi aplicate.

Semnarea acordului intervine într-un context în care cooperarea în materie de securitate reprezintă una dintre componentele importante ale Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, lansat în 1997. Un alt element de context îl reprezintă situația programului american Visa Waiver, din care România a fost exclusă în mai 2025, după ce fusese inițial desemnată pentru admitere în ianuarie același an.

La 2 mai 2025, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat retragerea desemnării României pentru participarea la program, invocând necesitatea protejării integrității acestuia și a securității frontierelor și imigrației. Autoritățile americane au precizat atunci că România ar putea fi reconsiderată pentru admiterea în Visa Waiver dacă îndeplinește condițiile legale, exprimându-și totodată aprecierea pentru cooperarea bilaterală în domeniul securității. Programul Visa Waiver presupune inclusiv respectarea unor cerințe privind securitatea și schimbul de informații cu autoritățile americane.