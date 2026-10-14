Marian Neacșu dezvăluie formula de guvernare care prinde contur în PSD: Miniștri politici și tehnocrați în Cabinetul Luca Niculescu

Marian Neacșu, unul dintre liderii PSD și fost vicepremier în Guvernul Bolojan, consideră că viitorul Executiv condus de Luca Niculescu ar putea avea o structură mixtă, în care social-democrații să împartă portofoliile ministeriale cu tehnocrați.

Declarația vine cu doar câteva ore înaintea ședinței în care conducerea PSD urmează să decidă dacă partidul va participa efectiv la guvernare sau se va limita la susținerea parlamentară a noului Cabinet.

Marian Neacșu indică varianta unui guvern mixt

Întrebat miercuri, la Parlament, despre posibilitatea ca PSD să intre într-un guvern condus de Luca Niculescu, alături de miniștri tehnocrați, Marian Neacșu a indicat această formulă drept o posibilă soluție.

„Cred că va fi un guvern mixt, dacă va fi să fie", a declarat social-democratul.

Neacșu a precizat însă că participarea PSD la viitorul Executiv nu este încă decisă, urmând ca hotărârea să fie luată în cadrul reuniunii conducerii partidului, programată pentru ora 16:00.

Ce spune Marian Neacșu despre viitorii miniștri

Liderul social-democrat a evitat să confirme informațiile privind posibilele numiri în viitorul Cabinet, subliniind că PSD trebuie să analizeze mai întâi programul de guvernare propus de premierul desemnat.

„Este perioada în care se vehiculează o mulțime de lucruri (...) Înainte de toate, să vedem și noi programul de guvernare", a adăugat Neacșu.

PSD decide dacă intră în Guvernul Niculescu

Consiliul Național al PSD se reunește miercuri, de la ora 16:00, la Vila Lac, pentru a stabili poziția partidului față de viitorul Executiv.

Sorin Grindeanu a anunțat că le va prezenta colegilor trei posibilități: refuzul susținerii noului guvern, acceptarea unui Cabinet tehnocrat sau participarea la o formulă politică de guvernare. Liderul PSD și-a exprimat rezervele față de varianta exclusiv tehnocrată.

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună joi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

În privința celorlalte partide, PNL ia în calcul un acord de susținere fără participare la guvernare, în timp ce UDMR a anunțat că va vota Cabinetul Niculescu, indiferent de formula acestuia.