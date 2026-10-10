Interviu cu Alex Jones - Cristela Georgescu compară România actuală cu regimul Ceaușescu: „Dictatura de acum este mai rea decât cea de dinainte de 1989"
Postat la: 10.10.2026 |
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a lansat acuzații dure la adresa autorităților române, într-un interviu acordat vineri seara jurnalistului american Alex Jones, transmis în direct pe rețeaua X.
Aceasta a susținut că România traversează o perioadă de restrângere a libertăților fundamentale și a comparat situația actuală cu regimul comunist condus de Nicolae Ceaușescu, afirmând că „dictatura din România de astăzi este mai rea decât dictatura de dinainte de 1989". Soția lui Călin Georgescu a invocat presupuse persecuții împotriva susținătorilor fostului candidat, amenzi, arestări și cenzură, susținând că instituțiile statului au devenit o sursă de teamă pentru cetățeni.
Declarațiile au fost făcute în contextul în care Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Cristela Georgescu a explicat că a decis să se adreseze publicului american nu doar pentru a vorbi despre situația soțului său, ci și pentru a atrage atenția asupra modului în care consideră că funcționează instituțiile democratice din România.
În timpul discuției cu Alex Jones, Cristela Georgescu a făcut referire la experiența propriei copilării în România comunistă, susținând că situația actuală ar fi, din anumite puncte de vedere, mai periculoasă.
„Nivelul cenzurii este de neimaginat în România. Este de neimaginat. Vă spun că eu mi-am trăit copilăria în timpul dictaturii familiei Ceaușescu. Nici înainte de 1989 nu am văzut așa ceva, pentru că ceea ce trăim astăzi este și mai periculos", a afirmat Cristela Georgescu.
În acel moment, Alex Jones a intervenit în discuție, evocând practicile Uniunii Sovietice și acuzând instituțiile europene că ar reproduce metode autoritare.
Cristela Georgescu a continuat comparația cu perioada comunistă. „Iar dictatura din România de astăzi este mai rea decât dictatura de dinainte de 1989. Și, știți, chiar dacă Călin nu ar fi soțul meu, aș face în continuare ceea ce fac astăzi. Pentru că îi înțeleg pe oamenii care protestează pașnic pe străzi", a declarat aceasta.
Soția fostului candidat a susținut că presupusele abuzuri ale autorităților nu s-ar limita la anchetele penale în care este implicat Călin Georgescu, ci i-ar afecta și pe cetățenii care l-au susținut după alegerile prezidențiale din 2024.
„Alex, vreau să vă spun că mai există o latură a acestei situații. Începând din 2024, toți oamenii care l-au susținut, presa independentă, oamenii obișnuiți de pe stradă, toată lumea, aproape toată lumea, a fost persecutată", a afirmat Cristela Georgescu.
Aceasta a enumerat mai multe forme de presiune pe care susține că autoritățile le-ar fi exercitat asupra susținătorilor fostului candidat.
„Fie au primit amenzi uriașe, amenzi imposibil de plătit, fie au fost arestați, fie au fost intimidați. Desigur, și ei au fost persecutați. Nivelul cenzurii este de neimaginat în România", a continuat soția lui Călin Georgescu.
Pe parcursul interviului, Cristela Georgescu a susținut în repetate rânduri că instituțiile statului nu ar mai oferi garanțiile democratice pe care cetățenii ar trebui să se poată baza.
„Vreau să încep prin a clarifica un lucru foarte important. Nu sunt aici pentru a-mi apăra soțul în calitate de avocat, ca într-o sală de judecată. Sunt aici în calitate de soție, persoana care îl cunoaște cel mai bine și care i-a fost alături în toți acești ani. Sunt aici în calitate de mamă. Sunt aici în calitate de cetățean al României și al Europei, al unei țări care se prezintă sau pretinde că este o democrație", a declarat aceasta.
Soția fostului candidat a susținut că situația ridică o problemă care depășește cazul particular al familiei sale.
„Cred că astăzi putem vorbi despre o întrebare care este mult mai importantă decât soarta unui singur om sau a unei singure familii. Iar această întrebare este ce se întâmplă cu o societate atunci când instituțiile însărcinate să protejeze libertățile și drepturile omului devin tocmai instituțiile de care cetățenii încep să se teamă. Aceste instituții au primit responsabilitatea de a apăra democrația", a afirmat Cristela Georgescu.
Spre finalul discuției, aceasta a revenit asupra acuzațiilor privind caracterul autoritar al actualului sistem politic.
„Simt că am o responsabilitate, o obligație de a spune adevărul, pentru că îl cunosc. Iar adevărul este că democrația a murit în România și tirania devine mai puternică în fiecare zi. Dar, pentru că poartă un chip uman, chipul unei minciuni, noi nu o vedem. Minciuna circulă liber, purtând hainele adevărului", a declarat ea.
„Democrația nu este o etichetă pe care o pui pe un guvern. Este un standard la care trebuie să ne ridicăm", a adăugat Cristela Georgescu.
Cristela Georgescu a legat acuzațiile privind restrângerea libertăților de anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și de dosarele penale deschise ulterior pe numele soțului său.
Ea a susținut că măsurile judiciare împotriva lui Călin Georgescu ar urmări inclusiv descurajarea altor persoane să conteste sistemul politic.
„Vreau ca toată lumea să știe că oricine poate fi în locul lui, pentru că este o persoană obișnuită, care a venit din mijlocul oamenilor și a câștigat alegerile. Iar ei vor să îi intimideze pe oameni și să le transmită: Să nu îndrăzniți să faceți asta! Sistemul acesta nu poate fi învins", a afirmat aceasta.
Soția fostului candidat a continuat, reproducând mesajul pe care consideră că autoritățile încearcă să îl transmită societății.
„Țineți-vă gura, stați cu capul plecat, fiți ascultători și rămâneți acolo unde sunteți. Nu, noi nu acceptăm asta, pentru că Dumnezeu este unul singur și El are ultimul cuvânt. De ce ar trebui să îmi fie frică atunci când Dumnezeu este cu mine? Dar este important să ne trezim din această minciună că trăim într-o democrație. În mijlocul Europei, noi trăim într-o minciună", a declarat Cristela Georgescu.
Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, însă nu a câștigat alegerile prezidențiale în ansamblu. Procesul electoral a fost anulat de Curtea Constituțională la 6 decembrie 2024, după desecretizarea unor documente prezentate în CSAT, care indicau nereguli și presupuse ingerințe în desfășurarea campaniei. Decizia CCR a determinat reluarea integrală a alegerilor prezidențiale.
Declarațiile Cristelei Georgescu au fost făcute în contextul anchetei DIICOT în care soțul său este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
La 29 septembrie, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor și a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile, după ce Tribunalul București hotărâse anterior plasarea sa sub control judiciar.
În același dosar a fost arestat preventiv și omul de afaceri Ionel Rusen.
Ancheta privește o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro, în legătură cu o afacere care implica obținerea unei finanțări pentru operațiuni cu metale prețioase.
Călin Georgescu mai este implicat și în alte dosare penale, distincte de ancheta DIICOT.
Fostul candidat respinge acuzațiile, iar familia sa susține că procedurile judiciare ar avea o motivație politică.
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