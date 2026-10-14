Sorin Grindeanu prezintă lista celor 10 măsuri urgente pe care le va adopta PSD și lista integrală a miniștrilor din Cabinetul Luca Niculescu
Postat la: 14.10.2026 |
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat și oficial decizia adoptată în Comitetul Politic Național de a intra cu miniștrii în Guvernul Luca Niculescu. Grindeanu arată că PSD va avea 10 măsuri urgente care vor fi adoptate încă din primele zile de guvernare și până pe 15 noiembrie va prezenta un amplu program de relansare economică. De asemenea, în ciuda apelurilor lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu anunță o schimbare a direcției economice și măsuri pentru a încheia anul 2026.
"Consiliul Politic al PSD a analizat astăzi situația economică critică în care a ajuns România în ultimele luni și soluțiile pe care ni le-a propus prim-ministrul desemnat Luca Niculescu, prin programul de guvernare .
Am plecat de la un adevăr pe care toate partidele politice parlamentare responsabile l-au susținut în aceste zile: salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii, de aceea România are nevoie urgent de un guvern funcțional!
România are urgențe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate, până la plata pensiilor și a salariilor.
Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național!
Analizele BNR și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii în prăpastie.
Menținerea guvernului demis și interimar Bolojan ar avea o notă de plată care ar îngenunchiar și ultima parte funcțională din economie. Vorbim de un impact suplimentar pe buget de cel puțin 60 de miliarde de lei: adică 3% din PIB. Și nu doar atât!", a spus Sorin Grindeanu.
Grindeanu anunță riscurile, dacă nu avem parte de o schimbare a direcției
"Fără măsuri ferme și schimbarea direcției vom asista la reducerea activității economice. Ceea ce va antrena creșterea deficitului bugetar și ieșirea din angajamentele luate în fața creditorilor externi.
Apoi vom asista la majorarea costurilor de finanțare la împrumuturi și reducerea rezervelor valutare. Plus creșterea cheltuielilor cu dobânzile și deprecierea cursului!
Asta va conduce la un risc uriaș de intrare în criză de lichiditate. Și vom vedea blocate și amânate investiții și aproximativ 50.000 de concedieri. Suntem în prezent în imposibilitatea efectuării rectificării bugetare și a construcției bugetului pentru 2027. Și avem, de asemenea întârzieri în absorbția fondurilor europene.
Acesta este realitatea din datele pe care le avem și de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul în timp ce alții fug de dezastrul pe care l-au produs!
În aceste condiții, PSD a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național.", a mai spus liderul PSD.
Grindeanu prezintă cele 10 măsuri urgente pe care le va adopta PSD
Sorin Grindeanu a prezentat lista celor 10 măsuri urgente pe care le va promova PSD și anunță că nu vor crește taxele în 2027, dar și pregătirea unui plan amplu de relansare economică a României.
"CPN a dat undă verde intrării la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu.
Vă enumăr doar câteva dintre ele:
1.Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027. Termen: până la 1 noiembrie 2026.
2. Semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri și sindicatele care să ofere o predictibilitate fiscală pentru 2027. Mai clar spus: că nu vor crește taxele anul viitor.
3. Structurarea și aprobarea rectificării bugetare care să acopere necesarul de finanțare pentru spitale, servicii critice, funcționarea statului. Termen: până la 1 noiembrie 2026
4. Inventarierea stadiului proiectelor finanțate din fonduri europene, PNRR sau de la bugetul de stat care trec pe fonduri naționale.
5. Operaționalizarea accelerată a tuturor măsurilor din Planul de relansare economică. Termen: până la mijlocul lunii viitoare (15 noiembrie)
6. Elaborarea bugetului de stat pentru 2027, cu încadrarea în țintele de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor. Termen: până la 1 decembrie 2026
7. Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii pe timpul iernii
8. Indexarea pensiilor (inclusiv militare) și a pensiei minime.
9. Eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități
10. Demararea reformei administrative și anume comasarea voluntară a localităților cu până la 1500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor.
Foarte important! PSD va face o evaluare a performanțelor Guvernului Niculescu după primele șase luni de guvernare.", a precizat liderul PSD.
Lista miniștrilor PSD, care vor intra în guvernul Luca Niculescu
1.Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne- Marian Neacșu
2. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale- Florin Barbu
3.Ministrul Sănătății- Alexandru Rogobete
4.Ministrul Muncii- Florin Manole
5.Ministrul Economiei- Daniel Zamfir
6.Ministrul Justiției- Radu Marinescu
7.Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației- Alexandru Stoica
8.Ministrul Transporturilor și Infrastructurii- Ștefan Ovidiu Popa
9.Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor- Natalia Intotero
10. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu
11.Ministrul Apărării Naționale- Ștefan Radu Oprea
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