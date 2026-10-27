Începe procesul de corupție, în care e implicat și fostul premier Ilie Bolojan

Dosarul de corupție în care au fost trimiși în judecată omul de afaceri Fănel Bogoș, fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, și fostul lider PNL Vaslui, Mihai Barbu, are, miercuri, primul termen la Curtea de Apel București.

În acest dosar, fostul de acum premier Ilie Bolojan are calitatea de martor, după ce afaceristul Bogos a ajuns în biroul său pentru a=și rezolva problemele pe care le avea pe plan local. Magistrații vor verifica legalitatea probelor administrate în cursul anchetei. Ilie Bolojan are calitatea de martor în dosar.

Primul termen este dedicat verificării legalității probelor din dosarul instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Această etapă precedă judecarea pe fond, în cadrul căreia urmează să fie audiați martorii și inculpații. Trimiterea în judecată a lui Fănel Bogoș, a Cristinei Trăilă și a lui Mihai Barbu nu reprezintă o constatare a vinovăției acestora.

Ancheta privește demersurile făcute de Fănel Bogos, administratorul societății Vanbet, după problemele sanitar-veterinare apărute la fermele sale. Potrivit informațiilor DNA, în 2024 a fost confirmat un focar de salmoneloză, iar DSVSA Vaslui a dispus neutralizarea a 230.000 de păsări.

Societății i-ar fi fost refuzată plata unor despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei. Procurorii susțin că Bogos ar fi apelat la intermediari pentru schimbarea directorului DSVSA Vaslui și pentru determinarea conducerii ANSVSA să îi favorizeze firma.

În noiembrie 2025, DNA a anunțat reținerea omului de afaceri pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență, ambele în formă continuată. Bogos a fost ulterior arestat preventiv, iar din martie 2026 se află sub control judiciar, potrivit relatărilor recente.

În același dosar sunt cercetați Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului. Procurorii susțin că ar fi existat demersuri de exercitare a influenței asupra conducerii ANSVSA pentru înlocuirea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Bogos.

Cristina Trăilă este acuzată de complicitate la folosirea influenței, iar Mihai Barbu, de folosirea influenței ori autorității. Potrivit acuzațiilor prezentate de procurori, cei doi ar fi sprijinit demersurile omului de afaceri pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Demersurile ar fi vizat și obținerea unor despăgubiri de aproximativ 3 milioane de euro, precum și reducerea controalelor sanitar-veterinare la fermele companiei lui Fănel Bogoș. Ilie Bolojan figurează ca martor în acest dosar. Numele său apare în contextul unei întrevederi cu Fănel Bogoș, care ar fi avut loc la Palatul Victoria și în cadrul căreia s-ar fi discutat despre schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.