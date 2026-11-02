E gata să dea foc la planetă: Sondajele care îl „demolează" pe Trump pentru alegerile din SUA. Popularitate la cel mai scăzut nivel din 1946
Postat la: 02.11.2026 |
Harta electorală a SUA ar trebui să capete noi nuanţe marţi, când aproape 250 de milioane de alegători sunt chemaţi să-şi aleagă reprezentanţii în cadrul alegerilor pentru Congres de la jumătatea mandatului prezidenţial, cruciale pentru continuarea agendei lui Donald Trump. Se zvonește pe toate canalele cu surse oficiale ca Trump e gata sa declanseze un război-monstru in Orientul Mijlociu pentru a contracara pierderea alegerilor.
Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanţilor şi 35 din cele 100 de locuri din Senat vor fi puse în joc, precum şi 36 de funcţii de guvernator. Aceste „alegeri la mijlocul mandatului" prezidenţial (midterms) sunt, în mod tradiţional, nefavorabile preşedintelui în exerciţiu, iar Donald Trump, deosebit de nepopular, nu ar trebui să facă excepţie de la această tradiţie. Deşi până acum a deţinut controlul asupra ambelor camere ale Congresului, el riscă să piardă puterea legislativă.
În Camera Reprezentanţilor, partida pare pierdută din start pentru partidul preşedintelui. Republicanii deţin acolo doar o majoritate fragilă de 219 de locuri, faţă de 214 pentru democraţi. Partidul cu simbolul măgarului (democraţii) ar trebui, aşadar, să câştige doar câteva circumscripţii pentru a prelua din nou controlul asupra Camerei inferioare a Congresului. Pentru Donald Trump, precedentele exemple nu dau motive de optimism.
La alegerile de la jumătatea mandatului din 2018, în timpul primului său mandat, Donald Trump şi republicanii au pierdut 41 de locuri în Cameră. Joe Biden, la rândul său, a pierdut 9 în 2020. Pe 28 octombrie, cu câteva zile înainte de scrutin, site-ul specializat Decision Desk HQ estima la 80% şansele democraţilor de a recâştiga majoritatea.
Amploarea „valului albastru" (democrat) rămâne însă incertă, subliniază CNN, în special din cauza reconfigurării circumscripţiilor electorale, încurajată de Donald Trump, care a făcut ca anumite locuri să fie imposibil de răsturnat. „Din cele 435 de locuri din Camera Reprezentanţilor, doar aproximativ 40 sunt considerate cu adevărat disputate (...) Prin urmare, democraţii ar putea acumula milioane de voturi în plus, dar să câştige doar câteva locuri", explică analistul politic al postului, Stephen Collinson.
În tabăra democraţilor, însă, speranţa predomină. „Suntem pe punctul de a prelua din nou controlul asupra Camerei Reprezentanţilor", a asigurat, plin de încredere, liderul democraţilor din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries. Într-un interviu acordat CNN săptămâna trecută, congresmenul din New York a calificat şansele unei victorii democrate drept „foarte probabile".
O astfel de schimbare ar limita marja de manevră bugetară a lui Donald Trump şi le-ar permite democraţilor să intensifice anchetele parlamentare privind acţiunile preşedintelui şi ale apropiaţilor săi.
Liderul deputaţilor democraţi, Hakeem Jeffries, a promis în septembrie că „îi va trage la răspundere pe escroci". Cel care ar putea deveni următorul preşedinte al Camerei Reprezentanţilor a lăsat, de asemenea, să planeze ameninţarea unei proceduri de impeachment (punere sub acuzare în vederea unei posibile destituiri de către Senat) împotriva secretarului apărării, Pete Hegseth, promiţând că „se va ocupa de cazul acestuia" dacă Donald Trump nu îl va demite.
În camera superioară, situaţia este mai incertă. Partidul lui Donald Trump numără în prezent 53 de senatori din 100, dar opoziţia democrată speră să recâştige majoritatea şi aici, la doi ani după ce a pierdut-o. O schimbare a majorităţii în Senat era de neimaginat în urmă cu un an. Însă acest scenariu este astăzi luat în considerare cu seriozitate de către specialişti, Decision Desk evaluând probabilitatea acestuia la 57%. Sondajele din ultimele săptămâni arată, într-adevăr, o creştere puternică a democraţilor, inclusiv în statele cu tradiţie de dreapta.
În Carolina de Nord, un stat din sud-est câştigat de Donald Trump în 2024, fostul guvernator democrat Roy Cooper are un avans de aproape 10 puncte în sondaje faţă de republicanul Michael Whatley în cursa lor pentru Senat, un ecart care a determinat numeroase organizaţii republicane să renunţe la orice speranţă de a păstra locul şi să-şi redirecţioneze fondurile de campanie către alte alegeri.
În Texas, creştinul evanghelic James Talarico ar putea foarte bine să câştige un loc într-un stat care nu a mai ales un senator sau un guvernator democrat de peste 30 de ani. Alţi democraţi le ţin piept republicanilor în zone conservatoare precum Iowa, Mississippi sau Alaska. Un semn al acestor posibile avansuri ale democraţilor este faptul că Donald Trump şi-a intensificat mitingurile în aceste state în ultimele săptămâni.
Provocarea rămâne una de proporţii. Partidul Democrat trebuie să cucerească cel puţin patru locuri republicane, păstrându-şi în acelaşi timp toate locurile pe care le deţine în prezent. „Cele zece curse electorale care vor decide soarta Senatului sunt, în mare parte, la egalitate. Aceasta înseamnă că democraţii ar putea fi aproape de victorie în fiecare dintre ele, dar fără a-şi atinge totuşi majoritatea obiectivelor", subliniază CNN. La nivel naţional, semnalele sunt, de asemenea, mai degrabă favorabile pentru democraţi.
Un sondaj realizat recent de Siena College pentru The New York Times arată un avans de 11 puncte la nivel naţional pentru candidaţii democraţi faţă de republicani, în rândul persoanelor deja înscrise pe listele electorale. Conform aceluiaşi sondaj, doar 21% dintre persoanele chestionate consideră că situaţia economică actuală din Statele Unite este „bună" sau „excelentă", în timp ce 53% o consideră „mediocră".
Gradul de popularitate al lui Donald Trump se situează în jurul valorii de 37% de opinii favorabile, conform mediei sondajelor colectate de expertul Nate Silver, faţă de peste 60% de opinii nefavorabile - adică o diferenţă de 24 de puncte. Potrivit New York Times, miliardarul republican abordează aceste alegeri de la jumătatea mandatului cu cel mai scăzut nivel de popularitate de la democratul Harry Truman în 1946, al cărui partid suferise atunci o înfrângere electorală serioasă.
Cauza este costul vieţii, în continuă creştere, deşi miliardarul republican îl transformase în prioritatea sa de campanie în 2024. Războiul din Iran şi consecinţele sale, în special asupra preţului combustibililor, se dovedesc, de asemenea, extrem de nepopulare şi cântăresc greu în bilanţul actual al lui Donald Trump.
Oficial, republicanii nu-şi pierd speranţa. Pentru actualul preşedinte republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, „sondajele sunt false", deoarece „se bazează pe analize eronate". Actualul preşedinte al Camerei a apărat duminică, la Fox News, bilanţul partidului său din ultimii doi ani, asigurând că Donald Trump „a pus nava pe drumul cel bun".
„Un preşedinte în exerciţiu obţine întotdeauna rezultate slabe la alegerile de la jumătatea mandatului. Dar nu cred că asta se va întâmpla", a afirmat, la rândul său, Donald Trump, ale cărui succese electorale din trecut au demonstrat deja că sondajele s-au înşelat.
În cadrul mitingurilor din ultimele zile, preşedintele american şi-a îndemnat electoratul să se mobilizeze în masă. „Faceţi-o ca şi cum aş fi eu pe buletinul de vot", a îndemnat el, conştient că alegerile vor fi câştigate de republicani datorită numelui său, şi nu datorită celui al Partidului Republican.
Doar 17% dintre adulții din SUA aprobă modul în care Donald Trump gestionează problema costului vieții, potrivit unui sondaj recent realizat de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, scrie Mediafax.
Gradul de aprobare a președintelui republican în ceea ce privește economia, în ansamblu, a scăzut la 26%, atingând un nou nivel minimO majoritate a adulților din SUA, 65%, atribuie acum politicilor lui Trump nivelul ridicat al costurilor, mai degrabă decât factorilor care nu țin de controlul său, potrivit The Independent.
Rezultatele indică o oboseală tot mai mare față de utilizarea agresivă a tarifelor de către acesta, precum și o nemulțumire continuă legată de războiul cu Iranul. Aceste cifre dezolante apar cu puțin timp înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, care vor stabili dacă republicanii își mențin controlul asupra Congresului.
În ajunul scrutinului, democrații înregistrează avansuri surprinzătoare în statele republicane, pe fondul frustrării alegătorilor față de situația economică.
Potrivit celui mai recent sondaj realizat de New York Times, candidații Partidului Democrat pentru Senat îi devansează pe contracandidații lor republicani în mai multe state-cheie disputate, inclusiv în Texas și Alaska, unde președintele a câștigat detașat în 2024.
Trump a pornit în campanie cu un program intens de mitinguri, cerându-le alegătorilor să-și imagineze că numele său figurează pe buletinul de vot, în încercarea de a stimula prezența la urne.
Cu toate acestea, el rămâne extrem de nepopular, mulți republicani reproșându-i chiar faptul că nu a reușit să ofere sprijinul promis.
„Speram să fie mai bine sau altfel, dar nu e tocmai bine", a declarat Robert Gault, în vârstă de 66 de ani, un fost muncitor într-o fabrică din Bradford, Pennsylvania, care se declară republican. „Am crezut că președintele nostru va ajuta țara, dar, până acum, nu pare să fi făcut asta în ceea ce privește economia sau, în general, în alte aspecte. El a spus: «Să redăm Americii măreția» (Make America Great Again). Iar eu nu am văzut să fi făcut acest lucru"
Cota de popularitate a lui Trump scade la 32%, în timp ce alegătorii îi preferă pe democrați în chestiunile economice.
Un sondaj Reuters/Ipsos realizat săptămâna trecută a indicat o cotă generală de popularitate a lui Trump de 32%, în contextul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului.
Sondajul a arătat că alegătorii înscriși pe liste îi preferă pe democrați în detrimentul republicanilor în ceea ce privește votul pentru Congres - 47% față de 36% - un avantaj care se menține și în rândul celor mai probabili alegători, cu 53% față de 44%.
Competiția electorală pentru Congres s-a concentrat brusc pe tema inflației, după ce atacurile militare asupra Iranului din luna februarie au dus la creșterea prețurilor la combustibil.
În cadrul sondajului, 73% dintre alegători au declarat că nivelul lor de trai evoluează într-o direcție greșită.
În prezent, alegătorii îi consideră pe democrați mai capabili decât pe republicani în gestionarea economiei, într-o proporție de 37% față de 33%, în timp ce 46% dintre democrați manifestă un entuziasm ridicat de a vota, comparativ cu doar 30% dintre republicani.
Nivelul actual de aprobare a lui Trump în ceea ce privește economia marchează o scădere de 14 puncte procentuale față de martie 2025, imediat după ce acesta a preluat funcția pentru a doua oară.
Dificultățile sale în această privință reprezintă o schimbare semnificativă față de primul său mandat, când economia constituia adesea un punct forte.
În mare parte a campaniei din 2024, Trump i-a criticat dur pe democrați pe tema inflației și a promis că va reduce prețurile.
În prezent, există o dezamăgire generalizată față de prestația sa.
Creșterea prețurilor la alimente și combustibil a dus la un regret larg răspândit în rândul celor care l-au votat, inclusiv printre susținătorii lui Trump.
Aproximativ 7 din 10 americani afirmă că modul în care Trump a gestionat problema costului vieții a fost „mai slab decât se așteptau".
Această cifră include aproximativ jumătate dintre republicani; circa 6 din 10 membri ai acestui grup își exprimă acum nemulțumirea față de modul în care el a abordat această chestiune.
În ultimele luni, americanii au devenit tot mai îngrijorați de capacitatea lor de a-și permite bunuri de bază, precum alimentele și combustibilul; aproximativ jumătate dintre adulții din SUA declară că sunt „extrem de" sau „foarte" îngrijorați în privința ambelor aspecte.
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