Justițiarul de Berceni a sesizat Poliția: Preot din Olt, reclamat pentru propuneri sexuale făcute unor fete de 13 ani

Un preot din județul Olt este vizat de o anchetă a polițiștilor după ce ar fi încercat să racoleze minore prin intermediul rețelelor de socializare, în scopuri sexuale, și le-ar fi solicitat materiale cu caracter pornografic. Sesizarea la 112 a fost făcută de Alexandru Constandachi, cunoscut sub pseudonimul Justițiarul de Berceni, care susține că a strâns probe după ce a fost contactat de un minor.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Găneasa au deschis un dosar penal pentru coruperea sexuală a minorilor și operațiuni cu materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Persoana reclamată este un bărbat de 45 de ani, din Slatina, preot în cadrul Parohiei Găneasa. Potrivit informațiilor transmise de Poliție, sesizarea a fost făcută la 1 noiembrie 2026, printr-un apel la 112, de un bărbat de 36 de ani din București.

Este vorba despre Justițiarul de Berceni. Acesta a reclamat că un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Slatina, ar încerca să racoleze minore prin intermediul rețelelor de socializare în scopuri sexuale și le-ar solicita materiale cu caracter pornografic. În urma sesizării, polițiștii au deschis un dosar penal pentru coruperea sexuală a minorilor și operațiuni cu materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor.

Cercetările sunt desfășurate sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun. Justițiarul de Berceni susține că investigația proprie a început după ce a fost contactată de un băiat minor, care ar fi cerut ajutor pentru două prietene ale sale, în vârstă de 13 ani. Potrivit acestuia, fetele ar fi fost contactate de un individ care se prezenta drept „Flavius" sau „Florin".

„Un băiat minor a contactat recent echipa Justițiarul de Berceni pentru a ne cere ajutorul. Acesta ne-a povestit că prietenele sale, în vârstă de 13 ani, sunt terorizate de un individ care se prezintă drept "Flavius" sau "Florin"", se arată în comunicatul Justițiarului de Berceni.

Justițiarul din Berceni susține că, în urma propriilor verificări, ar fi obținut dovezi potrivit cărora bărbatul le-ar fi făcut fetelor propuneri sexuale, le-ar fi trimis materiale pornografice și le-ar fi cerut, la rândul său, imagini sau alte materiale sexuale explicite.

„În urma verificărilor făcute de echipa noastră, am obținut dovezi care indică faptul că bărbatul le făcea propuneri sexuale, le-a trimis materiale pornografice și le-a cerut să îi trimită, la rândul lor, materiale sexuale explicite", susține Justițiarul de Berceni. Justițiarul de Berceni afirmă, de asemenea, că bărbatul le-ar fi arătat minorelor că deținea în telefon materiale pornografice cu minori.

„Potrivit informațiilor pe care le avem, acesta le-ar fi arătat și că avea în telefon materiale pornografice cu minori", se arată în comunicat. Justițiarul de Berceni afirmă că l-a identificat pe bărbat drept Popescu Flavius, paroh la Biserica Gănesuica din satul Găneasa, județul Olt. După identificarea persoanei reclamate, echipa Justițiarul de Berceni s-a deplasat în județul Olt și a sesizat Poliția.

„Ne-am deplasat la fața locului și am sesizat poliția. Ulterior, ne-am prezentat la Postul de Poliție Slătioara pentru a oferi detalii despre situația semnalată și a depune probele", se arată în comunicat. Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea parchetului competent. În acest moment, dosarul penal vizează infracțiunile de coruperea sexuală a minorilor și operațiuni cu materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Ancheta trebuie să stabilească dacă faptele reclamate au avut loc și în ce împrejurări.