PNL a bagat in partid un pesedist sub acoperire de la "Doi s'un sfert" pe filiera lui Burduja

PNL a facut mare tam-tam prin vocea presedintelui Ludovic Orban ca nu doreste sa aiba nicio legatura cu PSD, cu pesedisti in general, mai ales ca nu vrea sa aduca in partid niciun membru al social-democratilor, mai ales dintre aceia care au un trecut dubios.

De la promisiune la fapte e insa distanta lunga, asta daca PNL n-a fost "penetrat" fara voie, fara stiinta, dar ne intrebam, la intrarea in partid nu se face nicio minima verificare? De pilda, Claudiu Cretu administrator special Elcen, considerat o mare achizitie pentru liberali. Numai ca acesta a fost ofițer la UM0962 (fosta Doi s'un sfert, care a fost dovedita c-a facut politie politica), mai mult, a fost membru PSD, numit in 2017 la Elcen, si acum o luna a intrat in PNL. Cum a patruns la liberali? Ei bine, in mare blat cu Sebastian Burduja, seful liberalilor de la Sectorul 1 Bucuresti, fiul lui Marinel Burduja, unul din devalizatorii Bancorex, la care au arondat pe vremuri mai toate servicile, intre care si "Doi s'un sfert".