PSD pregătește ieșirea din coaliție. Ce scenarii iau în calcul social-democrații și ce ultimatul au dat liberalii (stenograme)
Postat la: 24.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Criza politică de la vârful puterii pare să fi intrat într-o fază ireversibilă, după ce semnalele venite din interiorul Partidului Social Democrat indică o ruptură deja produsă în coaliția de guvernare. Decizia retragerii PSD pare iminentă, iar liderii formațiunii au suspendat toate întâlnirile până la momentul unui anunț oficial așteptat peste mai puțin de o lună.
Consultarea care ar putea redesena scena politică este programată pentru 20 aprilie, când aproximativ 5.000 de membri ai partidului vor fi chemați să își exprime poziția. În același context, liderul social-democrat Sorin Grindeanu este așteptat să clarifice direcția partidului, inclusiv o posibilă ieșire de la guvernare. În mod neoficial, ruptura este deja tratată ca un fapt consumat, în condițiile în care ședința tradițională de luni a coaliției nu a mai fost convocată, iar perspectivele reluării dialogului politic până la acea dată sunt minime.
În lipsa unui cadru de consultare între parteneri, activitatea guvernamentală riscă să fie redusă la strictul necesar. Deciziile curente vor rămâne, potrivit surselor, în responsabilitatea premierului Ilie Bolojan și a miniștrilor, însă fără coordonarea politică specifică unei coaliții funcționale.
Tensiunile s-au accentuat și pe fondul pozițiilor tot mai ferme din partea liberalilor. Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a declarat public că „există o dorință la nivelul partidului de a nu mai face proiecte politice cu PSD". În același registru, acesta a subliniat că „nu există negocieri, scenarii alternative sau ambiguități" în ceea ce privește menținerea lui Bolojan în funcția de prim-ministru.
În paralel cu acest blocaj, social-democrații își conturează deja strategiile pentru perioada de după 20 aprilie. Prima variantă analizată vizează o reconstrucție a coaliției alături de PNL și UDMR, cu posibilitatea cooptării USR, însă cu o condiție esențială: schimbarea premierului. PSD exclude categoric continuarea guvernării în formula actuală, cu Ilie Bolojan la conducerea executivului.
Un alt scenariu luat în calcul presupune trecerea în opoziție, în eventualitatea în care liberalii vor consolida un bloc de dreapta împreună cu USR. Această variantă ar marca o reconfigurare profundă a scenei politice, cu efecte directe asupra stabilității guvernamentale. Chiar dacă la nivel central este respinsă oficial o apropiere de AUR, există voci în teritoriu care nu exclud complet această opțiune.
Liberalii dau ultimatum pentru PSD deși au tensiuni în propriul partid
Tensiunile din interiorul Partidului Național Liberal ies la suprafață într-un moment politic delicat, în care stabilitatea coaliției depinde de deciziile partenerilor de guvernare. Într-o ședință marcată de reproșuri și schimburi de replici tăioase, liderii liberali au tras o linie fermă în relația cu PSD, dar au lăsat deschise mai multe întrebări despre direcția viitoare a partidului.
Biroul Politic Național al PNL a decis să susțină în continuare Guvernul condus de Ilie Bolojan, însă cu o condiție clară: social-democrații trebuie să respecte acordul de coaliție. În caz contrar, liberalii avertizează că ruptura va fi inevitabilă. Documentul adoptat în ședință, aproape în unanimitate, transmite un mesaj fără echivoc către partenerii de guvernare, în contextul discuțiilor despre o posibilă moțiune de cenzură.
„PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD", se arată în rezoluția adoptată de liberali. Dincolo de poziționarea oficială, ședința a fost una tensionată, în care premierul Ilie Bolojan a fost ținta unor critici directe din partea colegilor de partid. Nemulțumirile au vizat atât modul în care gestionează relația cu PSD, cât și apropierea de USR.
Alina Gorghiu a subliniat rolul pe care premierul ar trebui să îl joace în arhitectura Coaliției și responsabilitatea acestuia în menținerea echilibrului politic: „Dumneavoastră ați vrut la guvernare, ați vrut să fiți premierul acestei Coaliții și cred că trebuie să fiți cel care bate tempo-ul în Coaliție. De ce vă spun asta? Pentru că agreez ideea pe care a spus-o Florin Roman, că, atunci când ceva nu merge în Coaliție, cel care e de vină e premierul. Alături de ceilalți lideri de partide politice, desigur. Nu mi-e clar dacă toți vrem rămânerea la guvernare. Să spunem acum că PNL vrea să iasă de la guvernare, înseamnă că noi generăm criză politică. Vreau în proiectul de comunicare publică, să fie explicit, domnule Motreanu, nu cu AUR, dacă mai vrem să fim frecventabili. Pentru că, de două zile, văd în presă, povestea asta. Cred că noi trebuie să facem această demarcație clară între noi și acești extremiști".
În replică, Ilie Bolojan a pus problema în termeni direcți, sugerând că responsabilitatea pentru o eventuală criză ar aparține exclusiv PSD: „Credem că PNL mai poate să stea într-o coaliție cu PSD? Că, dacă ei generează o criză guvernamentală, nu trebuie să spunem noi cu cine facem această guvernare. Că, dacă ei fac asta, ei, practic, se dezic de guvernare, nu noi".
Discuțiile au alunecat rapid spre scenariile de după o eventuală ruptură, însă conducerea partidului a evitat să ofere răspunsuri clare. Întrebați despre viitor, unii lideri au preferat prudența. „Nu răspundem la asta", a spus Robert Sighiartău, în timp ce premierul a întărit ideea de rezervă strategică: „Dragi colegi, nu trebuie să spunem mai mult decât trebuie să spunem". Cele mai tăioase intervenții au venit din partea lui Hubert Thuma, care a pus sub semnul întrebării direcția în care se îndreaptă partidul și relația conducerii cu USR. Acesta a acuzat lipsa de consecvență și a cerut o poziție mai fermă din partea liderului PNL.
„Stimați colegi. Nu mi se pare corect ca un alt partid să hotărască cine e premier. Nici PSD, dar nici USR. În ianuarie 2021, USR-iștii au venit și au spus: facem guvern cu PNL, dar fără Orban premier. După ce au depus moțiune de cenzură, au zis: vrem cu PNL, dar fără Cîțu premier. Vreau să văd de la dumneavoastră, domnule președinte, aceeași măsură și în ceea ce privește USR", a spus acesta.
Criticile au continuat într-un registru și mai dur, vizând modul în care sunt gestionate relațiile interne și externe ale partidului: „PNL s-a transformat într-un fel de agenție de plasare a forței de muncă a celor de la REPER și USR care n-au serviciu. Ce observ eu, ca membru de partid. Am văzut că ați fost deranjat, și mi se pare normal, când ați fost atacat. Ați fost deranjat când a fost doamna Buzoianu atacată. Dar când doamna Buzoianu l-a atacat pe Mircea Fechet, nu v-am văzut la fel de deranjat. Când cei din USR l-au atacat pe Cătălin Predoiu, nu v-am văzut la fel de deranjat. Când consilierul dumneavoastră personal, Vlad Gheorghe, m-a atacat pe mine, bănuiesc că v-ați bucurat. Dar asta e altă poveste, nu v-am văzut deranjat".
În final, Thuma a formulat o solicitare clară privind identitatea politică a partidului: „Domnule președinte, vi se pare normal? Dar să și faceți ce spuneți. Vă doriți un proiect al PNL care să nu fie remorca PSD-ului, dar nici a USR-ului. Îmi doresc să faceți ce ați promis la congres, să conduceți un partid conservator".
