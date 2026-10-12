PSD STENOGRAME - PSD începe pregătirile pentru anticipate. Șansele de învestire a Guvernului Niculescu sunt de 50%
Postat la: 12.10.2026 |
Șansele de învestire a Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu sunt de 50%. Conducerea partidului a cerut să înceapă pregătirile pentru un eventual scrutin anticipat. Potrivit stenogramelor, social-democrații iau în calcul acest scenariu în contextul în care PNL a anunțat că nu mai dorește să guverneze alături de PSD și că va trece în opoziție.
Conducerea PSD s-a reunit pentru a stabili condițiile în care partidul ar putea susține viitorul Executiv. Social-democrații vor refacerea unei majorități parlamentare stabile alături de PNL și UDMR, însă poziția liberalilor complică negocierile pentru formarea Guvernului. Potrivit stenogramelor din ședința PSD, Claudiu Manda a propus formarea unei echipe politice din care să facă parte liderii grupurilor parlamentare și Marian Neacșu. Aceasta ar urma să analizeze legislația necesară organizării alegerilor anticipate, în eventualitatea în care negocierile pentru învestirea noului Guvern eșuează.
În paralel, PSD intenționează să trimită organizațiilor din teritoriu o listă de verificare a problemelor cu care se confruntă comunitățile locale. Social-democrații vor să inventarieze investițiile blocate, datoriile, necesarul de finanțare până la sfârșitul anului, încasările mai mici la bugetele locale, locurile de muncă pierdute și firmele intrate în faliment. Claudiu Manda a afirmat, în aceeași reuniune, că PSD se află pe un trend ascendent. El a susținut că românii au înțeles decizia partidului de a pune capăt unei guvernări despre care social-democrații consideră că ducea țara într-o direcție greșită.
La aceeași ședință, Marian Neacșu a vorbit despre lipsa unor date complete privind situația finanțelor publice. Social-democratul a afirmat că este dificil de stabilit dacă situația politică sau cea economică este mai complicată și a cerut o imagine clară a obligațiilor financiare ale statului. Potrivit stenogramelor, Neacșu a menționat că, din cele 62 de miliarde de lei prevăzute pentru plata datoriilor și dobânzilor, până la sfârșitul lunii august fuseseră achitate 48 de miliarde de lei.
Acesta a vorbit și despre necesitatea unei noi operațiuni de finanțare de 15 miliarde de lei, care ar putea fi afectată de lipsa unui Guvern învestit. În plus, a invocat facturi încă neemise, a căror valoare totală nu este cunoscută, precum și absența unei situații complete a proiectelor rămase fără finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a sumelor necesare pentru finalizarea acestora. Marian Neacșu a făcut apel la responsabilitate și a afirmat că identificarea unei soluții trebuie să fie o sarcină comună a partidelor politice.
Sorin Grindeanu a afirmat că participarea PSD la viitorul Guvern depinde de îndeplinirea a două condiții. Prima vizează programul de guvernare, care trebuie să includă măsuri economice și sociale susținute de social-democrați și să schimbe actuala direcție a țării. A doua condiție se referă la formarea unei majorități parlamentare transparente, implicate efectiv în actul de guvernare. PSD nu dorește, potrivit poziției exprimate de liderul partidului, doar o alianță de conjunctură care să asigure voturile necesare învestirii Cabinetului.
Social-democrații vor refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR. Liberalii au anunțat însă că nu mai doresc să participe la un Guvern alături de PSD și că vor trece în opoziție. PSD i-a transmis deja premierului desemnat Luca Niculescu o listă de priorități pe care vrea să le regăsească în programul de guvernare. Niculescu are termen până joi să depună cabinetul de miniștri și programul de guvernare.
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