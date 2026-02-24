Ne-au luat bulgarii "caimacul". Kogalniceanu a rămas de izbeliște - Măi să fie!

Mișcări masive ale aviației militare americane în Bulgaria amplifică tensiunile în jurul negocierilor cu Iranul. Aeroportul Internațional Sofia a suspendat temporar operațiunile civile de două ori în weekend, în timp ce mai multe aeronave militare americane au fost dislocate pe aeroport, alimentând speculațiile privind o posibilă pregătire a Washingtonului pentru o eventuală lovitură împotriva Iranului.

Potrivit unui aviz pentru aviatori (NOTAM), verificat de publicația bulgară de investigații Obektivno.bg, operațiunile non-militare au fost restricționate pe 23 februarie, între orele 01:15 și 02:50, și din nou pe 24 februarie, între 01:05 și 03:35. Deși autoritățile aeroportuare au atribuit suspendările unor lucrări de rutină la pistă și au negat orice legătură cu prezența americană, intervalele orare coincid cu o activitate aeriană civilă minimă.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată cel puțin șase aeronave de realimentare KC-135 Stratotanker aparținând celei de-a 6-a Escadrile de Realimentare Aeriană, alături de avioane de transport C-17, C-130 și aeronave Boeing 747 utilizate pentru transportul de trupe, staționate la Terminalul 1 al aeroportului.

Ministerul bulgar al Apărării a confirmat prezența forțelor aeriene americane, precizând că acestea participă la activități de instruire în cadrul măsurilor de vigilență sporită ale NATO, iar personalul american desfășoară exclusiv operațiuni de mentenanță. Totuși, Ministerul de Externe de la Sofia a admis că deține informații limitate și a solicitat clarificări suplimentare.

Dislocarea din Bulgaria face parte dintr-o mobilizare militară americană mult mai amplă. Jurnaliștii bulgari au urmărit peste 120 de aeronave ale US Air Force care au traversat Atlanticul în doar câteva zile, inclusiv zeci de avioane F-16, escadrile de F-35A și cel puțin 12 avioane F-22 Raptor. Desfășurări similare au precedat, în trecut, loviturile americane asupra infrastructurii nucleare iraniene.

În paralel, grupuri navale americane, inclusiv portavionul USS Gerald R. Ford, se deplasează către Orientul Mijlociu pentru a se alătura USS Abraham Lincoln, deja poziționat în Marea Arabiei. Totodată, Marea Britanie ar fi refuzat să permită utilizarea unor baze strategice cheie pentru eventuale operațiuni împotriva Iranului, reflectând sensibilitatea politică a momentului.

Escaladarea militară coincide cu negocieri nucleare tensionate. Președintele american Donald Trump a avertizat recent că Iranul are un termen limită pentru a ajunge la un acord, în caz contrar existând riscul unor consecințe grave. Deși discuțiile diplomatice continuă, diferențele dintre cele două părți rămân semnificative.

Bulgaria, membră NATO din 2004, găzduiește forțe americane în baza unui acord de cooperare militară semnat în 2006, ceea ce îi conferă un rol strategic tot mai vizibil în arhitectura de securitate regională, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Teheran.

Alexandru Grumaz

PS: Noi români pe unde suntem? Am plecat din poza geostrategică a Europei de Est? Cu Afganistanul am fost hub-ul logistic, acum ce mai suntem? Americanii au plecat, francezii nu se simt nici ei prea bine!