Lovitură tăcută în buzunarul pensionarilor - crește contribuția lunară: Câți bani vor achita în plus românii într-un an

Începând cu 1 iulie 2026, românii care contribuie voluntar la sistemul public de pensii vor plăti mai mult. Majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, stabilită pentru a doua jumătate a anului viitor, antrenează automat creșterea contribuției minime de asigurări sociale (CAS) pentru contractele încheiate direct cu Casa Națională de Pensii Publice.

Noua contribuție minimă va ajunge la 1.081 de lei pe lună, față de 1.013 lei în prezent. Diferența este de 68 de lei lunar, însă impactul real se vede la nivel anual: cei care plătesc contribuția minimă vor achita cu 816 lei mai mult într-un an. Practic, costul anual al asigurării sociale voluntare va urca de la 12.156 de lei la 12.972 de lei.

Creșterea este direct legată de salariul minim brut pe economie, care reprezintă baza minimă de calcul pentru contribuția la pensie. Conform legislației în vigoare, contribuția este de 25% din venitul lunar asigurat ales de persoană, dar acest venit nu poate fi mai mic decât salariul minim brut. Odată ce salariul minim crește, contribuția minimă urcă automat, fără a fi necesară o modificare suplimentară a legii.

Posibilitatea de a încheia un contract de asigurare socială este prevăzută de Legea nr. 360/2023, noua lege a pensiilor, aplicabilă din 1 septembrie 2024. Actul normativ permite oricărei persoane să contribuie la sistemul public pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, pentru a completa stagiul minim de cotizare sau pentru a-și majora punctajul și, implicit, pensia viitoare.

Contractul de asigurare socială se încheie la casa teritorială de pensii din zona domiciliului solicitantului. Pentru românii care nu mai au domiciliul sau reședința în țară și nu au desemnat un mandatar, documentele pot fi semnate la casa de pensii din raza ultimului domiciliu avut în România.

Contribuția se stabilește în funcție de venitul ales de solicitant. Cei care optează pentru un venit mai mare decât salariul minim vor plăti mai mult, dar vor beneficia și de un punctaj superior la calculul pensiei. Pentru mulți români, însă, pragul minim este singura opțiune accesibilă, iar majorarea de 68 de lei pe lună va cântări într-un buget deja afectat de creșterea costurilor de trai.

Plata trebuie efectuată lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează suma, în contul casei teritoriale de pensii unde este înregistrat contractul. Contribuția poate fi achitată și în avans, însă doar pentru perioada rămasă până la finalul anului calendaristic. Lunile plătite sunt luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare. Neplata timp de trei luni consecutive poate duce la rezilierea contractului.

Deși majorarea pare modestă la prima vedere, pentru cei care aleg să își asigure vechimea sau să completeze anii lipsă până la pensionare, costurile cresc vizibil. Într-un context economic marcat de inflație și presiuni bugetare, orice ajustare automată a contribuțiilor sociale devine un factor important în planificarea financiară pe termen lung.