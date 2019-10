Stănescu îi invită în PSD pe Năstase, Gușă și Dâncu

Paul Stănescu, cel care și-a reluat o poziție de forță în PSD după întâlnirile de ieri din PSD, a declarat pentru Europa Liberă că ar trebui aduși în partid Adrian Năstase, Cozmin Gușă, Vasile Dâncu și Vasile Pușcaș. Ministrul demis al Transporturilor, Răzvan Cuc, afirmă că dacă rămânea în Guvern se terminau în acest an 100 de kilometri de autostradă.

La finalul lansării candidaturii Vioricăi Dăncilă pentru Palatul Cotroceni, Paul Stănescu susține că PSD este pregătit și pentru perioada de opoziție, deoarece aceasta va ajuta partidul să câștige alegerile de anul viitor.

Acesta a recunoscut discuțiile pe care le-a avut cu Victor Ponta, dar afirmă că nu dorește ca acesta să revină în partid, ci că alți oameni ar trebui aduși în PSD.

„Anumiți colegi au trădat. Mulți mă acuză că am stat de vorbă cu Victor Ponta. Eu nu vorbesc de Ponta, eu cred că în partid ar trebui aduși alți oameni: Vasile Pușcaș, Adrian Năstase, Cozmin Gușă, Vasile Dâncu și mulți alții. PSD e o forță și sunt convins că în 2020, PSD din nou va câștiga alegerile. Miron Mitrea este un om care se pricepe la campanii, cred că a făcut peste 10-15 campanii electorale, este un om care știe ce înseamnă campanie electorală și îl apreciem toți", a declarat Paul Stănescu pentru Europa Liberă.

Ministrul Cuc dă vina pe Orban pentru autostrăzi

România urma să aibă finalizați 100 de kilometri de autostradă în 2019, este poziția lui Răzvan Cuc. În acest an, în timpul mandatului său de ministru au fost dați în folosință doar 22 de km în nouă luni.

„Am promis aproape 100 de km de autostradă dați în trafic, dar pentru asta e nevoie de câteva elemente: vizite în șantier, să nu blochezi investițiile, să iei în permanentă pulsul constructorilor. La cum am văzut eu că vorbea și domnul președinte Iohannis când a fost accidentul de la Ialomița unde s-a urcat pe niște cadavre, nu știa că în paralel cu acel drum național trecea o autostradă. Probabil vor eșua lamentabil în implementarea proiectelor. Eu am vorbit de aproximativ de 100 de km, dacă se merge în ritmul care s-a mers până acum acești km puteau să fie deschiși traficului. Până acum s-au dat în trafic 22 de km, se va da și cealaltă porțiune din lotul 3, urmează Iernut Chețani, urmează Sebeș Turda, lotul 1, plus autostrada Transilvania care este gata de finalizare. Și dacă nu vom avea cei 100 de km? Întrebați-l pe Orban atunci, că el a promis 2000 de km", a spus ministrul Cuc pentru Europa Liberă.

Firea: A fost săptămâna dezamăgirilor

Gabriela Firea afirmă că a fost o „săptămână a dezamăgirilor" pentru cei din PSD pentru că au fost colegi care au trădat partid.

„E destul de trist, dar nu contează de câte ori cazi ci de câte ori te ridici. Așa e în politică, ești la putere, ești în Opoziție, important e să nu-i dezamăgești pe oameni. Asta e situația, un partid mare, ar trebui să profite de această perioadă, să se reformeze. Normal că ne dorim o relație bună cu toate ministerele cu Executivul, putem lucra corect și cu un Guvern în funcție. Noi nu cerem nimic pentru noi, nu m-am dus la Guvern pentru mine", a spus Firea pentru Europa Liberă.

Bădălău: „A fost o săptămână bună pentru PSD, am plecat în Opoziție să câștigăm președinția"

Mai destins a fost însă ministrul Economiei, Niculae Bădălău.

„E foarte bine în Opoziție pentru că avem timp să construim și să trebuie să câștigăm președinția, de aia am plecat în Opoziție. a afirmat pentru Europa Liberă Niculae Bădălău.

Concluzia a tras-o tot el: „a fost o săptămână bună pentru că doamna pleacă de la Guvern la președinție,așa se încurca nu avea cum".

Declarațiile au fost făcute în exclusivitate pentru Europa Liberă la finalul evenimentul în care Viorica Dăncilă și-a lansat programul pentru Palatul Cotroceni.