CCR, lovitură pentru Gigi Becali: Pierde dreptul de a folosi numele Steaua. Efecte și în procesul pentru 37 de milioane de euro

Judecătorii Curții Constituționale au judecat o excepție ridicată din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, în procesul pentru dreptul de folosință al numelui "Steaua".

Conform surselor judiciare, Gigi Becali a pierdut definitiv dreptul de a folosi numele Steaua, în timp ce decizii anterioare ale instanțelor arătau că marca aparține celor de la CSA. De asemenea, CSA Steaua deține palmaresul de la înființare (1947) până în 2003. Decizia CCR are o influență majoră și asupra procesului civil dintre MApN și FCSB, prin care Ministerul Apărării solicia despăgubiri în valoare de 37 de milioane de euro pentru folosirea ilegală a mărcii Steaua. MApN solicită în instanță despăgubiri masive de aproximativ 37 de milioane de euro de la FCSB pentru folosirea nelegală a mărcii „Steaua" în perioada 2004-2014.

În iunie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a tranșat definitiv disputa privind palmaresul: CSA Steaua deține palmaresul de la înființare (1947) până în 2003. Aceasta include Cupa Campionilor Europeni (1986) și Supercupa Europei (1987). FCSB deține palmaresul începând cu anul 2003 (momentul privatizării/preluării de către Gigi Becali) până în prezent. Instanța a confirmat că FCSB este o entitate sportivă diferită de clubul istoric al armatei.

Această componentă a fost soluționată prin decizii anterioare care au forțat clubul lui Gigi Becali să își schimbe identitatea: În noiembrie 2025, ÎCCJ a respins un nou recurs formulat de FCSB, confirmând că marca „Steaua" aparține exclusiv CSA. FCSB nu mai are dreptul de a folosi numele „Steaua București" sau însemnele grafice (stema) asociate acestuia, fiind obligată să folosească acronimul actual.

„Nu au calitate procesuală. Cum să ceară despăgubiri? Nu poți să ceri. Ei nu aveau secție de fotbal. Cum să ceri prejudiciu? Dacă nu ai avut secție de fotbal nu puteai să-mi ceri prejudiciu că tu nu puteai produce bani, nu puteai să vinzi. Ce înseamnă prejudiciu? Că eu prin fotbal aveam o imagine și nu am putut să câștig bani din cauza ta.

Cum să vă luați după Talpan? Cum să fie Becali bun de plată? La ce? Hotărârea asta în speța prejudiciului, mă ajută pe mine. Eu vreau palmaresul doar pentru suporteri. Acest proces e numai și numai pentru suporteri, atât. Pentru galerie mai ales, că suporterii știu care e adevărul. Galeria este mai agresivă în privința asta.

Ei nu au calitate procesuală din 1998, nu pot pretinde palmaresul. Păi, cum să poți atunci să pretinzi prejudiciu? Nu există niciun prejudiciu pentru palmares, pe istorie. Prejudiciul este un bun material pe care poți să-l produci și nu-l faci. Asta înseamnă prejudiciu. Eu puteam să fac niște bani și tu m-ai afectat și nu i-am mai putut face. Cu ce i-am afectat eu ca să nu mai poată folosi palmaresul? Și cum vindeau ei palmaresul?", declara Gigi Becali.