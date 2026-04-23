Scandal sexual în Serie A: fotbaliști acuzați de proxenetism, inclusiv elevii lui Cristi Chivu de la Inter! Hakimi, Bastoni, Coutinho sau Giroud apar în dosar

Presa italiană a dezvăluit numele unor fotbaliști menționați în cadrul anchetei privind presupusa exploatare și proxenetism în cazul unor "escorte" pentru jucători de la mai multe cluburi, printre care AC Milan, Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu și Juventus. Numele lui Achraf Hakimi și Olivier Giroud figurează în dosar, fără ca până în prezent să se fi stabilit vreo legătură directă cu faptele, relatează RMC Sport.

Scandalul "escortelor" cunoaște o nouă întorsătură în Italia. La început a fost deschisă o anchetă condusă de poliția financiară și de Parchetul din Milano, care a dus la arestarea a patru persoane suspectate că ar fi la conducerea unei organizații ilegale. Cotidianul Il Giornale și agenția Ansa au dezvăluit acum numele unor jucători care ar fi fost implicați în petrecerile organizate de compania Ma.De. Printre aceștia se numără Bastoni, Leão, Vlahovic, Bellanova, Calafiori, Bisseck, Pinamonti, Ricci, Scamacca, Coutinho și Skriniar.

Niciunul dintre ei nu face obiectul unei anchete, în lipsa unor urmăriri penale, dar figurează pe lista a zeci de „cuvinte-cheie" indicată de Parchetul din Milano, în paralel cu cele patru măsuri de arest la domiciliu impuse suspecților. Dar există și jucători bine cunoscuți publicului francez, precum Olivier Giroud, Jérémy Menez și Achraf Hakimi. Aceste nume au fost identificate, fără ca vreo legătură directă să fi fost încă stabilită, pe o pagină a decretului procurorului unde apar peste șaizeci de nume. Poliția italiană își va continua investigațiile prin interceptarea convorbirilor telefonice ale celor patru persoane aflate în arest la domiciliu în acest caz.