Cornel Dinu se opune nu vrea ca noul stadion Dinamo să poarte numele "Mircea Lucescu"

Cornel Dinu, una dintre figurile emblematice ale lui Dinamo București, a reacționat după ce ministrul de Interne Cătălin Predoiu a semnat ordinul prin care viitorul stadion al Dinamo București va purta numele „Arena Mircea Lucescu". Fostul internațional nu susține această variantă și consideră că identitatea clubului trebuie să rămână în prim-plan.

„Nu pot să comentez asta. Actualul Minister de Interne este departe de cunoașterea adevăratului palmares al clubului Dinamo. Convingerea mea este că noul stadion ar trebui să păstreze numele de Dinamo. Eventual, dacă se consideră că au existat niște jucători care au scris istorie la Dinamo și care au un parcurs prin care să se identifice cu acest club, poate că tribunele și peluzele ar trebui să capete numele acestora. Eu am o satisfacție deosebită, sunt poate singurul din lume care a ocupat toate pozițiile posibile în club. Jucător, antrenor, președinte, decenii la rând. Dinamo este o entitate care nu trebuie să dispară. Clubul are un palmares recunoscut în lume, stadionul este central", a declarat Cornel Dinu.

Declarația vine într-un context sensibil, având în vedere relația istorică dintre Cornel Dinu și Mircea Lucescu. Cei doi au fost colegi atât la echipa națională, cât și la Dinamo, însă rivalitatea lor a devenit notorie în perioada în care au activat ca antrenori, pe băncile lui Dinamo și Rapid. În ultimii ani, tensiunile dintre cei doi s-au mai diminuat.