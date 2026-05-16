Scenariul cel mai vehiculat printre parlamentari - Guvern monocolor - cum se împacă toate partidele cu Nicușor Dan
Postat la: 16.05.2026 |
Ipoteza ca PNL sau PSD să guverneze singure se află printre scenariile vehiculate în partidele parlamentare în această săptămână. Surse parlamentare afirmă că această ipoteză bifează cele mai multe din pretențiile partidelor și ar permite fiecărui lider politic să iasă cât mai puțin „șifonat":
- Ar respecta cerința lui Nicușor Dan: fără AUR
- Ar respecta cerința PNL: nu intră într-o guvernare din care face parte PSD
- Ar respecta cerința PSD: fără Ilie Bolojan și fără USR
- Ar respecta inclusiv cerința AUR: fără USR
Scenariul din cercurile parlamentare este ca Guvernul monocolor al PNL sau al PSD să fie condus de un membru de partid, din componența acestuia să facă parte doar miniștri de la PNL/PSD și, eventual, din Guvern să facă parte și miniștri independenți susținuți de președintele Nicușor Dan. Guvernul monocolor ar putea primi un vot de învestitură în Parlament în baza unei „foi de parcurs" în care să-și asume măsuri de la care să nu devieze.
Un „moratoriu", adică o înțelegere transpartinică, a fost agreat de Nicușor Dan cu marile partide în discuțiile informale desfășurate la Cotroceni după demiterea Guvernului Ilie Bolojan. Printre măsurile pe care PNL și PSD s-au angajat să le susțină parlamentar se numără PNRR, SAFE, aderarea la OCDE.
Președintele României va începe, luni, consultările cu partidele parlamentare în vederea găsirii acelei majorități de 233 de voturi necesară învestirii unui nou Guvern. Pe masa de lucru a președintelui Nicușor Dan se află trei posibile variante de guvern - „complet, minoritar sau tehnocrat" - și noua majoritate va depinde de opțiunile a 10 facțiuni parlamentare.
