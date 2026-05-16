Românii obligați de Ilie Sărăcie să emită e-Facturi de la 1 iunie: actorii, artiștii, scriitorii și jurnaliștii. Normal că premierul demis are boală pe cultură!

De la 1 iunie apar noile obligații fiscale care vor intra în vigoare imediat și care îi vizează pe românii care obțin venituri din drepturi de autor. Măsura promovată de Guvernul condus de Ilie Bolojan nu aduce taxe noi, ci "o explozie de birocrație" pentru scriitori, actori, jurnaliști, artiști și freelanceri, obligați să emită e-Facturi prin sistemul ANAF pentru a-și putea încasa veniturile.

Ce se schimbă de la 1 iunie 2026

Noile reguli au fost introduse prin OUG 89/2025 și OUG 6/2026 și extind utilizarea sistemului RO e-Factura și asupra persoanelor fizice care obțin venituri din drepturi de autor, cesiune de conținut sau alte activități independente cu caracter economic. Măsura îi afectează direct pe:

scriitori și traducători;

jurnaliști și colaboratori media;

artiști și actori;

fotografi și videografi;

designeri și creatori de conținut;

freelanceri care lucrează pe contracte de cesiune de drepturi.

Persoanele vizate vor trebui să își deschidă cont în Spațiul Privat Virtual, să se înscrie în Registrul RO e-Factura și să emită facturi electronice în format XML, validate de sistemul ANAF. Veniturile din drepturi de autor erau deja impozitate și declarate, iar noua obligație nu face decât să complice inutil viața celor care lucrează în domeniul cultural și media.

Specialiștii în fiscalitate avertizează că există și multă confuzie în spațiul public privind efectele reale ale noilor reguli. Consultantul fiscal Horațiu Hagiu a explicat că sistemul RO e-Factura nu introduce automat obligația de plată a TVA pentru toate veniturile din drepturi de autor, însă oferă ANAF o imagine mult mai clară asupra activității desfășurate de fiecare contribuabil.

Noile reguli prevăd și sancțiuni pentru cei care nu respectă procedurile. Persoanele fizice care nu se înregistrează în sistem sau nu transmit facturile riscă amenzi între 1.000 și 2.500 de lei, iar depășirea termenului legal de transmitere poate aduce sancțiuni de până la 10.000 de lei. În plus, companiile care acceptă facturi clasice, în locul celor validate prin sistemul RO e-Factura, pot fi sancționate cu amenzi de 15% din valoarea facturii respective.