Roboții umanoizi întrec oamenii în semimaratonul de la Beijing. Peste 100 de roboți au concurat, evoluție uriașă față de anul trecut

Zeci de roboți umanoizi fabricați în China și-au etalat calitățile sportive în semimaratonul de la Beijing, unde au reușit să treacă în viteză pe lângă alergătorii umani, asta după ce anul trecut au rămas cu mult în urma oamenilor.

Ediția inaugurală a cursei de anul trecut a fost plină de incidente, deoarece mulți roboți s-au chinuit să coboare de pe linia de start, iar majoritatea nu au reușit să termine, scrie The Guardian.

Anul trecut, robotul campion a terminat cursa în 2 ore și 40 de minute, mult înaintea rivalilor săi roboți, dar cu un timp mai mult decât dublu față de timpul obținut de câștigătorul uman al cursei convenționale.

În doar un an, evoluția este imensă. Nu numai că numărul roboților care au alergat a crescut de la 20 la peste 100, dar câțiva dintre ei au ajuns să fie mai rapizi decât alergători umani profesioniști.

Robotul câștigător, dezvoltat de Honor, a terminat cursa în 50 de minute și 26 de secunde, cu câteva minute mai repede decât recordul mondial stabilit de Jacob Kiplimo luna trecută la Lisabona, deși umanoidul a trebuit să fie ajutat să se retragă la doar câțiva metri de linia de sosire după ce s-a izbit de balustradă.

Roboții și oamenii au alergat pe trasee paralele pentru a evita accidentele. China are ca obiectiv să devină o putere în această industrie și a adoptat o gamă largă de politici, de la subvenții până la proiecte de infrastructură care să ajute firmele locale să dezvolte și să perfecționeze roboți umanoizi.