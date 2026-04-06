Șeful Spitalului Universitar relatează momentul în care Mircea Lucescu a suferit al doilea infarct: I se făcea un set de analize

Starea de sănătate a fostului selecționer Mircea Lucescu este tot mai precară. Internat la Spitalul Universitar din Capitală, Mircea Lucescu a fost în pragul celui de-al doilea infarct, chiar înainte de externare. Directorul Spitalului Universitar, Cătălin Cîrstoiu, arată faptul că medicii au intrat în stare de alertă, chiar în timp ce îi făceau o serie de analize, moment în care au observat că Lucescu are tensiunea foarte mică și are un "infarct în constituire".

"Înainte de externare, domnul Mircea Lucescu a parcurs un set de analize, așa cum se procedează cu orice pacient care urmează să plece din spital. Medicii au observat că are o tensiune foarte mică, moment în care s-a luat decizia de a-i fi efectuat un EKG. Atunci s-a observat că e un infarct în constituire. În acel moment s-a intervenit imediat și chiar dacă infarctul s-a produs, pacientul a fost stabilizat. Nu a existat un al doilea infarct, tocmai din acest motiv am și venit noi, ca spital, cu al doilea comunicat de presă, în care să lămurim că pacientul e conștient, stabilizat și că dacă vor apărea elemente noi, doar atunci vom anunța public ceva. Mircea Lucescu se va afla sub o monitorizare permanentă", a spus Cîrstoiu, pentru Gazeta Sporturilor.

"În cursul dimineţii, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgenţă (n.r. - preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe) şi a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare", a anunţat unitatea sanitară. El a fost supus unei angioplastii primare, afirmă surse medicale. În prezent, starea lui Mircea Lucescu este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. El rămâne internat în cadrul Secţiei de Cardiologie, unde primeşte îngrijirile medicale adecvate. Mircea Lucescu şi-a încheiat joi mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României.

Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar din cantonamentul echipei naţionale, la 29 martie, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia. Medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator în piept, acesta având rolul de a regla bătăile inimii. Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.

După evaluări medicale, în februarie FRF anunţa că Mircea Lucescu urma să fie alături de naţională la barajul pentru Cupa Mondială, ceea ce s-a şi întâmplat. Cu Lucescu pe bancă, la 26 martie tricolorii au fost învinşi în deplasare de Turcia, scor 1-0. Nu a mai putut fi alături de echipă şi în Slovacia, deoarece a ajuns la spital după problema cardiacă suferită în cantonament. Lucescu a avut probleme medicale şi anterior. În mai 2023, antrenorul a suferit o intervenţie chirurgicală la picior în Ucraina. El suferea de coxartroză. În ianuarie 2025 a fost operat din nou, la şoldul drept, la Bucureşti.