Nicușor Dan e făcut albie de porci de către presa străină: "Eroul de ieri al UE este azi un zero barat în stil MAGA!"

Publicația bruxelleză Euractiv, specializată în politici europene, a publicat un text extrem de critic la adresa lui Nicușor Dan, semnat de un autor român, în care șeful statului este suspectat de orientări „ambigue", de natură să se îndepărteze din ce în ce mai mult de linia pro-europeană.

„Cândva favoritul UE, președintele român Nicușor Dan este acum criticat de foștii aliați, care îl acuză că exploatează - și chiar orchestrează - criza politică a României, adoptând în același timp o postură din ce în ce mai naționalistă, în stil MAGA. Schimbarea marchează o inversare bruscă față de anul trecut, când Dan era perceput pe scară largă în UE drept candidatul prezidențial preferat pentru a contracara influența rusă și naționalismul de dreapta în ascensiune", scrie Euractiv.

Senatorul USR Cristian Ghinea este una dintre vocile cele mai critice citate de Euractiv. „Dan este un adevărat conservator și eurosceptic", spune acesta, adăugând că președintele „curtează MAGA în detrimentul viitoarei noastre relații cu SUA după încheierea MAGA".

„Președintele a fost ales pe un trend pro-UE și ca o respingere a extremei drepte, dar are o politică bizară de conciliere și ne ia pe noi, cei pro-UE, de la sine înțeleși", a spus Ghinea pentru Euractiv. Publicația evocă și anularea, săptămâna trecută, a unei recepții dedicate Zilei Europei la București, invocând faptul că trebuie să se concentreze pe votul de neîncredere din 5 mai, care a răsturnat guvernul României.

Președintele și-a justificat criticile la adresa UE pe ideea că Bruxelles-ul se bazează prea mult pe „sloganuri" și că a acționat „ideologic", neglijând industria de apărare. De asemenea, scrie Euractiv, „Acuzația de apropierea față de MAGA este susținută de politica externă a lui Nicușor Dan: el a fost singurul șef de stat al UE prezent la Reuniunea Consiliului pentru Pace al lui Trump din februarie, în plin conflict Washington-Bruxelles".

Potrivit surselor Euractiv, „Dan ar fi evitat atacurile directe la adresa AUR tocmai din cauza legăturilor acestui partid cu cercurile trumpiste de la Washington". Publicația mai reține și că Nicușor Dan a ajuns la Cotroceni „cu sprijinul puternic al Partidului Popular European, după ce l-a învins pe George Simion, liderul AUR", că victoria sa a venit după anularea alegerilor prezidențiale anterioare de la sfârșitul lui 2024, înainte de al doilea tur, de către Curtea Constituțională și că victoria sa „a fost salutată ca mesianică", dar că „astăzi, profilul său pare mult mai ambiguu".