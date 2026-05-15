Adevărul despre grătarul de duminică și produsele afumate. Chiar ne scurtează viața?!

Carnea friptă pe cărbuni este un moment sinonim cu sărbătoarea la români, însă puțini sunt cei care știu că, sub crusta apetisantă și aroma inconfundabilă, se ascunde o amenințare reală la adresa sănătății și a longevității.

Ceea ce noi numim răsfăț culinar este, în viziunea științei nutriției, un asalt toxic asupra organismului. De la modul în care grăsimea se scurge pe jar, până la substanțele chimice rezultate din afumarea tradițională, masa noastră preferată de duminică poate deveni, în timp, biletul către afecțiuni degenerative grave pe care nimeni nu le anticipează atunci când aprinde focul.

Această avertizare dură este relansată astăzi prin lucrarea: „Crezi că știi să trăiești? Alimentația și longevitatea. O nouă abordare holistică". Cartea a fost scrisă de regretatul prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, și este readusă în atenția publicului. În calitatea sa de cercetător de elită și fost director al Institutului de Cercetări Alimentare, profesorul nu a ezitat să spună lucrurilor pe nume, atacând direct obiceiurile care ne îmbolnăvesc „cu acte în regulă".

În paginile volumului, profesorul Mencinicopschi analizează „clasicul și uzitatul grătar" ca pe o sursă de compuși cancerigeni rezultați din arderea incompletă. Atunci când grăsimea cade pe cărbunii încinși, se formează hidrocarburi aromatice policiclice care se ridică odată cu fumul și se depun pe carnea pe care urmează să o consumăm.

Mai mult, procesul de afumare a mezelurilor și a produselor din carne, atât de apreciat pentru gustul său intens, este demontat de autor ca fiind o metodă prin care alimentul devine purtător de toxine ce stresează ficatul și accelerează îmbătrânirea celulară. Profesorul ne explică clar: biologia noastră nu este adaptată să proceseze aceste „delicii" procesate agresiv, iar prețul plătit pentru gust este, de multe ori, propria noastră vitalitate.