Dosarul meciurilor trucate pentru pariuri din fotbalul românesc: Încă cinci suspecți au fost reținuți

Alte cinci persoane sunt cercetate sub control judiciar de poliţiştii şi procurorii din Ploieşti în dosarul care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive pentru Liga a III-a de fotbal. Un membru al staff-ului tehnic al unei echipe din Prahova este suspectat că a contribuit la facilitarea obţinerii unor rezultate prestabilite, inclusiv prin influenţarea componenţei echipei.

Potrivit Poliţiei Române, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti - Biroul de Combatere a Infracţiunilor contra Persoanei şi Patrimoniului, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, au continuat cercetările în dosarul penal de înşelăciune care vizează manipularea rezultatelor unor meciuri din cadrul Ligii a III-a organizate de Federaţia Română de Fotbal, în scopul inducerii în eroare a operatorilor de jocuri de noroc, cu privire la corectitudinea partidelor şi integritatea evenimentelor sportive.

"Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul lunii decembrie 2025, mai multe persoane ar fi utilizat informaţii privilegiate privind rezultatul unui meci disputat de o echipă din judeţul Prahova, plasând pariuri sportive în mod coordonat, creând aparenţa unor pariuri legale, deşi caracterul aleatoriu al jocului ar fi fost înlăturat. De asemenea, din cercetări a reieşit că un membru al staff-ului tehnic al unei echipe ar fi contribuit la facilitarea obţinerii unor rezultate prestabilite, inclusiv prin influenţarea componenţei echipei şi prin crearea unui context favorabil pentru atingerea scorului urmărit", a arătat Poliţia.

Miercuri, poliţiştii au reţinut pentru 24 de ore cinci persoane, acestea fiind duse la sediul unităţii de poliţie pentru audieri. Ulterior, persoanele au fost prezentate procurorului de caz, care a dispus extinderea acţiunii penale şi luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Cercetările sunt continuate de poliţişti, sub coordonarea unităţii de parchet competente, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt.

În februarie, poliţiştii au făcut 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive. Suspecţii ar fi obţinut astfel foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei. Un număr de 21 de persoane au fost duse la audieri.

"În urma cercetărilor efectuate a rezultat că, pe parcursul ultimului sezon competiţional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum şi alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acţionat în mod coordonat, în scopul influenţării şi alterării rezultatului unor partide disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federaţia Română de Fotbal. Ulterior, persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfăşurării meciurilor şi la integritatea competiţiei sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât şi în agenţii de profil, creând aparenţa unor pariuri conforme cadrului legal, în condiţiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute şi prestabilite", au transmis anchetatorii.

Ulterior, Judecătoria Ploieşti a dispus arestarea preventivă a doi bărbaţi în dosar. Unul dintre arestaţi este inculpat pentru înşelăciune cu un prejudiciu de 143.051 lei în dauna unei companii de pariuri sportive, în timp ce în cazul celui de-al doilea prejudiciul este stabilit la 82.907 de lei, păgubită fiind o altă entitate juridică.