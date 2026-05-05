Hagi surprinde la prima convocare! Fotbalistul ignorat ani la rând revine în circuitul naționalei

Gică Hagi pregătește primele convocări din noul său mandat la echipa națională și are deja pe listă un nume-surpriză. Selecționerul României vrea să-l cheme pentru acțiunea din iunie pe portarul Valentin Cojocaru, fotbalist care evoluează de cinci ani în străinătate și care nu a debutat încă pentru prima reprezentativă.

România va disputa în luna iunie două partide amicale, cu Georgia și Țara Galilor, iar fostul portar al FCSB-ului este una dintre marile noutăți pregătite de Hagi pentru debutul său pe bancă. În vârstă de 30 de ani, Cojocaru traversează un sezon solid la Pogon Szczecin, în Polonia, unde este titular incontestabil. Portarul a bifat 29 de meciuri în actuala stagiune și este văzut drept una dintre principalele variante pentru rolul de rezervă al lui Ionuț Radu în lotul naționalei.

Hagi îl cunoaște foarte bine pe portar din perioada petrecută împreună la Viitorul, acolo unde Cojocaru a evoluat între 2018 și 2021 și a cucerit Cupa și Supercupa României, scrie Golazo. Eventuală convocare a lui Cojocaru este cu atât mai interesantă cu atât portarul a fost implicat într-un scandal public în 2023, atunci când a criticat dur alegerile fostului selecționer Edi Iordănescu. „Nu-mi stă în caracter să vorbesc despre alți jucători, dar s-a ajuns prea departe. Pot spune fără lipsă de modestie că portarul echipei naționale a făcut mai multe greșeli în ultimul an decât am făcut eu în toată cariera", declara atunci Cojocaru.

Portarul a mers și mai departe, sugerând că la națională există criterii care nu țin strict de valoarea sportivă: „Mi se pare derutant că am fost selecționat la echipa națională când jucam la Viitorul, iar după ce am jucat la două echipe mai bune din campionate mai puternice nu am mai fost selecționat. Mi-am dat seama că impresarul e un criteriu important și faptul că nu am semnat cu cineva din România a deranjat."

Revenirea lui Hagi pe banca primei reprezentative pare să aducă rapid și primele modificări importante în lot. Selecționerul este pregătit să redeschidă ușa naționalei pentru fotbaliști ignorați în ultimii ani, iar Valentin Cojocaru poate deveni primul mare pariu al noului mandat. Dacă informația se confirmă, portarul de la Pogon Szczecin ar putea bifa în sfârșit debutul la naționala mare, după ani în care a așteptat fără succes șansa de a îmbrăca tricoul României.