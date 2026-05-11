Rică Răducanu a fost uitat de Rapid: "Nu mai primesc nici măcar indemnizația de 1.500 de lei!"

Fostul portar al Rapidului, Rică Răducanu, a dezvăluit în cadrul unui podcast faptul că a fost uitat conducerea clubului, dar și de foștii colegi sau prieteni. Acesta a rămas fără indemnizația de 1.500 de lei.

Fostul mare portar al Rapidului, în vârstă de 79 de ani, recunoaște că este dezamăgit pentru că echipa sa de suflet nu-mi mai respectă gloriile. Rică Răducanu a activat în Giulești mai bine de un deceniu. "(n.r. Aveai o indemnizație de la Rapid) Da, de 1500 lei pe lună. Nu mai (n.r. primesc). I-am și zis domnului Cristescu, care am înțeles că mai finanțează clubul. ‘Băi, tată, nu mai îmi intră și mie?'. ‘Băi, Rică'... Nu mai intră nimic. Am jucat 12 ani la Rapid, pe urmă m-am plimbat pe colo, pe dincolo, la sfârșit te aruncă. Zic că ești bătrân, la noi mentalitatea așa e. (n.r. Nu ești în clubul Rapid deloc?) De unde, mă? (n.r. Simți că nu mai e aceeași pasiune în interiorul clubului?) Sigur, ne-au uitat! Nu ne respectă, o să vadă când o să ajungă la vârsta mea ce rău e când nu ești băgat în seamă, mai ales când știi ce ai făcut pentru ceva, nu neapărat pentru un club", a spus Rică Răducanu.

Rică Răducanu recunoștea că joacă la aparate, asta chiar dacă nu a adunat o avere considerabilă din cariera de fotbalist. Fostul portar vrea însă să se lase, însă nu poate. De asemenea, adoră să meargă pe litoral la terasa din Neptun unde mai lucrează. "Mă mai duc, măi, tată, și acum, pe la păcănele. Aș fi vrut să le las, că uite s-au scumpit toate, și impozitul, mâncarea, medicamentele, dar nu pot. Îmi tot vine să mă duc. Nu te poți abține, e boală pe viață, e clar! Cum prind niște bănuți, cum mă duc la sala de jocuri. Ideea e că mie îmi place acolo, mă mai văd cu lumea, mai socializez, mai spun un banc, așa ce să fac iarna în casă, sunt un pensionar pe care mulți l-au uitat. Nu prea mă invită lumea la evenimentele sportive sau pe la meciuri. De-abia aștept să vină vara, ca să merg din nou la terasa familiei din Neptun, să mă întâlnesc cu lumea, cu turiștii, să îi servesc, să le spun bancuri. În plus, mai iau și eu un ban, pe lângă pensie", declara Rică Răducanu.