Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: Medicii au decis montarea unui defibrilator cardiac

Veștile despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu aduc noi detalii după incidentul suferit înaintea amicalului cu Slovacia. Selecționerul României a fost supus unor investigații amănunțite, iar medicii au decis montarea unui defibrilator pentru reglarea ritmului cardiac.

Intervenția vine după ce tehnicianului i s-a făcut rău în timpul unei ședințe cu jucătorii, fiind nevoie de intervenția rapidă a staff-ului medical și de transportul de urgență la spital. În cursul dimineții de luni, Mircea Lucescu a fost supus unei coronarografii la Spitalul Universitar de Urgență București, procedură realizată de medicii cardiologi. Rezultatele nu au indicat probleme majore, ci doar aspecte considerate normale pentru vârsta de 80 de ani.

În aceste condiții, doctorii au decis să nu intervină cu montarea unui nou stent, însă au recomandat implantarea unui defibrilator cardiac, care să ajute la controlul tulburărilor de ritm. Procedura urmează să fie realizată în perioada imediat următoare. Pentru monitorizare și investigații suplimentare, selecționerul va rămâne internat până la finalul săptămânii.

Momentul critic a avut loc duminică dimineață, în timpul unei ședințe tehnice. Lucescu discuta cu jucătorii analiza meciului pierdut cu Turcia, când i s-a făcut brusc rău. „Vorbea cu jucătorii și i s-a făcut rău. S-a oprit din discurs, s-a pus pe un scaun și nu mai reacționa, părea că nu mai poate respira", au relatat martori ai incidentului. Ulterior, staff-ul medical al echipei naționale a intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor, până la sosirea echipajelor de urgență.

Incidentul vine într-un moment delicat pentru echipa națională, după ratarea calificării la Cupa Mondială, iar starea de sănătate a selecționerului rămâne principala preocupare în aceste zile. Directorul GSP, Ovidiu Ioanițoaia, a oferit detalii despre contextul în care s-ar fi produs incidentul, făcând legătura cu tensiunile din urma meciului cu Turcia:

„Se pare că s-a supărat foarte tare. Din ce am înțeles eu, făcea analiza meciului cu Turcia și discuta faza golului primit. Și nu l-au mulțumit, ba chiar l-au deranjat, răspunsurile celor doi jucători implicați, Man și Rațiu. Man își potrivea jambierele, iar Rațiu a venit la pas în apărare. Se pare că răspunsurile n-au fost cele așteptate de Lucescu, s-a simțit chiar deranjat de modul în care i-au răspuns cei doi jucători și a leșinat pur și simplu".