Ce va urma pentru România dacă țara trece în categoria "junk": Riscul este foarte mare

O eventuală retrogradare a ratingului de țară al României de către agenția S&P în categoria „junk" ar arunca economia într-o criză financiară severă și ar adânci recesiunea, a avertizat Adrian Codîrlașu, președintele asociației CFA România la Euronews.

Analistul financiar a tras un semnal de alarmă, amintind că un scenariu similar a avut loc în trecut, cu efecte devastatoare: „Am mai avut România în categoria junk în 2008 și acela a fost începutul crizei financiare din România. A fost retrogradată atunci tot de S&P".

Conform analizei S&P, România s-ar putea confrunta cu o retrogradare în trei situații critice: blocarea reformelor pentru reducerea deficitului bugetar, incapacitatea de a accesa banii europeni și factori externi, precum criza din Iran și potențiala creștere continuă a prețului petrolului.

În mod paradoxal, președintele CFA România explică faptul că actualul context de blocaj politic oferă o protecție temporară, deoarece forțează respectarea unui buget strâns. Totuși, pericolul major apare odată cu instalarea unui nou executiv.

„Situația actuală e chiar mai bună pentru că avem un buget care presupune anumite cheltuieli destul de strânse și, în lipsa altui Guvern, se urmează automat acest buget care prin definiție va menține redus deficitul bugetar.

Riscul îl văd în caz că din acest scandal politic rezultă un Guvern care dă drumul din nou la cheltuieli și iarăși crește deficitul bugetar. În cazul acela, riscul e foarte mare să intrăm în categoria junk", a declarat Adrian Codîrlașu.