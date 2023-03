Treizeci și opt de organizații europene și internaționale, coordonate de ECNL, au denunțat, într-o scrisoare deschisă, planul guvernului francez de a legaliza supravegherea video algoritmică în Franța.

Aceste asociații atrag atenția Adunării Naționale asupra faptului că aceasta ar fi prima legalizare a supravegherii biometrice în Europa, ceea ce ar confirma poziția Franței ca vârf de lance al supravegherii în Uniunea Europeană. În 2021, Consiliul de Stat a lăsat deoparte legislația UE pentru a valida practicile de supraveghere ale poliției și ale serviciilor de informații și că, mai recent, Franța s-a poziționat în cadrul negocierilor regulamentului privind inteligența artificială astfel încât să existe cât mai puține restricții posibile în ceea ce privește utilizarea supravegherii biometrice.

Acest proiect de lege deschide calea pentru utilizarea supravegherii video algoritmice intruzive sub pretextul asigurării securității la evenimente de amploare. În temeiul acestei legi, Franța ar deveni primul stat din Uniunea Europeană (UE) care ar legaliza în mod explicit astfel de practici.

„Considerăm că măsurile de supraveghere introduse sunt contrare dreptului internațional privind drepturile omului, deoarece nu respectă principiile necesității și proporționalității și implică riscuri inacceptabile pentru o serie de drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la viață privată, dreptul la libertatea de întrunire și de asociere și dreptul la nediscriminare.”, se arată în scrisoarea deschisă.

Prin simpla sa prezență în zone accesibile publicului, supravegherea video algoritmică neorientată (adesea denumită "fără discriminare") poate avea un efect de intimidare asupra libertăților civile fundamentale, inclusiv asupra dreptului la libertatea de întrunire, de asociere și de exprimare. După cum au subliniat Comitetul european pentru protecția datelor și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, supravegherea biometrică are un impact grav asupra așteptărilor rezonabile ale oamenilor în ceea ce privește anonimatul în spațiile publice și afectează în mod negativ dorința și capacitatea acestora de a-și exercita libertățile civile, deoarece se tem să nu fie identificați, urmăriți sau chiar urmăriți penal în mod eronat. În forma actuală, această măsură amenință însăși esența dreptului la viață privată și la protecția datelor, ceea ce o face să fie contrară legislației internaționale și europene privind drepturile omului.

Dacă utilizarea camerelor de luat vederi echipate cu algoritmi are ca scop detectarea unor evenimente suspecte specifice în spațiile publice, aceste camere vor capta și analiza în mod necesar caracteristicile fiziologice și comportamentele persoanelor prezente în aceste spații. Ar putea fi vorba de postura corpului, mersul, mișcările, gesturile sau înfățișarea acestora. Izolarea indivizilor de mediul înconjurător, necesară pentru îndeplinirea scopului sistemului, constituie o "identificare unică". Astfel cum se prevede în legislația UE privind protecția datelor și cum a fost interpretată de Comitetul european pentru protecția datelor , capacitatea de a izola o persoană din mulțime sau din mediul înconjurător, indiferent dacă numele sau identitatea este sau nu cunoscută, constituie o "identificare unică".

Este important de reținut că utilizarea sistemelor bazate pe inteligența artificială pentru a analiza și prezice comportamentul, emoțiile sau intențiile oamenilor poate fi la fel de intruzivă și periculoasă ca și utilizarea sistemelor de identificare a persoanelor. Plasarea persoanelor într-o categorie de comportament "la risc" pe baza datelor lor biometrice ar constitui o categorizare biometrică, pe care Apărătorul drepturilor și proiectul de lege al UE privind inteligența artificială o definesc ca fiind clasificarea persoanelor în funcție de caracteristici specifice pe baza datelor lor biometrice. Atragem atenția eurodeputaților francezi asupra riscului ca această măsură să fie în contradicție cu viitoarea lege a UE privind inteligența artificială. În cadrul lucrărilor legislative în curs, mai multe amendamente propun interzicerea totală a categorisirii biometrice, având în vedere riscurile semnificative pe care le implică pentru drepturile fundamentale.

În ciuda faptului că acest proiect de lege prezintă riscuri ridicate pentru drepturile fundamentale și în ciuda dovezilor existente privind ineficiența camerelor de supraveghere în prevenirea criminalității și a amenințărilor la adresa securității, guvernul nu a demonstrat că proiectul de lege respectă principiile necesității și proporționalității și nu s-a angajat într-un dialog autentic cu societatea civilă cu privire la această măsură. Restricțiile introduse în materie de drepturi ale omului nu îndeplinesc cele trei teste de legalitate, scop legitim și necesitate și proporționalitate. Acestea constituie o încălcare a obligațiilor statelor în materie de drepturi ale omului în temeiul tratatelor internaționale, inclusiv al Tratatului internațional privind drepturile civile și politice și al Convenției europene a drepturilor omului.

„Aceste exemple sunt suficiente pentru a justifica temerile noastre că utilizarea supravegherii video algoritmice va continua după 2025. Dacă va fi adoptată, această lege ar crea, de asemenea, un precedent periculos pentru alte țări europene, cum ar fi Portugalia și Serbia, care au încercat până acum, fără succes, să legalizeze o serie de practici riscante de supraveghere biometrică. Franța și-ar asuma astfel rolul mai puțin strălucit de "lider" al politicilor de supraveghere în Uniunea Europeană.”, se mai arata în scrisoarea semnata de organizatiile de mai jos:

