Daria Gușă lansează o carte cutremurătoare: "Barometrul puterii geopolitice și Noua Ordine Mondială"

În cadrul emisiunii sale săptămânale de la GOLD FM, „Geopolitica la Zi", geopoliticiana Daria Gușă a anunțat lansarea primei sale cărți, „Barometrul Puterii Geopolitice și Noua Ordine Mondială", publicată în parteneriat cu Editura Creator și disponibilă pentru precomandă pe Libris.ro.

Autoarea a și dezvăluit cum a luat naștere ideea proiectului, povestind despre tot procesul scrierii cărții și anunțând chiar și surprize și lansări oficiale în diverse orașe, în viitorul apropiat.

„Am început acest proiect acum aproape un an. Eram la ski cu tatăl meu și discutam despre această idee că nu există vreun mod realist de a cuantifica puterea geopolitică de astăzi, pentru că analiștii din Occident încearcă încă să arate SUA sau Europa mai puternice decât sunt de fapt. În același timp, și cei din Rusia sau din China își aleg propriile lor criterii pentru a se defini din punct de vedere geopolitic ca mari puteri. Și atunci am decis să creez, prin prisma pregătirii mele academice, un nou instrument de a defini puterile geopolitice, unul puțin mai complex, pentru a putea înțelege exact cum stăm într-un fel de ranking al marilor puteri din ziua de astăzi", a mărturisit Daria Gușă.

Cartea oferă o descriere amplă a ordinii mondiale conduse de SUA, explicația decăderii acesteia și, mai important, oferă un instrument esențial pentru înțelegerea puterii fiecărui stat, pentru înțelegerea profundă a modului în care se duce astăzi lupta geopolitică și pentru asimilarea modului în care lumea se împarte în noi sfere de influență, cu informații inclusiv despre poziționarea României în contextul global extrem de complex și complicat.

„Este un proiect de suflet pentru mine! Chiar mi-a făcut foarte mare plăcere să scriu această carte. Pentru cei care nu se pricep foarte bine la geopolitică, nu trebuie să vă lăsați intimidați, pentru că nu am scris-o pe un ton academic. Este foarte accesibilă pentru oricine a urmărit știrile și evenimentele internaționale măcar puțin în ultimele decenii. Iar pentru specialiști, vă garantez că veți afla niște informații noi sau veți vedea niște perspective noi asupra luptei geopolitice", anunță Daria Gușă, stârnind astfel curiozitatea cititorilor.

Platforma Libris permite răsfoirea cărții, astfel încât cititorii să aibă acces la conținutul acesteia, să observe modul în care capitolele sunt structurate și să se acomodeze cu stilul autoarei. Titlul este disponibil cu precomandă, iar livrarea se va face începând cu data de luni, 24 noiembrie.

Prezentarea cărții:

„Barometrul Puterii Geopolitice și Noua Ordine Mondială reprezintă o lectură esențială pentru oricine vrea să înțeleagă adevăratele jocuri de putere ale secolului XXI, într-o lume a cărei geopolitică este definită de lupta pentru resurse critice, rute comerciale strategice, capabilități geomilitare și influență civilizațională. Noua Ordine Mondială (NOM) se construiește astăzi, în principal, din interacțiunea dintre SUA, China și Rusia, fiind obiectivată în plan public prin negocierile dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin. Pe acest fond transpare, în mod evident, faptul că Occidentul colectiv își pierde brusc aura de tip hegemonic, iar în spatele discursurilor publice despre ordine internațională, democrație, libertăți și alte valori universale, se organizează, de fapt, o confruntare rece, cu accente preponderent geomilitare, pentru controlul și împărțirea lumii în sfere de influență. Această carte deconstruiește miturile agreate în mod curent în analizarea interacțiunilor geopolitice și analizează, în mod concret, forțele definitorii care vor agrega Noua Ordine Mondială, oferind, în premieră, și un instrument de evaluare denumit Barometrul Puterii Geopolitice. Veți afla astfel cine anume și în ce măsură poate domina militar, controlează rutele de transport global, impune tehnologia sau moneda de schimb, poate decide în crizele regionale ș.a.m.d., dar, mai ales, cine va căpăta dreptul de a trasa noile sfere de influență. De la prezentarea Europei care și-a pierdut suveranitatea, a Africii reactivată de jocul dintre marile puteri, la o Asie transformată în mod dinamic de către Rusia și China, până la o America Latină disputată între SUA și ceilalți pretendenți, această carte oferă o analiză lucidă, directă și fără complezențe, încercând să răspundă marilor întrebări geopolitice ale prezentului, printre care:

Cum își vor împărți SUA, China și Rusia noile sfere de influență?

În ce fel influențează globalizarea și tehnologia clasamentul marilor puteri geopolitice?

Cine definește și controlează piețele de resurse naturale

Care vor fi consecințele confruntării dintre Orient și Occident?

Ce scop și finalitate au conflictele din Orientul Mijlociu?

Cum se va poziționa Europa într-o lume post-occidentală?

Ce rol mai poate juca România în noul context geopolitic?

Așadar, sunteți posesorii unei cărți care vă oferă o analiză pasionantă și provocatoare a marilor subiecte geopolitice ale momentului."

Daria Gușă este geopolitician, absolventă a prestigioasei Universități St Andrews din Marea Britanie, unde a urmat și un masterat în "Relații Internaționale și Studiul Orientului Mijlociu". Pe durata studiilor a avut stagii de pregătire la ONU, Parlamentul European, centre de analiză din Londra și Dubai, în plan mediatic scriind analize și realizând emisiuni referitoare la geopolitica lumii multipolare. În mod specific, Daria Gușă și-a focalizat cercetarea de specialitate asupra interacțiunilor de putere de la frontierele geopolitice dintre Est și Vest, acolo unde forța globală se negociază și se împarte la nivelul infrastructurii geomilitare, a resurselor critice, dar și a ideologiilor ce reprezintă baza de susținere de tip civilizațional ale marilor puteri aflate în confruntare curentă, în această perioadă în care fenomenul restructurării politicilor de tip imperialist generează noile reguli ale marelui joc geopolitic planetar.