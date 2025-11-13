Daria Gușă lansează o carte cutremurătoare: "Barometrul puterii geopolitice și Noua Ordine Mondială"
Postat la: 13.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În cadrul emisiunii sale săptămânale de la GOLD FM, „Geopolitica la Zi", geopoliticiana Daria Gușă a anunțat lansarea primei sale cărți, „Barometrul Puterii Geopolitice și Noua Ordine Mondială", publicată în parteneriat cu Editura Creator și disponibilă pentru precomandă pe Libris.ro.
Autoarea a și dezvăluit cum a luat naștere ideea proiectului, povestind despre tot procesul scrierii cărții și anunțând chiar și surprize și lansări oficiale în diverse orașe, în viitorul apropiat.
„Am început acest proiect acum aproape un an. Eram la ski cu tatăl meu și discutam despre această idee că nu există vreun mod realist de a cuantifica puterea geopolitică de astăzi, pentru că analiștii din Occident încearcă încă să arate SUA sau Europa mai puternice decât sunt de fapt. În același timp, și cei din Rusia sau din China își aleg propriile lor criterii pentru a se defini din punct de vedere geopolitic ca mari puteri. Și atunci am decis să creez, prin prisma pregătirii mele academice, un nou instrument de a defini puterile geopolitice, unul puțin mai complex, pentru a putea înțelege exact cum stăm într-un fel de ranking al marilor puteri din ziua de astăzi", a mărturisit Daria Gușă.
Cartea oferă o descriere amplă a ordinii mondiale conduse de SUA, explicația decăderii acesteia și, mai important, oferă un instrument esențial pentru înțelegerea puterii fiecărui stat, pentru înțelegerea profundă a modului în care se duce astăzi lupta geopolitică și pentru asimilarea modului în care lumea se împarte în noi sfere de influență, cu informații inclusiv despre poziționarea României în contextul global extrem de complex și complicat.
„Este un proiect de suflet pentru mine! Chiar mi-a făcut foarte mare plăcere să scriu această carte. Pentru cei care nu se pricep foarte bine la geopolitică, nu trebuie să vă lăsați intimidați, pentru că nu am scris-o pe un ton academic. Este foarte accesibilă pentru oricine a urmărit știrile și evenimentele internaționale măcar puțin în ultimele decenii. Iar pentru specialiști, vă garantez că veți afla niște informații noi sau veți vedea niște perspective noi asupra luptei geopolitice", anunță Daria Gușă, stârnind astfel curiozitatea cititorilor.
Platforma Libris permite răsfoirea cărții, astfel încât cititorii să aibă acces la conținutul acesteia, să observe modul în care capitolele sunt structurate și să se acomodeze cu stilul autoarei. Titlul este disponibil cu precomandă, iar livrarea se va face începând cu data de luni, 24 noiembrie.
Prezentarea cărții:
„Barometrul Puterii Geopolitice și Noua Ordine Mondială reprezintă o lectură esențială pentru oricine vrea să înțeleagă adevăratele jocuri de putere ale secolului XXI, într-o lume a cărei geopolitică este definită de lupta pentru resurse critice, rute comerciale strategice, capabilități geomilitare și influență civilizațională. Noua Ordine Mondială (NOM) se construiește astăzi, în principal, din interacțiunea dintre SUA, China și Rusia, fiind obiectivată în plan public prin negocierile dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin. Pe acest fond transpare, în mod evident, faptul că Occidentul colectiv își pierde brusc aura de tip hegemonic, iar în spatele discursurilor publice despre ordine internațională, democrație, libertăți și alte valori universale, se organizează, de fapt, o confruntare rece, cu accente preponderent geomilitare, pentru controlul și împărțirea lumii în sfere de influență. Această carte deconstruiește miturile agreate în mod curent în analizarea interacțiunilor geopolitice și analizează, în mod concret, forțele definitorii care vor agrega Noua Ordine Mondială, oferind, în premieră, și un instrument de evaluare denumit Barometrul Puterii Geopolitice. Veți afla astfel cine anume și în ce măsură poate domina militar, controlează rutele de transport global, impune tehnologia sau moneda de schimb, poate decide în crizele regionale ș.a.m.d., dar, mai ales, cine va căpăta dreptul de a trasa noile sfere de influență. De la prezentarea Europei care și-a pierdut suveranitatea, a Africii reactivată de jocul dintre marile puteri, la o Asie transformată în mod dinamic de către Rusia și China, până la o America Latină disputată între SUA și ceilalți pretendenți, această carte oferă o analiză lucidă, directă și fără complezențe, încercând să răspundă marilor întrebări geopolitice ale prezentului, printre care:
- Cum își vor împărți SUA, China și Rusia noile sfere de influență?
- În ce fel influențează globalizarea și tehnologia clasamentul marilor puteri geopolitice?
- Cine definește și controlează piețele de resurse naturale
- Care vor fi consecințele confruntării dintre Orient și Occident?
- Ce scop și finalitate au conflictele din Orientul Mijlociu?
- Cum se va poziționa Europa într-o lume post-occidentală?
- Ce rol mai poate juca România în noul context geopolitic?
Așadar, sunteți posesorii unei cărți care vă oferă o analiză pasionantă și provocatoare a marilor subiecte geopolitice ale momentului."
Daria Gușă este geopolitician, absolventă a prestigioasei Universități St Andrews din Marea Britanie, unde a urmat și un masterat în "Relații Internaționale și Studiul Orientului Mijlociu". Pe durata studiilor a avut stagii de pregătire la ONU, Parlamentul European, centre de analiză din Londra și Dubai, în plan mediatic scriind analize și realizând emisiuni referitoare la geopolitica lumii multipolare. În mod specific, Daria Gușă și-a focalizat cercetarea de specialitate asupra interacțiunilor de putere de la frontierele geopolitice dintre Est și Vest, acolo unde forța globală se negociază și se împarte la nivelul infrastructurii geomilitare, a resurselor critice, dar și a ideologiilor ce reprezintă baza de susținere de tip civilizațional ale marilor puteri aflate în confruntare curentă, în această perioadă în care fenomenul restructurării politicilor de tip imperialist generează noile reguli ale marelui joc geopolitic planetar.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Biografia lui Georgescu merită introdusă în strategia națională de apărare
Nicușor Dan nu pare dispus sa rezolve problema anularii alegerilor. Ci doar interesat s-o amane. Cum așa? Pentru ca ne-a ...
-
Medicul Flavia Groşan se află de aproape o lună în comă. Ce spun doctorii despre starea ei de sănătate
Medicul Flavia Groșan se afla in continuare in coma de gradul 4. În cursul acestei saptamani, ea a fost transferat ...
-
Cum au fost uciși milionarul rus în criptomonede și soția. Tortura îngrozitoare la care au fost supuși pentru a-și dezvălui secretele
Noi informații infioratoare au ieșit la iveala in cazul asasinarii milionarului rus in criptomonede Roman Novak și a soț ...
-
Medicul care contrazice sistemul și spune că nu e lipsă de personal în spitale: "Sunt doar prost distribuiți. Chiar avem un surplus!"
Dr. Wargha Enayati, medic cardiolog, fondator al retelei private de sanatate Regina Maria si al Enayati Medical City, pr ...
-
Un astrofizician de la Harvard afirmă sus și tare: "Am dovezi că Dumnezeu există!"
Dr. Willie Soon, astrofizician la Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizica din Statele Unite, susține ca a dovedit ...
-
SPP-ul lui Pahonțu cumpără medicamente pentru angajații cu demență, sevraj alcoolic, boli cardiace, boli degenerative. Toate decontate de stat
Serviciul de Protecție și Paza investește peste 82.000 de euro in achiziția unei game extinse de medicamente destinate n ...
-
Zelenski e portretizat de procurorii ucraineni ca o „marionetă" în cel mai mare scandal de corupție din Ucraina
Suspecții din cazul de mare corupție din Ucraina ar fi manipulat oficiali de rang inalt ca parte a unei rețele extinse d ...
-
Carabinierii u rămas cu gura căscată când au văzut ce lucruri furate ascundea un român
Poliția italiana a descoperit, in orașul Bolzano, un adevarat depozit de bunuri furate, ascuns intr-o pivnița aflata lan ...
-
Războiul de jucărie: Mark 1, racheta de dimensiunea unei baghete, proiectată pentru a elimina dronele rusești
O companie estoniana din domeniul apararii, Frankenburg Technologies, a prezentat recent o racheta nou-nouta, de marimea ...
-
Escrocherie religioasă cu lacrimi de sânge: Miracolul statuii care plânge n-a ținut și în fața instantei de judecata
O femeie care pretindea ca are daruri mistice și care reușise sa adune sute de pelerini intr-un mic oraș de langa Roma, ...
-
Ies la iveală detalii șocante despre tânărul care a injunghiat un bărbat de zeci de ori în București. Ce spun vecinii agresorului
Un barbat de 68 de ani a fost victima unui atac extrem de violent pe o strada din sectorul 2 din București, in miez de n ...
-
Oamenii au ajuns la confesiuni intime cu ChatGPT: Au fost deconspirate 47.000 de conversații care arată adevărul cutremurător: "Esti constient?"; "Sunt un zeu!"
Peste 800 de milioane de oameni folosesc ChatGPT in fiecare saptamana, dar conversațiile lor cu chatbotul cu inteligența ...
-
Adrian Severin lansează o carte-document de o valoare exceptională: „România și interesul național românesc în contextul dezordinii mondiale actuale. Proiect geo-politic"
Vineri, 21 noiembrie 2025, de la ora 11:00, la Biblioteca Centrala Universitara „Carol I" din București va avea lo ...
-
Este Călin Georgescu un fost agent SIE? Răspunsul președintelui Nicuşor Dan: "Avem biografia domnului Georgescu"
Presedintele Nicusor Dan a declarat, miercuri, intrebat daca fostul candidat la alegerile prezidentiale Calin Georgescu ...
-
FSB susține că serviciile secrete ucrainene au plănuit să-l asasineze pe duhovnicul lui Vladimir Putin
Serviciul Federal de Securitate rus (FSB/ex-KGB) susține ca a obtinut "noi dovezi" impotriva celor acuzati de tentativa ...
-
AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan toți banii din campania pentru alegerile prezidențiale. Ce sumă pierde președintele
Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a decis ca nu ii va rambursa președintelui Nicușor Dan suma de 930.000 de lei di ...
-
Trei români au furat 77 de oi de la o stână din Spania. Autoritățile au descris cum acționa banda de hoți
Trei romani au fost arestați in Spania pentru ca au furat 77 de oi de la o stana. Cei trei barbați au „vizitat" st ...
-
Ce s-a întâmplat cu Horia Moculescu la spital în ultimele clipe de viață alături de fiica sa Nidia
Horia Moculescu a incetat din viața la primele ore ale dimineții. Cu mare tristețe, Institutul Național de Boli In ...
-
Robert de Niro și-a format un partid și vrea sa se lupte cu Donald Trump. Ce le transmite legendarul actor americanilor
Starul american de cinema Robert De Niro a intrat in lupta impotriva președintelui american Donald Trump prin formarea u ...
-
De ce Ucraina cere mai multe sisteme Patriot deși sunt informații privind scăderea eficienței acestora contra rachetelor Kinjal
Declarația recenta a Președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, prin care solicita din nou partenerilor occidentali mai ...
-
Marea corupție a regimului Zelensky este anchetată de procurori
Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina efectueaza percheziții la Kiev pe 10 noiembrie in spații legate de Timur ...
-
Tot mai mulți tineri fug din Ucraina. Kliciko avertizează: „Nu mai avem cu cine lupta!"
Ucraina se confrunta cu o penurie tot mai grava de soldați, in condițiile in care un numar record de barbați fug spre Eu ...
-
Imagini impresionante cu prăbușirea celui mai inalt pod din lume recent inaugurat în China dupa numai 3 ani de lucrari
Podul Hongqi s-a prabușit parțial in provincia turistica Sichuan, situata in sud-vestul Chinei, marți, 11 noiembrie, dup ...
-
Măsuri dure pentru cei care nu-și plătesc amenzile rutiere și impozitele locale: nu vor putea tranzacționa imobile și mașini, vor avea permisul suspendat automat
Liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR au convenit marți schimbarea legislației pentru introducerea de masuri d ...
-
O furtună solară imensa va lovi puternic Pământul. Risc major de pene de curent la nivel mondial!
O erupție solara foarte puternica, de clasa X5.1, a fost recent detectata de sateliți. Aceasta vine dupa mai multe erupț ...
-
Vicepreședintele CSM, explicații după plângerea penală împotriva Oanei Gheorghiu: „Declarația a depășit linia roșie"
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a provocat o adevarata dezbatere publica dupa ce a depus o plangere penala imp ...
-
CERN pregătește un nou accelerator uriaș care ar putea rescrie la propriu legile Universului
Sub pamantul Genevei, intr-un labirint de oțel și campuri magnetice, fizicienii de la CERN pregatesc urmatorul pas al ce ...
-
"Ne-au vindecat din pix!" Pacienții cu boli cronice și handicap acuză Guvernul Bolojan că îi scoate de pe liste
Pacienții cu boli cronice și handicap acuza ca Guvernul Romaniei vrea sa ii scoata de pe listele cu tratamente gratuite ...
-
A mers la poliție și a cerut să fie arestat: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea"
„Daca nu ma arestați, o voi ucide pe soția mea". Cu aceste cuvinte, un barbat de 48 de ani s-a predat la poliția d ...
-
Robert Turcescu iar ne deranjează! "Înapoi la Turul Doi" ne mai lipsea, că în rest le aveam pe toate...
Abia ce-a aparut si deja face valuri. Deranjeaza. E atacata pentru ca spune adevarul, pentru ca este un document al timp ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu