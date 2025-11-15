Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților
Postat la: 14.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Surse din interiorul Curții Constituționale descriu o dispută fără precedent legată de motivarea deciziei prin care legea privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost declarată neconstituțională.
Potrivit acestor relatări, paragrafele 191-220 ar fi fost introduse în documentul final fără acordul celor cinci judecători care au format majoritatea ce a votat soluția de neconstituționalitate extrinsecă. Judecătorii ar fi aflat conținutul final abia după publicare, susțin aceleași surse, și ar fi fost „șocați" de apariția unor considerente care ating fondul, în condițiile în care soluția s-a întemeiat exclusiv pe lipsa avizului CSM.
Fragmentele contestate ar fi cele care discută, în termeni generali, urgența bugetară, raportarea la PNRR și marja de apreciere a legiuitorului în materia pensiilor de serviciu, teme invocate politic ulterior ca o „validare" pe fond a proiectului guvernamental. În urma publicării, mesaje oficiale și comentarii publice au susținut că „CCR a spus că legea e în regulă, lipsește doar avizul CSM", interpretare pe care judecătorii majoritari o consideră eronată și rezultatul acelor pasaje neasumate.
Decizia majoritară a fost pronunțată de judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Cochină. Gheorghe Stan a semnat o opinie concurentă la aceeași soluție. Opinia separată a fost semnată de Simina Tănăsescu (președinta CCR), Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dacian Dragoș.
Judecătorii din majoritate ar fi cerut emiterea unei erate pentru îndreptarea unei „erori materiale" și republicarea deciziei în forma agreată, fără paragrafele contestate. Între timp, în presă au apărut atacuri concertate la adresa judecătoarei Mihaela Cochină, care a înclinat balanța la vot împotriva legii, pe tema locuinței de serviciu. Aceleași surse susțin că, după aceste episoade, judecătoarea nu ar mai fi susținut rectificarea, alăturându-se celor patru colegi din minoritate, astfel încât decizia a rămas neschimbată.
Relatările indică două zile de tensiuni în interiorul Curții, cu acuzații, replici dure și chiar amenințări cu plângeri penale, pe fondul conflictului privind forma motivării. În centrul controverselor ar fi atribuirea paternității unor pasaje judecătoarei Laura-Iliana Scântei, despre care interlocutorii noștri spun că ar fi apropiată de premierul Bolojan, alături de care a apărut și la evenimentul recent de la Catedrala Neamului. De asemenea,sursele vorbesc existența unor presiuni politice pentru urgentarea motivării, respectiv o grăbire a calendarului intern.
Decizia Curții a anulat legea în ansamblu pe temeiul extrinsec al nerespectării procedurii de avizare la CSM, calificată ca garanție cu valență constituțională a independenței justiției. Considerentele detaliate pe această zonă au vizat solicitarea prematură a avizului, imposibilitatea comprimării termenului de 30 de zile și afectarea rolului CSM, concluzii din care a decurs respingerea actului normativ înainte de intrarea sa în vigoare. Pasajele contestate sunt cele care, deși neinfluențând dispozitivul, schițează la nivel de principiu o compatibilitate a procedurii de angajare a răspunderii Guvernului cu Constituția și o justificare macro a „recalibrărilor" în sistemul pensiilor de serviciu.
Această includere a alimentat interpretări politice potrivit cărora legea ar fi „bună pe fond" și ar fi căzut doar dintr-o eroare procedurală, interpretări pe care o parte a judecătorilor le contestă ferm. Faptul că decizia nu intră în analiza detaliată a fondului nu echivalează cu o validare, iar orice viitoare inițiativă trebuie să treacă de un control de constituționalitate integral, nu doar de procedura avizului. Până la un anunț oficial din partea Curții, situația rămâne blocată între versiuni ireconciliabile despre drumul parcurs de motivare până la publicare.
Legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților a fost adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului, mișcare contestată de Înalta Curte și de organizațiile profesionale. În paralel, în sistemul judiciar au avut loc adunări generale, proteste și poziții publice critice față de schimbarea condițiilor de pensionare, a formulei de calcul și a plafonării, cu accent pe riscul afectării independenței justiției și pe instabilitatea normativă. Sesizarea ÎCCJ a împletit aceste critici cu atacuri la procedură, invocând încălcarea rolului CSM în circuitul de avizare.
În motivarea publicată, Curtea a reținut temeinicia exclusiv a motivelor extrinseci legate de aviz și a anulat legea în ansamblu, fără a tranșa criticile intrinseci privind cuantumul, vârsta și vechimea sau presupusa discriminare dintre generații de magistrați. Din acest hiatus s-a născut disputa de acum. Unii actori politici invocă paragrafele 191-220 pentru a susține că fondul ar fi, în linii mari, compatibil cu Constituția. O parte dintre judecătorii majoritari susțin, potrivit surselor, că acele pasaje nu le aparțin sau nu au fost agreate, iar controlul de fond rămâne deschis pentru o eventuală viitoare lege.
Solicitarea de erată, abandonată între timp, lasă în picioare forma actuală a motivării, însoțită de o criză de încredere între judecători, alimentată de suspiciuni privind circuitul intern al documentului. Dincolo de conflictele de culise, efectul practic rămâne același, legea nu intră în vigoare, iar puterea executivă este obligată, dacă revine cu un nou proiect, să parcurgă procedura de avizare la CSM în condițiile stabilite de Curte.
Paragrafele care ar fi fost introduse „pe șest" în motivare nu pot fi invocate ca jurisprudență a Curții în cazul unei viitoare analize pe fond a unui nou proiect.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Oamenii de știință au creat un ochi artificial cu o vedere mai bună decât cea a oamenilor
Domeniul roboticii moi creeaza roboți din materiale precum elastic, cauciuc siliconic sau geluri, cu scopul de a lucra i ...
-
Trei antreprenori români cuceresc Silicon Valley cu o tehnologie care transformă camerele de supraveghere în asistenți inteligenți
Cand Alexandru Godoroja , Razvan Roman și Teodor Ioan Calin au ajuns in San Francisco, aveau un laptop și o idee indrazn ...
-
Austeritatea lui Bolojan gripează economia: PIB pe minus, inflație înapoi spre 10%, deficit tot mare
Potrivit estimarilor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), produsul intern brut (PIB) a scazut cu ...
-
Vrăjeala "Securitații Energetice" - Importurile de electricitate ale României au explodat în 2025
Exportul de energie electrica al Romaniei, in primele noua luni, a fost de 10.520 milioane kWh, in crestere cu 28,9% (cu ...
-
De ce unele persoane dorm cu mâinile în poziția „T-Rex" si ce legatura exista cu bolile neuronale
Ați observat vreodata pe cineva dormind cu mainile stranse langa piept, aproape ca un mic dinozaur? Aceasta poziție nu e ...
-
3IATLAS - Semnale misterioase din spațiu. Obiect interstelar sau un mesaj de la extratereștri?
Astronomii au recepționat pentru prima data semnale radio de la obiectul interstelar 3I/ATLAS, care se apropie de Pamant ...
-
O teorie îndrăzneață susține că această tăietură descentrată în granitul acestei pietre egiptene antice dovedește că egiptenii dispuneau de o tehnologie pierdută
Jimmy Corsetti, un cercetator independent, susține ca taietura descentrata de pe un bloc mare de granit din Muzeul din C ...
-
Oamenii de știință spun că prezentul ar putea exista în multe viitoruri posibile - în același timp.
Un nou studiu cuantic a zguduit ințelegerea timpului insuși. Potrivit fizicienilor, momentul actual s-ar putea sa nu fie ...
-
Doi medici de la Spitalul Floreasca, săltați direct din trafic. Tot la Floreasca, un copil de 2 ani a murit fiind adus în stare gravă
Doua evenimente fara legatura intre ele s-au petrecut in ultimele doua zile și ii au in prim plan pe medicii de la unita ...
-
Apune era comenzilor ieftine din China: Gata cu plafonul de 150 €, toate pachetele din afara UE vor fi taxate
Uniunea Europeana a facut miercuri un pas decisiv pentru a opri avalanșa de colete ieftine din China care intra pe piața ...
-
Invenția care ar putea aduce moartea industriei de baterii: oferă energie până la 50 de ani, fără reîncărcare, fără întreținere și fără oprire
O sursa de energie, mai mica decat o moneda, ar putea funcționa ani de zile fara a necesita incarcare sau inlocuire. La ...
-
Este pesimismul economic întreținut artificial? Noile datele artă că industria românească atinge cel mai bun ritm din ultimul an
Dupa declinul de 1,5% de anul trecut și scaderea din primele luni ale acestui an, industria da semne clare de revenire, ...
-
Biografia lui Georgescu merită introdusă în strategia națională de apărare
Nicușor Dan nu pare dispus sa rezolve problema anularii alegerilor. Ci doar interesat s-o amane. Cum așa? Pentru ca ne-a ...
-
Daria Gușă lansează o carte cutremurătoare: "Barometrul puterii geopolitice și Noua Ordine Mondială"
În cadrul emisiunii sale saptamanale de la GOLD FM, „Geopolitica la Zi", geopoliticiana Daria Gușa a anunțat ...
-
Medicul Flavia Groşan se află de aproape o lună în comă. Ce spun doctorii despre starea ei de sănătate
Medicul Flavia Groșan se afla in continuare in coma de gradul 4. În cursul acestei saptamani, ea a fost transferat ...
-
Cum au fost uciși milionarul rus în criptomonede și soția. Tortura îngrozitoare la care au fost supuși pentru a-și dezvălui secretele
Noi informații infioratoare au ieșit la iveala in cazul asasinarii milionarului rus in criptomonede Roman Novak și a soț ...
-
Medicul care contrazice sistemul și spune că nu e lipsă de personal în spitale: "Sunt doar prost distribuiți. Chiar avem un surplus!"
Dr. Wargha Enayati, medic cardiolog, fondator al retelei private de sanatate Regina Maria si al Enayati Medical City, pr ...
-
Un astrofizician de la Harvard afirmă sus și tare: "Am dovezi că Dumnezeu există!"
Dr. Willie Soon, astrofizician la Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizica din Statele Unite, susține ca a dovedit ...
-
SPP-ul lui Pahonțu cumpără medicamente pentru angajații cu demență, sevraj alcoolic, boli cardiace, boli degenerative. Toate decontate de stat
Serviciul de Protecție și Paza investește peste 82.000 de euro in achiziția unei game extinse de medicamente destinate n ...
-
Zelenski e portretizat de procurorii ucraineni ca o „marionetă" în cel mai mare scandal de corupție din Ucraina
Suspecții din cazul de mare corupție din Ucraina ar fi manipulat oficiali de rang inalt ca parte a unei rețele extinse d ...
-
Carabinierii u rămas cu gura căscată când au văzut ce lucruri furate ascundea un român
Poliția italiana a descoperit, in orașul Bolzano, un adevarat depozit de bunuri furate, ascuns intr-o pivnița aflata lan ...
-
Războiul de jucărie: Mark 1, racheta de dimensiunea unei baghete, proiectată pentru a elimina dronele rusești
O companie estoniana din domeniul apararii, Frankenburg Technologies, a prezentat recent o racheta nou-nouta, de marimea ...
-
Escrocherie religioasă cu lacrimi de sânge: Miracolul statuii care plânge n-a ținut și în fața instantei de judecata
O femeie care pretindea ca are daruri mistice și care reușise sa adune sute de pelerini intr-un mic oraș de langa Roma, ...
-
Ies la iveală detalii șocante despre tânărul care a injunghiat un bărbat de zeci de ori în București. Ce spun vecinii agresorului
Un barbat de 68 de ani a fost victima unui atac extrem de violent pe o strada din sectorul 2 din București, in miez de n ...
-
Oamenii au ajuns la confesiuni intime cu ChatGPT: Au fost deconspirate 47.000 de conversații care arată adevărul cutremurător: "Esti constient?"; "Sunt un zeu!"
Peste 800 de milioane de oameni folosesc ChatGPT in fiecare saptamana, dar conversațiile lor cu chatbotul cu inteligența ...
-
Adrian Severin lansează o carte-document de o valoare exceptională: „România și interesul național românesc în contextul dezordinii mondiale actuale. Proiect geo-politic"
Vineri, 21 noiembrie 2025, de la ora 11:00, la Biblioteca Centrala Universitara „Carol I" din București va avea lo ...
-
Este Călin Georgescu un fost agent SIE? Răspunsul președintelui Nicuşor Dan: "Avem biografia domnului Georgescu"
Presedintele Nicusor Dan a declarat, miercuri, intrebat daca fostul candidat la alegerile prezidentiale Calin Georgescu ...
-
FSB susține că serviciile secrete ucrainene au plănuit să-l asasineze pe duhovnicul lui Vladimir Putin
Serviciul Federal de Securitate rus (FSB/ex-KGB) susține ca a obtinut "noi dovezi" impotriva celor acuzati de tentativa ...
-
AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan toți banii din campania pentru alegerile prezidențiale. Ce sumă pierde președintele
Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a decis ca nu ii va rambursa președintelui Nicușor Dan suma de 930.000 de lei di ...
-
Trei români au furat 77 de oi de la o stână din Spania. Autoritățile au descris cum acționa banda de hoți
Trei romani au fost arestați in Spania pentru ca au furat 77 de oi de la o stana. Cei trei barbați au „vizitat" st ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu