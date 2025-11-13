SPP-ul lui Pahonțu cumpără medicamente pentru angajații cu demență, sevraj alcoolic, boli cardiace, boli degenerative. Toate decontate de stat

Serviciul de Protecție și Pază investește peste 82.000 de euro în achiziția unei game extinse de medicamente destinate nevoilor medicale ale personalului său pentru perioada 2025-2026. Lista include produse pentru afecțiuni cardiace, respiratorii, osteoarticulare, metabolice și neurologice, dar și vaccinuri, antibiotice și suplimente, potrivit datelor publicate pe platforma de achiziții publice SICAP.

„Achiziția de produse farmaceutice necesare asigurării cu medicamente în cantități suficiente, de calitate, eficiente și în dozaje adecvate cu specificaţiile tehnice elaborate pentru astfel de produse. Frecvența și valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimează că se vor atribui doua contracte subsecvente, unul în anul 2025 și unul în anul 2026. Cantitățile minime/maxime care pot face obiectul unui singur contract subsecvent sunt cuprinse între 1/4 și 3/4 din cantitatea maximă estimată a acordului-cadru aferentă fiecărui lot", sunt specificațiile menționate pe platforma SICAP.

Pe lista de achiziții a SPP se află, pe de o parte, medicamente recomandate în tratarea unor afecțiuni cardiace, osteoporoză, reflux gastroesofagian, boli degenerative, demență vasculară, artroză, poliartrită, gută, simptome urinare cauzate de o prostată mărită (hiperplazie benignă de prostată), dar și antibiotice, vitamine sau medicamente recomandate pentru slăbit atunci când dieta alimentară nu dă rezultate. În loturile de medicamente solicitate de SPP se găsesc antiinflamatoare comune, dar și pastile indicate pentru circulație deficitară, risc de tromboze și sevraj alcoolic. Majoritatea medicamentelor se administrează doar la recomandarea medicului (cu prescripție medicală) în doză adecvată fiecărui pacient.