Ies la iveală detalii șocante despre tânărul care a injunghiat un bărbat de zeci de ori în București. Ce spun vecinii agresorului

Un bărbat de 68 de ani a fost victima unui atac extrem de violent pe o stradă din sectorul 2 din București, în miez de noapte. Agresorul, un tânăr de doar 21 de ani cu antecedente violente, l-a înjunghiat de 33 de ori cu un cuțit, apoi l-a lăsat abandonat pe asfalt. Cazul a stârnit indignare, mai ales după ce au ieșit la iveală noi detalii despre comportamentul tânărului.

Atacul s-a produs în cartierul Pantelimon, puțin după ora 4 dimineața. Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul în care tânărul îl urmărea pe bărbat pe o distanță de aproximativ 400 de metri, înainte de a-l ataca cu o violență extremă. Victima, care mergea liniștit pe trotuar, nu a avut nicio șansă să se apere în fața furiei necontrolate a agresorului.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată cum tânărul lovește neîncetat cu cuțitul, timp de mai multe zeci de secunde, fără nicio ezitare. După atac, individul a părăsit locul faptei, lăsându-și victima plină de sânge pe asfalt.

Agresorul a fost identificat de polițiști. Acesta locuia în apropiere și era cunoscut în cartier pentru comportamentul său agresiv. Tânărul de 21 de ani are antecedente pentru fapte violente, iar potrivit vecinilor, s-a schimbat complet în ultimii ani.

„A fost un copil, până a terminat clasa a 8-a a fost un copil super. Și o familie foarte bună. Dar el a apucat pe căi greșite. Mai are un frate care se droghează", a declarat o vecină a agresorului, potrivit playtech.ro.

După atac, tânărul s-a întors în apartament și s-a comportat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Polițiștii care au descins ulterior la locuința sa au găsit hainele purtate în momentul agresiunii, pline de sânge, precum și mai multe cuțite care ar putea fi relevante pentru anchetă.

Bărbatul de 68 de ani, deși rănit grav, a găsit puterea să meargă câteva sute de metri după atac, în căutarea unui ajutor. A trecut pe lângă o bancă, apoi a ajuns la un magazin care funcționa non-stop, unde a cerut disperat ajutorul angajaților.

„A țipat omul, a fugit. Și a fugit omul tăiat până aici", a relatat un martor.

Angajatul magazinului a fost cel care a sunat imediat la 112. Echipajele de urgență au ajuns rapid la fața locului și l-au transportat pe bărbat la spital.

Potrivit medicilor de la Spitalul Sf. Pantelimon, victima a suferit răni grave în zona abdomenului și la nivelul membrelor, dar a fost stabilizată și se află acum sub supraveghere medicală.

După ce a fost prins, suspectul a negat totul în fața anchetatorilor, în ciuda imaginilor video care îl surprind în momentul atacului. Procurorii au formulat acuzația de tentativă de omor și au cerut arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile.

Luni seară, polițiștii au ridicat probe din locuința acestuia, inclusiv arme albe și haine păstrate ca dovezi. Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei fapte comise cu premeditare și cruzime, iar suspectul urmează să fie supus unei expertize psihiatrice pentru a stabili dacă avea discernământ în momentul comiterii agresiunii.

Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.

Cazul a provocat o reacție puternică în rândul localnicilor din zonă. Mulți se tem acum să mai circule singuri pe timpul nopții. Locuitorii cartierului spun că tânărul devenise tot mai agresiv în ultimele luni și că fusese implicat și în alte conflicte.

Între timp, bărbatul atacat rămâne internat, iar medicii spun că va avea nevoie de o perioadă lungă de recuperare.