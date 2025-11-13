Medicul Flavia Groşan se află de aproape o lună în comă. Ce spun doctorii despre starea ei de sănătate

Medicul Flavia Groșan se află în continuare în comă de gradul 4. În cursul acestei săptămâni, ea a fost transferată de la secția de Terapie Intensivă la Pneumologie, în cadrul Spitalului Județean. Groșan este cunoscută pentru declarațiile sale controversate din timpul pandemiei COVID-19.

Conform unor surse medicale, Flavia Groșan nu mai este ventilată mecanic și respiră singură, dar nu reacționează la stimuli și nu prezintă semne de conștientă. Doctorița a ajuns la spital pe 17 octombrie. Ea a fost găsită în stop cardiac în locuința sa, unde a fost resuscitată cu dificultate. Medicii au descoperit că aceasta suferea de pleurezii severe (acumulări de lichid la plămâni). Chiar dacă a primit tratament, starea sa neurologică nu s-a modificat.

Tot surse medicale mai precizează că Flavia Groșan are mai multe tumori în stadiu avansat, la plămâni, creier, ficat și glandele suprarenale. De asemenea, acestea sunt metastaze, mai exact celulele canceroase s-au răspândit dintr-o tumoare principală în alte organe. Chiar dacă funcțiile inimii, rinichilor și ficatului sunt încă stabile, doctorii sunt rezervați în ceea ce privește evoluția sa. Pe internet au apărut numeroase informații false, după ce s-a aflat că doctorița se află în comă. În unele postări se anunța că ar fi murit, iar în altele că și-a revenit. De asemenea, doctorița a primit și mesaje de încurajare în mediul online.