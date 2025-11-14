Trei antreprenori români cuceresc Silicon Valley cu o tehnologie care transformă camerele de supraveghere în asistenți inteligenți
Postat la: 14.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Când Alexandru Godoroja , Răzvan Roman și Teodor Ioan Călin au ajuns în San Francisco, aveau un laptop și o idee îndrăzneață: să învețe camerele să vadă ca oamenii. Astăzi, investitorii din Silicon Valley evaluează compania lor la zeci de milioane de dolari.
"Când construiești de la zero, poți lua decizii care altfel ar fi imposibile" spune Alexandru Godoroja. "Am observat că peste tot în lume - fabrici, magazine, depozite - există milioane de camere care filmează non-stop, dar nimeni nu le folosește la adevăratul lor potențial", povestește Teodor-Ioan Călin. "Majoritatea companiilor se uită la înregistrări doar când s-a întâmplat deja ceva rău. Ne-am întrebat: de ce nu pot camerele să ne spună din timp când ceva nu e în regulă?"
Așa s-a născut Vulture Vision - o platformă care transformă camerele obișnuite de supraveghere în sisteme inteligente capabile să înțeleagă ce se întâmplă în fața lor. Spre deosebire de majoritatea competitorilor care adaptează tehnologii existente, echipa Vulture Labs a ales să construiască totul de la baza. "Am dezvoltat propriile noastre modele de AI, optimizate special pentru înțelegerea spațiilor fizice și procesarea video în timp real." spune Răzvan Roman.
Această abordare fundamentală le-a dat libertatea de a inova fără compromisuri. Alexandru Godoroja : "Am putut să optimizăm fiecare strat al sistemului pentru cazurile noastre de utilizare - de la modul în care procesăm fiecare cadru video, până la cum gestionăm memoria și calculele pe dispozitive cu resurse limitate." Rezultatul? Modele de AI care rulează eficient pe hardware accesibil, fără a compromite acuratețea, și care sunt optimizate exact pentru provocările unice ale analizei video industriale.
Ceea ce diferențiază Vulture Labs este modul în care sistemul lor "gândește" despre imagini. În loc să caute doar obiecte specifice, tehnologia românilor înțelege contextul complet al unei scene. "Poți să cauți lucruri în mod natural, ca și cum ai vorbi cu cineva", explică Roman. "Poți întreba 'arată-mi când cineva a intrat în zonă fără echipament de protecție' sau 'când s-a apropiat un utilaj prea mult de muncitori' - și sistemul înțelege exact ce vrei să spui, chiar dacă nu a fost programat explicit pentru acele scenarii."
Această capacitate de înțelegere semantică - de a pricepe sensul lucrurilor, nu doar formele lor - face ca sistemul să fie extrem de versatil și ușor de folosit. Vulture Labs colaborează deja cu Mentra, un producător de ochelari AR (realitate augmentată), pentru a aduce analiza video direct în câmpul vizual al lucrătorilor. "Imaginează-ți un tehnician care intră într-o fabrică și vede sau aude instant, prin ochelari, alertele importante sau informații contextuale despre ce se întâmplă în jurul lui", descrie Godoroja. "Sistemul nostru îi poate spune dacă zona respectivă a fost recent inspectată sau dacă există vreo anomalie detectată."
Dar ambițiile companiei nu se opresc la industrie. Echipa pregătește deja extinderea în spațiul rezidențial, unde tehnologia lor ar putea transforma camerele de securitate de acasă în asistenți cu adevărat inteligenți. "Gândește-te la diferența dintre o cameră care doar înregistrează și una care înțelege cu adevărat ce se întâmplă", spune Călin. "Un sistem care știe diferența dintre poștașul obișnuit și cineva suspect, care poate înștiința părinții când copiii ajung acasă de la școală, sau care detectează situații neobișnuite - totul fără a trimite imagini private în cloud."
Spre deosebire de alte soluții care necesită camere noi sau trimit imagini în cloud, tehnologia românilor funcționează cu camerele pe care companiile le au deja instalate. Mai important, tot ce filmează camerele rămâne la client - nicio imagine nu pleacă vreodată din companie. "Securitatea datelor e esențială", explică Godoroja. "De aceea am construit totul să funcționeze local. Instalăm un echipament la client care se conectează automat la camerele existente și procesează totul pe loc."
Vulture Labs deservește clienți din trei domenii majore, unde procesează zilnic zeci de milioane de imagini și zeci de mii de ore de conținut. În fabrici, sistemul urmărește dacă angajații poartă echipamentul de protecție, detectează când cineva intră în zone periculoase și ajută la optimizarea proceselor de producție - totul automat. În magazine, proprietarii pot înțelege cum se mișcă clienții prin spațiu, pot identifica zonele aglomerate și pot preveni furturile, fără a invada intimitatea cumpărătorilor.
"Partea cu adevărat specială este că sistemul învață singur", spune Roman. "Cu cât rulează mai mult la un client, cu atât înțelege mai bine contextul acelei companii. Dacă într-o fabrică apar des anumite echipamente, sistemul învață singur să le recunoască tot mai precis."
Investitorii de capital de risc din Silicon Valley au văzut potențialul tehnologiei, evaluând compania la zeci de milioane de dolari - o cifră impresionantă pentru un startup în fază incipientă. Deși numărul exact rămâne confidențial, valuația demonstrează încrederea pieței în viziunea celor trei români.
"Profitabilitatea combinată cu creșterea rapidă ne-a ajutat să atragem parteneri strategici care cred în misiunea noastră", spune Călin. "Vrem să arătăm că România poate produce inovație la nivel mondial. Suntem fondatori români cu o echipă care construiește tehnologie în San Francisco și concurează cu cele mai mari companii din domeniu."
Faptul că au construit întreaga stivă tehnologică de la zero - de la modelele de AI până la sistemele de procesare - le-a dat o poziție unică în negocierile cu investitorii. "Nu depindem de tehnologii terțe pentru partea critică a produsului", subliniază Godoroja. "Suntem stăpâni pe propriul nostru destin tehnologic."
Cu tehnologia ochelarilor inteligenți în dezvoltare și planuri concrete de extindere în piața rezidențială, cei trei antreprenori văd un viitor în care fiecare cameră devine un asistent inteligent - fie că e vorba de fabrici, magazine sau casele noastre. "Viziunea noastră este simplă", conchide Godoroja. "Fiecare companie sau persoană care are camere de supraveghere ar trebui să le poată transforma în asistenți inteligenți care înțeleg contextul și pot comunica natural. Noi oferim tehnologia care face asta posibil - simplu, sigur și eficient."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Austeritatea lui Bolojan gripează economia: PIB pe minus, inflație înapoi spre 10%, deficit tot mare
Potrivit estimarilor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), produsul intern brut (PIB) a scazut cu ...
-
Vrăjeala "Securitații Energetice" - Importurile de electricitate ale României au explodat în 2025
Exportul de energie electrica al Romaniei, in primele noua luni, a fost de 10.520 milioane kWh, in crestere cu 28,9% (cu ...
-
De ce unele persoane dorm cu mâinile în poziția „T-Rex" si ce legatura exista cu bolile neuronale
Ați observat vreodata pe cineva dormind cu mainile stranse langa piept, aproape ca un mic dinozaur? Aceasta poziție nu e ...
-
3IATLAS - Semnale misterioase din spațiu. Obiect interstelar sau un mesaj de la extratereștri?
Astronomii au recepționat pentru prima data semnale radio de la obiectul interstelar 3I/ATLAS, care se apropie de Pamant ...
-
O teorie îndrăzneață susține că această tăietură descentrată în granitul acestei pietre egiptene antice dovedește că egiptenii dispuneau de o tehnologie pierdută
Jimmy Corsetti, un cercetator independent, susține ca taietura descentrata de pe un bloc mare de granit din Muzeul din C ...
-
Oamenii de știință spun că prezentul ar putea exista în multe viitoruri posibile - în același timp.
Un nou studiu cuantic a zguduit ințelegerea timpului insuși. Potrivit fizicienilor, momentul actual s-ar putea sa nu fie ...
-
Doi medici de la Spitalul Floreasca, săltați direct din trafic. Tot la Floreasca, un copil de 2 ani a murit fiind adus în stare gravă
Doua evenimente fara legatura intre ele s-au petrecut in ultimele doua zile și ii au in prim plan pe medicii de la unita ...
-
Apune era comenzilor ieftine din China: Gata cu plafonul de 150 €, toate pachetele din afara UE vor fi taxate
Uniunea Europeana a facut miercuri un pas decisiv pentru a opri avalanșa de colete ieftine din China care intra pe piața ...
-
Invenția care ar putea aduce moartea industriei de baterii: oferă energie până la 50 de ani, fără reîncărcare, fără întreținere și fără oprire
O sursa de energie, mai mica decat o moneda, ar putea funcționa ani de zile fara a necesita incarcare sau inlocuire. La ...
-
Este pesimismul economic întreținut artificial? Noile datele artă că industria românească atinge cel mai bun ritm din ultimul an
Dupa declinul de 1,5% de anul trecut și scaderea din primele luni ale acestui an, industria da semne clare de revenire, ...
-
Biografia lui Georgescu merită introdusă în strategia națională de apărare
Nicușor Dan nu pare dispus sa rezolve problema anularii alegerilor. Ci doar interesat s-o amane. Cum așa? Pentru ca ne-a ...
-
Daria Gușă lansează o carte cutremurătoare: "Barometrul puterii geopolitice și Noua Ordine Mondială"
În cadrul emisiunii sale saptamanale de la GOLD FM, „Geopolitica la Zi", geopoliticiana Daria Gușa a anunțat ...
-
Medicul Flavia Groşan se află de aproape o lună în comă. Ce spun doctorii despre starea ei de sănătate
Medicul Flavia Groșan se afla in continuare in coma de gradul 4. În cursul acestei saptamani, ea a fost transferat ...
-
Cum au fost uciși milionarul rus în criptomonede și soția. Tortura îngrozitoare la care au fost supuși pentru a-și dezvălui secretele
Noi informații infioratoare au ieșit la iveala in cazul asasinarii milionarului rus in criptomonede Roman Novak și a soț ...
-
Medicul care contrazice sistemul și spune că nu e lipsă de personal în spitale: "Sunt doar prost distribuiți. Chiar avem un surplus!"
Dr. Wargha Enayati, medic cardiolog, fondator al retelei private de sanatate Regina Maria si al Enayati Medical City, pr ...
-
Un astrofizician de la Harvard afirmă sus și tare: "Am dovezi că Dumnezeu există!"
Dr. Willie Soon, astrofizician la Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizica din Statele Unite, susține ca a dovedit ...
-
SPP-ul lui Pahonțu cumpără medicamente pentru angajații cu demență, sevraj alcoolic, boli cardiace, boli degenerative. Toate decontate de stat
Serviciul de Protecție și Paza investește peste 82.000 de euro in achiziția unei game extinse de medicamente destinate n ...
-
Zelenski e portretizat de procurorii ucraineni ca o „marionetă" în cel mai mare scandal de corupție din Ucraina
Suspecții din cazul de mare corupție din Ucraina ar fi manipulat oficiali de rang inalt ca parte a unei rețele extinse d ...
-
Carabinierii u rămas cu gura căscată când au văzut ce lucruri furate ascundea un român
Poliția italiana a descoperit, in orașul Bolzano, un adevarat depozit de bunuri furate, ascuns intr-o pivnița aflata lan ...
-
Războiul de jucărie: Mark 1, racheta de dimensiunea unei baghete, proiectată pentru a elimina dronele rusești
O companie estoniana din domeniul apararii, Frankenburg Technologies, a prezentat recent o racheta nou-nouta, de marimea ...
-
Escrocherie religioasă cu lacrimi de sânge: Miracolul statuii care plânge n-a ținut și în fața instantei de judecata
O femeie care pretindea ca are daruri mistice și care reușise sa adune sute de pelerini intr-un mic oraș de langa Roma, ...
-
Ies la iveală detalii șocante despre tânărul care a injunghiat un bărbat de zeci de ori în București. Ce spun vecinii agresorului
Un barbat de 68 de ani a fost victima unui atac extrem de violent pe o strada din sectorul 2 din București, in miez de n ...
-
Oamenii au ajuns la confesiuni intime cu ChatGPT: Au fost deconspirate 47.000 de conversații care arată adevărul cutremurător: "Esti constient?"; "Sunt un zeu!"
Peste 800 de milioane de oameni folosesc ChatGPT in fiecare saptamana, dar conversațiile lor cu chatbotul cu inteligența ...
-
Adrian Severin lansează o carte-document de o valoare exceptională: „România și interesul național românesc în contextul dezordinii mondiale actuale. Proiect geo-politic"
Vineri, 21 noiembrie 2025, de la ora 11:00, la Biblioteca Centrala Universitara „Carol I" din București va avea lo ...
-
Este Călin Georgescu un fost agent SIE? Răspunsul președintelui Nicuşor Dan: "Avem biografia domnului Georgescu"
Presedintele Nicusor Dan a declarat, miercuri, intrebat daca fostul candidat la alegerile prezidentiale Calin Georgescu ...
-
FSB susține că serviciile secrete ucrainene au plănuit să-l asasineze pe duhovnicul lui Vladimir Putin
Serviciul Federal de Securitate rus (FSB/ex-KGB) susține ca a obtinut "noi dovezi" impotriva celor acuzati de tentativa ...
-
AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan toți banii din campania pentru alegerile prezidențiale. Ce sumă pierde președintele
Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a decis ca nu ii va rambursa președintelui Nicușor Dan suma de 930.000 de lei di ...
-
Trei români au furat 77 de oi de la o stână din Spania. Autoritățile au descris cum acționa banda de hoți
Trei romani au fost arestați in Spania pentru ca au furat 77 de oi de la o stana. Cei trei barbați au „vizitat" st ...
-
Ce s-a întâmplat cu Horia Moculescu la spital în ultimele clipe de viață alături de fiica sa Nidia
Horia Moculescu a incetat din viața la primele ore ale dimineții. Cu mare tristețe, Institutul Național de Boli In ...
-
Robert de Niro și-a format un partid și vrea sa se lupte cu Donald Trump. Ce le transmite legendarul actor americanilor
Starul american de cinema Robert De Niro a intrat in lupta impotriva președintelui american Donald Trump prin formarea u ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu