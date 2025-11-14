Trei antreprenori români cuceresc Silicon Valley cu o tehnologie care transformă camerele de supraveghere în asistenți inteligenți

Când Alexandru Godoroja , Răzvan Roman și Teodor Ioan Călin au ajuns în San Francisco, aveau un laptop și o idee îndrăzneață: să învețe camerele să vadă ca oamenii. Astăzi, investitorii din Silicon Valley evaluează compania lor la zeci de milioane de dolari.

"Când construiești de la zero, poți lua decizii care altfel ar fi imposibile" spune Alexandru Godoroja. "Am observat că peste tot în lume - fabrici, magazine, depozite - există milioane de camere care filmează non-stop, dar nimeni nu le folosește la adevăratul lor potențial", povestește Teodor-Ioan Călin. "Majoritatea companiilor se uită la înregistrări doar când s-a întâmplat deja ceva rău. Ne-am întrebat: de ce nu pot camerele să ne spună din timp când ceva nu e în regulă?"

Așa s-a născut Vulture Vision - o platformă care transformă camerele obișnuite de supraveghere în sisteme inteligente capabile să înțeleagă ce se întâmplă în fața lor. Spre deosebire de majoritatea competitorilor care adaptează tehnologii existente, echipa Vulture Labs a ales să construiască totul de la baza. "Am dezvoltat propriile noastre modele de AI, optimizate special pentru înțelegerea spațiilor fizice și procesarea video în timp real." spune Răzvan Roman.

Această abordare fundamentală le-a dat libertatea de a inova fără compromisuri. Alexandru Godoroja : "Am putut să optimizăm fiecare strat al sistemului pentru cazurile noastre de utilizare - de la modul în care procesăm fiecare cadru video, până la cum gestionăm memoria și calculele pe dispozitive cu resurse limitate." Rezultatul? Modele de AI care rulează eficient pe hardware accesibil, fără a compromite acuratețea, și care sunt optimizate exact pentru provocările unice ale analizei video industriale.

Ceea ce diferențiază Vulture Labs este modul în care sistemul lor "gândește" despre imagini. În loc să caute doar obiecte specifice, tehnologia românilor înțelege contextul complet al unei scene. "Poți să cauți lucruri în mod natural, ca și cum ai vorbi cu cineva", explică Roman. "Poți întreba 'arată-mi când cineva a intrat în zonă fără echipament de protecție' sau 'când s-a apropiat un utilaj prea mult de muncitori' - și sistemul înțelege exact ce vrei să spui, chiar dacă nu a fost programat explicit pentru acele scenarii."

Această capacitate de înțelegere semantică - de a pricepe sensul lucrurilor, nu doar formele lor - face ca sistemul să fie extrem de versatil și ușor de folosit. Vulture Labs colaborează deja cu Mentra, un producător de ochelari AR (realitate augmentată), pentru a aduce analiza video direct în câmpul vizual al lucrătorilor. "Imaginează-ți un tehnician care intră într-o fabrică și vede sau aude instant, prin ochelari, alertele importante sau informații contextuale despre ce se întâmplă în jurul lui", descrie Godoroja. "Sistemul nostru îi poate spune dacă zona respectivă a fost recent inspectată sau dacă există vreo anomalie detectată."

Dar ambițiile companiei nu se opresc la industrie. Echipa pregătește deja extinderea în spațiul rezidențial, unde tehnologia lor ar putea transforma camerele de securitate de acasă în asistenți cu adevărat inteligenți. "Gândește-te la diferența dintre o cameră care doar înregistrează și una care înțelege cu adevărat ce se întâmplă", spune Călin. "Un sistem care știe diferența dintre poștașul obișnuit și cineva suspect, care poate înștiința părinții când copiii ajung acasă de la școală, sau care detectează situații neobișnuite - totul fără a trimite imagini private în cloud."

Spre deosebire de alte soluții care necesită camere noi sau trimit imagini în cloud, tehnologia românilor funcționează cu camerele pe care companiile le au deja instalate. Mai important, tot ce filmează camerele rămâne la client - nicio imagine nu pleacă vreodată din companie. "Securitatea datelor e esențială", explică Godoroja. "De aceea am construit totul să funcționeze local. Instalăm un echipament la client care se conectează automat la camerele existente și procesează totul pe loc."

Vulture Labs deservește clienți din trei domenii majore, unde procesează zilnic zeci de milioane de imagini și zeci de mii de ore de conținut. În fabrici, sistemul urmărește dacă angajații poartă echipamentul de protecție, detectează când cineva intră în zone periculoase și ajută la optimizarea proceselor de producție - totul automat. În magazine, proprietarii pot înțelege cum se mișcă clienții prin spațiu, pot identifica zonele aglomerate și pot preveni furturile, fără a invada intimitatea cumpărătorilor.

"Partea cu adevărat specială este că sistemul învață singur", spune Roman. "Cu cât rulează mai mult la un client, cu atât înțelege mai bine contextul acelei companii. Dacă într-o fabrică apar des anumite echipamente, sistemul învață singur să le recunoască tot mai precis."

Investitorii de capital de risc din Silicon Valley au văzut potențialul tehnologiei, evaluând compania la zeci de milioane de dolari - o cifră impresionantă pentru un startup în fază incipientă. Deși numărul exact rămâne confidențial, valuația demonstrează încrederea pieței în viziunea celor trei români.

"Profitabilitatea combinată cu creșterea rapidă ne-a ajutat să atragem parteneri strategici care cred în misiunea noastră", spune Călin. "Vrem să arătăm că România poate produce inovație la nivel mondial. Suntem fondatori români cu o echipă care construiește tehnologie în San Francisco și concurează cu cele mai mari companii din domeniu."

Faptul că au construit întreaga stivă tehnologică de la zero - de la modelele de AI până la sistemele de procesare - le-a dat o poziție unică în negocierile cu investitorii. "Nu depindem de tehnologii terțe pentru partea critică a produsului", subliniază Godoroja. "Suntem stăpâni pe propriul nostru destin tehnologic."

Cu tehnologia ochelarilor inteligenți în dezvoltare și planuri concrete de extindere în piața rezidențială, cei trei antreprenori văd un viitor în care fiecare cameră devine un asistent inteligent - fie că e vorba de fabrici, magazine sau casele noastre. "Viziunea noastră este simplă", conchide Godoroja. "Fiecare companie sau persoană care are camere de supraveghere ar trebui să le poată transforma în asistenți inteligenți care înțeleg contextul și pot comunica natural. Noi oferim tehnologia care face asta posibil - simplu, sigur și eficient."