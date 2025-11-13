Biografia lui Georgescu merită introdusă în strategia națională de apărare

Biografia lui Georgescu merită introdusă în strategia națională de apărare

Nicușor Dan nu pare dispus să rezolve problema anulării alegerilor. Ci doar interesat s-o amâne. Cum așa? Pentru că ne-a furnizat suficiente semnale că a devenit parte a problemei. A șarjat de două ori pe subiectul ăsta și a ratat căzând pe lângă ponei de fiecare dată.

Că deh, dacă ar face toate muștele miere, s-ar găsi faguri și sub coada calului. La prima șarjă a zis că s-a plătit 1 milion de euro pentru campania lui Georgescu. Dar că au fost 20 de milioane. Aici e o intuiție, durează ani de zile să obții probe, deci mai bine fără.

La a doua, a venit la reuniunea Comitetului politic european de la Copenhaga, cu raportul Georgescu întocmit de procuratură. Care pretinde că publicitatea lui Georgescu a fost făcută de Rusia. Acum, președintele ne promite un nou raport și informații complete despre Georgescu.

Dacă din cauza biografiei lui Georgescu s-au anulat alegerile, zic că scrutinele electorale nu-și mai au rostul și pot fi înlocuite cu biografiile candidaților în ediție Who's who. O comisie ad-hoc alege biografia cea mai profi, se economisesc bani, toată lumea pleacă mulțumită la mol, pierd contracandidații cu biografii din care lipsește anul nașterii sau în ce lună a cutărui an a avut loc ultima erecție sau după caz, ovulație.

Apoi, biografia lui Georgescu ar putea fi introdusă în strategia națională de apărare la capitolul amenințări. Cine a tras în noi? Biografia lui Georgescu. Cine i-a chemat pe mineri la București? Ați ghicit, bravo, tot biografia, bat-o Miron Cosma.

Ea va clarifica tot ce a rămas nelămurit în istoria recentă: statul în șpagat la Cotroceni, țepe privatizări, externalizări profit multinaționale, sula redevențe, sponsorii secreți ai președintelui. Rugați-vă ca în ediția Who's who de anul acesta, biografia lui Georgescu să fie completă.

Cornel Ivanciuc

