Noi informații înfiorătoare au ieșit la iveală în cazul asasinării milionarului rus în criptomonede Roman Novak și a soției sale. În timpul interogatoriului, cei trei ucigași, inclusiv un fost deținut și un fost agent din anii 2000, au dezvăluit cum au extorcat bani de la cuplul răpit din Emiratele Arabe Unite.

Conform unei versiuni, cei trei i-au torturat pe cei doi Novak: i-au ademenit la o vilă închiriată sub pretextul unei întâlniri cu un investitor, apoi i-au legat, i-au așezat pe scaune față în față și i-au înjunghiat pe fiecare până când Roman a cedat și a dezvăluit parolele portofelului său crypto, scrie Komsomolskaya Pravda.

„Persoana care a ordonat uciderea cuplului Novak rămâne deocamdată necunoscută. Probabil îl cunoșteau pe Novak", a declarat o sursă din cadrul anchetei pentru KP-Petersburg.

„Cei trei făptași îi vedeau pe Roman și soția sa pentru prima dată. Mai mult, nu înțeleg nimic despre criptomonede, așa că cu greu ar fi putut să-i retragă fondurile din conturi. Pur și simplu au transmis toate informațiile organizatorului, iar acea persoană (sau mai multe) și-au transferat banii singure. Asta e tot."

Întrebarea este câți bani a ascuns Novak în portofele. Înainte de moartea sa, notoriul escroc, dându-se drept „prieten al lui Pavel Durov", și-a promovat aplicația inovatoare pentru transferuri rapide de criptomonede online.

În realitate, așa cum se plâng cei care au suferit din cauza traderului de criptomonede, acesta i-a înșelat nu doar pe investitori (inclusiv presupuși oameni de afaceri străini), ci și pe dezvoltatorii săi. Se zvonește că familia Novak locuia în Emiratele Arabe Unite cu 500 de milioane de dolari „în buzunare".

„Dacă credeți această cifră, este clar că este vorba de bani murdari, inclusiv cei ai mafiei drogurilor, ai funcționarilor corupți și ai traficanților de arme. Dar nu este atât de ușor să scapi", spune Roman Romachev, directorul executiv al agenției de tehnologie a informațiilor R-Techno.

„Suma era probabil mai mică, dar Novak ar fi putut avea multe portofele: zeci, chiar sute. Fiecare necesită propria cheie, nume de utilizator și parolă."

Simplu spus, ucigașii i-au cerut lui Novak o cantitate imensă de date, lucru care nu putea fi realizat în câteva secunde. Prin urmare, l-au torturat pentru a-l forța să fie complet sincer cu răpitorii și să dezvăluie totul, ceea ce ancheta nu exclude.

Cu toate acestea, nu este sigur că Roman nu le-a ascuns ceva infractorilor. Chiar dacă totul a fost într-adevăr furat din conturile cuplului, mașini de lux în valoare de cel puțin 150 de milioane de ruble rămân înregistrate pe numele soților Novak. Și asta ca să nu mai vorbim de proprietățile imobiliare din Dubai.