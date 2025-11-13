Zelenski e portretizat de procurorii ucraineni ca o „marionetă" în cel mai mare scandal de corupție din Ucraina

Suspecții din cazul de mare corupție din Ucraina ar fi manipulat oficiali de rang înalt ca parte a unei rețele extinse de trafic de influență, au declarat procurorii la audierile care au avut loc pe 11-12 noiembrie, relatează Kyiv Independent. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, apare și el în anchetă, fiind „folosit" de omul de afaceri Timur Mindich - fugit între timp din țară. Ancheta mai arată și încrengăturile oamenilor de afaceri cu serviciile secrete ucrainene.

Audierile au avut loc după ce Biroul Național Anticorupție (NABU) a acuzat opt suspecți de mită, abuz în serviciu și îmbogățire ilicită, într-un caz de corupție la scară largă, care implică compania de energie nucleară de stat Energoatom pe 11 noiembrie. Presupusul lider din grupare este Timur Mindich, un asociat apropiat al președintelui Volodimir Zelenski și coproprietar al companiei de producție Kvartal 95 a președintelui.

Procurorii au declarat în instanță că suspecții au exercitat o influență politică semnificativă. Mai exact, suspecții din cazul de corupție Energoatom au discutat cine ar trebui să fie numit în cabinetul prim-ministrului Iulia Svyrydenko și dacă ministrul justiției Herman Halushchenko ar trebui să fie numit ambasador în SUA. Procurorii au mai spus că, potrivit înregistrărilor NABU, Zelenski l-a sunat pe Halușcenko în timpul unei conversații între ministru, Mindich și Tsukerman. Președintele ar fi făcut apelul după ce Mindich i-a trimis un mesaj.

Procurorii au susținut că episodul dovedește influența politică a lui Mindich. Serviciul de presă al lui Zelenski nu a răspuns la o solicitare de comentarii. Potrivit procurorilor, Myroniuk a realizat un interviu de angajare pentru Svitlana Hrynchuk când a fost luată în considerare pentru postul de ministru al energiei. Hrynchuk, care a obținut postul în iulie, a demisionat pe 12 noiembrie, pe fondul scandalului de corupție.

Procurorii au declarat la audieri că suspecții din schema Energoatom au discutat și despre mituirea Biroului de Investigații de Stat. "Vom negocia în acest fel... și să lase Biroul de Investigații de Stat să ia 5% pentru că se plimbă și caută acești bani", ar fi spus unul dintre suspecți. Biroul de Investigații de Stat nu a răspuns la o solicitare de comentarii. Potrivit casetelor NABU, Basov ar fi dat mită de 20.000 de dolari Agenției Naționale de Prevenire a Corupției (NAPC) în mai. Agenția a declarat că a lansat o anchetă internă asupra acuzațiilor.

Un alt episod al procedurii penale se referă la presupusa influență a lui Mindich asupra achizițiilor de apărare ale țării. Tetiana Nikolayenko, jurnalistă de la Censor, a postat pe 12 noiembrie un fragment de acuzații prezentate lui Mindich. Potrivit acestora, el l-a presat pe Rustem Umerov, pe atunci ministru al apărării și acum secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, pentru a încheia un contract cu o companie israeliană pentru furnizarea de veste antiglonț.

Contractul a fost în cele din urmă semnat. Cu toate acestea, compania nu a reușit să furnizeze vestele la timp, iar armata ucraineană a primit în schimb veste chinezești de calitate scăzută, a scris Nikolayenko pe Facebook. Înalta Curte i-a arestat pe Dmytro Basov, Ihor Myroniuk, Ihor Fursenko și Lesia Ustimenko pe 12 noiembrie, stabilind o cauțiune cuprinsă între 25 de milioane de HR (600.000 de dolari) și 126 de milioane de HR (3 milioane de dolari). Instanța nu a luat încă în considerare un mandat de arestare pentru Lyudmila Zorina, care a fost, de asemenea, reținută de Biroul Anticorupție.

Alți doi suspecți - Mindich și omul de afaceri Oleksandr Tsukerman - au fugit din țară. Președintele Volodimir Zelenski urmează să impună sancțiuni împotriva lui Tsukerman și Mindich, a declarat o sursă din biroul președintelui pentru Kyiv Independent. Tsukerman a negat acuzațiile într-un comentariu pentru proiectul de jurnalism de investigație Schemes. Nu este clar dacă și când instanța va lua în considerare arestarea fostului viceprim-ministru Oleksiy Chernyshov, care a fost și el acuzat în acest caz.

Instituția media Ukrainska Pravda a raportat că Cernișov a vizitat clădirea agenției de informații militare a Ucrainei (HUR) pe 12 noiembrie, stârnind speculații. Agenția l-a ajutat anterior pe Chernyshov să se întoarcă în Ucraina când a fost acuzat în iunie într-un caz separat, potrivit surselor Ukrainska Pravda. Recent, Mindich a avut întâlniri cu Kyrylo Budanov, șeful serviciilor de informații militare ucrainene, în timp ce ar fi încercat să ajute biroul președintelui să gestioneze scandalurile, a scris Ukrainska Pravda pe 6 noiembrie, citând sursele sale. HUR nu a răspuns la o solicitare de comentarii. O altă persoană care apare în documentele publicate de NABU ca parte a cazului - Serhiy Pushkar, membru al comisiei de reglementare energetică de stat - a părăsit Ucraina pe 11 noiembrie. El nu a fost încă acuzat.