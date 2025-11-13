Un astrofizician de la Harvard afirmă sus și tare: "Am dovezi că Dumnezeu există!"
Postat la: 13.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Dr. Willie Soon, astrofizician la Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizică din Statele Unite, susține că a dovedit existența unei puteri superioare folosind o formulă științifică complexă. Astrofizicianul de la Ivy League, posedă toate acreditările necesare pentru a susține că înțelege universul și forțele sale mai bine decât majoritatea experților.
În timp ce știința și religia par să fi fost în dezacord cu privire la originile universului timp de secole, dr. Soon pare să fi unit ambele discipline prin teoria sa despre cosmos și despre cum am ajuns să locuim pe Pământ. În timpul unei apariții la The Tucker Carlson Network, expertul de la Smithsonian și-a explicat credința în „argumentul reglajului fin".
Conceptul subliniază cât de remarcabil de precise sunt condițiile fizice ale universului și cum această precizie a generat circumstanțele aproape infinit de improbabile necesare pentru apariția vieții - mult prea puțin probabile pentru a fi o simplă coincidență. Esențial pentru această afirmație este un raționament exprimat pentru prima dată de fizicianul Paul Dirac de la Universitatea Cambridge în 1963. Dirac a susținut că frumusețea matematică a legilor naturii sugerează un proiectant superior.
În cercetările sale de acum aproape șase decenii, Dirac a adăugat: „Se pare că una dintre caracteristicile fundamentale ale naturii este aceea că legile fizice fundamentale sunt descrise în termeni de teorie matematică de o mare frumusețe și putere, necesitând un standard matematic destul de ridicat pentru a o înțelege. „Vă puteți întreba: De ce este natura construită în acest fel? Se poate răspunde doar că cunoștințele noastre actuale par să arate că natura este astfel construită. Pur și simplu trebuie să o acceptăm".
„S-ar putea descrie situația spunând că Dumnezeu este un matematician de un ordin foarte înalt și că El a folosit o matematică foarte avansată în construirea universului.", mai spune - ca și Dirac - Dr. Soon, afirmând in plus: „Există atât de multe exemple ale forțelor omniprezente care ne permit să ne luminăm viețile. Dumnezeu ne-a dat această lumină, să urmăm lumina și să facem tot ce putem mai bine."
Raționamentul său pare a fi o interpretare mai științifică a argumentului designului, comparația familiară cu ceasurile pe care majoritatea dintre noi am întâlnit-o în timpul educației noastre. Binecunoscuta comparație ilustrează acest lucru prin compararea universului cu un ceas. Descoperirea unui ceas, cu mecanismele sale interne complexe, sugerează că l-a creat un ceasornicar. În mod similar, complexitatea cosmosului indică un creator inteligent.
Dar nu toată lumea împărtășește convingerea lui Soon. Un contraargument frecvent la teoria sa de reglaj fin ia două forme. În primul rând, înțelegerea noastră asupra cosmosului rămâne sever restricționată. Funcționăm ca organisme bazate pe carbon, totuși, în universuri alternative, ar putea fi posibilă o existență fizică diferită, construită pe elemente variate. A doua obiecție se referă la întâmplare. Evenimentele improbabile sunt constante, iar în ceea ce privește existența universului nostru, este sigur că, indiferent de cât de mici ar fi fost șansele, acestea s-au produs totuși.
