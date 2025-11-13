Carabinierii u rămas cu gura căscată când au văzut ce lucruri furate ascundea un român

Poliția italiană a descoperit, în orașul Bolzano, un adevărat depozit de bunuri furate, ascuns într-o pivniță aflată lângă Parcul Religiilor. În interior, agenții au găsit 23 de biciclete de mare valoare - multe aparținând unor turiști străini - precum și echipamente de construcții sustrase dintr-un șantier al companiei care lucrează la Walther Park, unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare din regiune. Valoarea totală a bunurilor recuperate este estimată la aproximativ 70.000 de euro, potrivit Poliției din Bolzano.

În urma anchetei, polițiștii au stabilit că spațiul era folosit ca „depozit" pentru redistribuirea mărfurilor furate, iar principalul suspect este un cetățean român, deja cunoscut autorităților pentru mai multe infracțiuni. Acesta a fost denunțat pentru tăinuire, iar investigațiile continuă pentru identificarea altor complici. Operațiunea a fost coordonată de echipa Squadra Volante, în cadrul unei acțiuni extinse ordonate de șeful poliției Giuseppe Ferrari, pentru combaterea valului recent de furturi care a afectat șantierele de construcții și zonele turistice din oraș.

„Această acțiune reprezintă un răspuns concret la îngrijorarea populației în fața creșterii furturilor. Rezultatul obținut confirmă angajamentul constant al Poliției de Stat de a garanta siguranța și legalitatea, printr-un control permanent al teritoriului și o colaborare strânsă cu cetățenii", a declarat Giuseppe Ferrari, procuror de Bolzano, citat de presa din Italia. Potrivit autorităților, victimele - în majoritate turiști din afara regiunii - au fost contactate pentru a-și recupera bunurile, procesul de restituire fiind în desfășurare la sediul poliției locale.