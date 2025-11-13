Războiul de jucărie: Mark 1, racheta de dimensiunea unei baghete, proiectată pentru a elimina dronele rusești

O companie estoniană din domeniul apărării, Frankenburg Technologies, a prezentat recent o rachetă nou-nouţă, de mărimea unei baghete, denumită Mark 1 şi destinată să doboare drone. Mai multe sit-uri de producţie situate în ţări membre NATO îşi propun deja să fabrice sute de astfel de rachete pe zi.

Ce o face specială este dimensiunea sa miniaturală. Acest interceptor compact, cu o lungime de 65 de centimetri, adică aproximativ „dimensiunea unei baghete", după cum notează britanicii de la The Telegraph, are scopul de a consolida apărarea NATO împotriva utilizării de către Rusia a faimoaselor sale drone Shahed - mici, distructive şi greu de detectat. Pe 9 septembrie, Alianţa Nord-Atlantică a fost nevoită să trimită avioane de vânătoare F-16 pentru a doborî aproximativ douăzeci de drone ruseşti care au trecuseră graniţa poloneză.

Au fost lansate rachete aer-aer, care costă peste 550.000 de euro. Cu toate acestea, majoritatea dintre ele nu şi-au atins ţintele. Cu Mark 1, Frankenburg Technologies doreşte să ofere o alternativă mai puţin costisitoare, estimată la 50.000 de euro bucata. În comparaţie, un interceptor american Patriot costă 4 milioane de dolari, iar un lansator Stinger 400.000 de dolari. Mark 1 nu are scopul de a fi mai eficient decât aceste rachete, a căror eficacitate a fost pe deplin dovedită: obiectivul său este de a fi „suficient de bun" pentru a lovi dronele ruseşti la un cost redus.

În prezent, rata sa de precizie este estimată la 56%, deşi Frankenburg Technologies vizează 90% pe termen lung. Această rachetă miniaturală, care nu necesită niciun pilot la sol, dispune de un sistem de ghidare bazat pe inteligenţă artificială. Fiind complet autonomă, ar rezista sistemelor tradiţionale de bruiaj. În plus, integrează o ogivă de 500 de grame, combustibil şi o serie de senzori. Dezavantajul este că poate zbura doar pe o distanţă de doi kilometri şi nu ar fi adaptată pentru a funcţiona la temperaturi foarte ridicate, de exemplu în deşert.

„Nu ne cerem scuze pentru faptul că fabricăm arme", a declarat Kusti Salm, fost înalt funcţionar al Ministerului Apărării din Estonia şi actualul director al Frankenburg Technologies. „Nu ne este teamă să spunem că le fabricăm pentru a doborî dronele ruseşti cu rază lungă de acţiune. Şi nu ne cerem scuze pentru faptul că aceasta va fi cea mai necesară tehnologie din lumea occidentală în următorii cinci până la zece ani", a spus el. Potrivit The Telegraph, fabrici care produc Mark 1 au fost instalate în două ţări NATO. Compania îşi propune să producă câteva sute de rachete pe zi.