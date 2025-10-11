5 teorii ale conspirației care s-au dovedit a fi adevărate

Multe teorii ale conspirației iau naștere din nesiguranța oamenilor, din dorința de a avea control asupra vieții lor, cred în povești absurde. Însă, unele teorii ale conspirației s-au dovedit adevărate.

1. În timpul prohibiției, guvernul SUA a "închis ochii" la alcoolul prost ucigând mii de oameni

În 1919, guvernul SUA a decis să interzică consumul de alcool, adoptând al XVIII-lea amendament din Constituție.

Dar când autoritățile au realizat că eforturile de a interzice vânzarea și consumul de alcool eșuează, au luat decizia de a "închide ochii" la producătorii ilegali care utilizau substanțe periculoase pentru a face băuturi spirtoase.

Scopul era de a convinge oamenii că se găsește doar alcool prost și astfel să nu mai bea.

Această practică a fost combinată cu explozia pieței negre. Mii de americani au murit de mâinile contrabandiștilor care adăugau substanțe periculoase (precum kerosenul) și din cauza guvernului care a aprobat tacit contrabanda cu alcool otrăvitor.

2. Guvernul SUA a mințit oamenii pentru a implica țara în războaie

Incidentul din Golful Tonkin este un exemplu al modului în care armata SUA a mințit cu privire la un presupus atac asupra navei americane „Maddox" la 2 august 1964, ca pretext pentru implicarea țării în războiul din Vietnam.

Un alt exemplu este discursul secretarului de stat Colin Powell din 2013. În timpul discursului său, Powell a arătat harta armelor de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein.

Războiul din Irak a ucis mii de americani și milioane de irakieni, însă aceste arme periculoase nu au fost găsite niciodată.

3. Oamenii pot controla vremea

De exemplu, în timpul războiului din Vietnam, CIA ar fi „însămânțat" norii în sezonul musonic pentru a face să plouă și mai mult.

"Inseminarea" norilor este o tehnică care își propune să modifice precipitațiile prin dispersarea substanțelor chimice în nori care favorizează creșterea precipitațiilor.

Scopul acestei tactici, utilizate între 1967 și 1972, era de a bloca drumurile și de a provoca alunecări de teren care să împiedice trupele comuniste să-și facă aprovizionarea cu arme și provizii.

4. Societatea secretă Bohemian Grove

În secolul al XIX-lea, se zvonește că elita americană se întâlnește în locuri private din natură pentru a se închina la statuia unei bufnițe uriașe și a practica ritualuri oculte.

Deși pare o societate ridicolă, presa i-a confirmat existența. Nu se știe dacă este un simplu cult sau un grup de putere, așa cum este masoneria.

5. Azbest

Deși astăzi se știe că azbestul provoacă cancer, a existat o perioadă în care acest lucru a fost tratat ca un mit.

Cei afectați au considerat că bolile lor au fost cauzate de utilizarea acestui material de construcție și au acuzat firmele producătoare de ascunderea adevărului. Au avut dreptate.

Cunoscând efectul nociv al azbestului, producătorii au ignorat pericolul și au ascuns informații timp de mai bine de trei decenii. În cele din urmă, utilizarea azbestului a fost interzisă.