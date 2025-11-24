Românii își retrag masiv banii din pilonul 2 după introducerea CASS de 10%

Plățile din pensiile private Pilon II au ajuns în septembrie la un nivel record de 403,7 milioane de lei pe lună, în creștere de la 271,9 milioane de lei în august.

Totul după introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru partea de venit care depășește pragul de 3.000 de lei.

„Am văzut un aflux din ce în ce mai mare de participanți care solicită plata pensiei private, iar plățile au ajuns aproape de trei ori mai mari decât în prima jumătate a anului", a declarat George Moț, expert în pensii private.

Dacă în prima jumătate a anului plățile lunare se situau la aproximativ 140-150 de milioane de lei, în august acestea au ajuns la 271,9 milioane de lei, iar în septembrie la 403,7 milioane de lei.

În doar trei luni, suma totală plătită participanților din Pilonul II a ajuns la 943 de milioane de lei, depășind totalul de 861 de milioane de lei achitat în primele șase luni ale anului.

De la 1 august 2025, asupra pensiilor private, inclusiv celor din Pilonul II, se aplică o contribuție de asigurări sociale de sănătate de 10% pentru partea de venit care depășește pragul de 3.000 de lei.

Taxa nu se aplică la momentul cotizării, ci la momentul plății efective către beneficiar. De exemplu, pentru o pensie privată încasată de 5.000 de lei, baza de calcul a CASS este 2.000 de lei, iar suma reținută este de 200 de lei.