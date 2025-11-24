Noul Dicționar explicativ al limbii ruse nu include cuvinte precum „credință", „speranță", „bine" și „adevăr". „Viață" este o „valoare spirituală și morală tradițională rusească"
24.11.2025
Rusia a publicat un nou Dicționar explicativ al limbii de stat a Federației Ruse. Dicționarul a fost inclus de guvern în noua listă de cărți care stabilesc normele limbii literare ruse moderne, puncte de referință pentru autoritățile din Rusia.
Dicționarul a fost publicat încă din aprilie de către angajații Universității de Stat din Sankt Petersburg (SPbGU). Dicționarul este obligatoriu pentru utilizare în circulația oficială, ar trebui să fie ghid în școli și la elaborarea examenelor. Biserica Ortodoxă Rusă (ROC) a participat la crearea dicționarului, iar definițiile multor cuvinte au fost rescrise în favoarea situației politice.
Barents Observer a studiat dicționarul și a aflat că viața începe cu momentul concepției, televiziunea are un rol de formare a statului, iar Constituția a încetat să mai fie legea fundamentală a țării.
„Cea mai eficientă formă de guvernare în vremuri dificile pentru țară, deoarece nu distruge forțele ostile, permite existența limitată a altor sisteme de valori decât cele tradiționale." Această definiție a cuvântului „autoritarism" o va găsi în Dicționarul Explicativ Limbii de Stat a Rusiei.
„Democrația" este descrisă ca forma de guvernare din Occident în care „instituțiile statului acționează în interesul celor mai influente persoane". De exemplu, umanismul, conform BTS, este o „viziune asupra lumii bazată pe grija pentru binele omului".
Cu toate acestea, în dicționarul limbii de stat, definiția este următoarea: „valoare spirituală și morală tradițională rusă: o viziune asupra lumii bazată pe principiile valorii persoanei umane, demnitatea acesteia, respectul pentru ceilalți, grija pentru bunăstarea sa, dreptul la libertate, egalitate, fericire".
Autorii au atribuit pur și simplu cuvântului un nou sens. Aceeași soartă au avut-o și „milă", „demnitate", „colectivism" și alte câteva cuvinte menționate în decretul privind valorile tradiționale.
În descrierea cuvântului „viață", autorii cărții au mers chiar mai departe - nu numai că au indicat că este vorba de „valoare spirituală și morală tradițională rusească", dar au clarificat și faptul că viața unei persoane începe din momentul concepției sale. Aceasta este una dintre tezele pe care se bazează oponenții avortului.
Autorii dicționarului precizează că „anumite definiții au fost coordonate cu departamentul juridic al Bisericii Ortodoxe Ruse, iar pregătirea lor s-a desfășurat sub controlul Ministerului Justiției".
Ei afirmă deschis că aceste cuvinte „descriu conținutul valorilor spirituale și morale tradiționale rusești", enumerate în decretul prezidențial privind bazele politicii de stat.
În total, dicționarul explică 45.000 de cuvinte. Componența acestora „a fost stabilită pe baza analizei frecvenței de utilizare a cuvintelor în domeniile-cheie în care folosirea limbii de stat este obligatorie".
Pe site-ul SPbGU se afirmă că dicționarul „definește pentru prima dată clar în ce domenii pot fi folosite anumite cuvinte și sensuri ale acestora, și unde utilizarea lor este interzisă".
„Pentru prima dată, aceste norme au fost fixate clar și au devenit nu descriptive, ci regulative - adică determină modul și caracterul utilizării", declară rectorul universității, Nikolai Kropacev, care a participat la redactarea dicționarului.
Kropacev mai notează că dicționarul conține o listă cu 14 rădăcini „din care derivă cuvinte considerate drept limbaj obscen".
Până acum, în Rusia, drept cuvinte obscene erau considerate doar derivatele a patru rădăcini.
În 2013, Roskomnadzor a publicat o explicație specială pentru mass-media, cărora li s-a interzis anterior folosirea obscenităților.
Versiunile electronice gratuite sunt disponibile pe site-urile SPbGU și Gramota.ru. The Barents Observer remarcă faptul că, la momentul publicării textului, aceste versiuni prezentau unele diferențe.
Lingvistul Mihail Kopotev, de la Universitatea din Helsinki, a declarat pentru The Barents Observer că dicționarul este compilat „surprinzător de neglijent":
„Majoritatea definițiilor sunt pur și simplu copiate din Marele Dicționar Explicativ (Sergei Kuznețov face parte din ambele colegii editoriale), iar mii de cuvinte lipsesc. Dacă ar fi fost vorba despre o lucrare lexicografică reală, un astfel de dicționar nu ar fi putut fi publicat. Lucrul la dicționar încă nu s-a încheiat, dar este deja clar că se creează un dicționar ‘corect'."
Kopotev a observat, de asemenea, că versiunile dicționarului limbii de stat aflate în acces liber sunt de câteva ori mai mici decât predecesorul lor - Marele Dicționar Explicativ (BTS) din anul 2000, care are aproximativ 130.000 de definiții.
The Barents Observer subliniază că în „dicționarul de stat" nu se găsesc cuvintele „gulag", „ofițer de securitate", „stalinism", „credință", „speranță", „bine" și „adevăr".
