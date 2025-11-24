Concluziile ședinței CSAT: Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare
Postat la: 24.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Astăzi, 24 noiembrie 2025, CSAT a aprobat Strategia Națională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030, subliniind necesitatea pregătirii României pentru riscurile unui conflict armat în apropierea granițelor. Documentele adoptate stabilesc direcțiile de acțiune pentru consolidarea securității naționale și adaptarea Armatei României la noul context strategic internațional.
Evaluarea riscurilor de securitate
Luni, 24 noiembrie 2025, a avut loc, la Palatul Cotroceni, şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), condusă de Preşedintele României, Nicușor Dan. În cadrul acestei întâlniri, au fost analizate mai multe teme cruciale, axate pe modul de implementare a măsurilor pentru dezvoltarea capacității de apărare a statului român și pentru creșterea rezilienței societății. Principalul punct pe ordinea de zi l-a constituit Strategia Națională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030, conform unui comunicat al Administrației Prezidențiale. "România trebuie să fie pregătită pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor", a declarat Președintele CSAT.
Proiectul consolidat al Strategiei a fost pus în transparență publică, fiind prima Strategie Națională de Apărare a Ţării care a parcurs această etapă. O bună parte a recomandărilor primite au fost integrate, rezultând varianta finală, analizată astăzi de CSAT și care va fi prezentată de către Președintele României în Parlament, pentru a fi dezbătută și aprobată prin hotărâre, în ședință comună a celor două Camere. Strategia exprimă viziunea Președintelui, aceea a unei Românii moderne și sigure, care se bucură de pace și de avantajele ei unice, un stat construit în jurul cetățenilor săi, în serviciul drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, cu instituții transparente și integre, orientate exclusiv către binele public.
În cadrul ședinței de astăzi, membrii Consiliului au aprobat, de asemenea, Evaluarea privind riscurile, amenințările și vulnerabilitățile prognozate pentru anul 2026, precum și Analiza Strategică a Apărării. Aceste documente au ca scop identificarea și elaborarea recomandărilor necesare gestionării provocărilor la adresa securității naționale, adaptarea Armatei la noul mediu strategic, la modificările majore ale situației internaționale de securitate, precum și la angajamentele naționale asumate în cadrul NATO și UE.
Conform comunicatului CSAT, "În actualul context regional și internațional, se impune consolidarea eforturilor României privind întărirea securității naționale pe toate palierele, în vederea îndeplinirii scopului fundamental al politicii de apărare: garantarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale ale țării." De asemenea, este necesară creșterea capacității de luptă a Armatei României și accelerarea revitalizării industriei naționale de apărare, domeniu aflat în strânsă legătură cu proiectele de retehnologizare, cercetare-dezvoltare și programele de înzestrare derulate în cooperare cu state NATO și UE.
Armata României va dispune de forțe cu înaltă capacitate de reacție, destinate îndeplinirii misiunilor constituționale și angajamentelor asumate în cadrul NATO, UE și al altor organizații internaționale, ceea ce presupune creșterea numărului de militari activi și de rezerviști bine pregătiți. Definirea, proiectarea și dezvoltarea capabilităților militare de apărare pentru perioada următoare reflectă deteriorarea mediului de securitate, vulnerabilitățile interne și tendințele globale cu impact asupra securității naționale, precum și noile ținte de capabilități.
Analiza multidimensională prezentată în CSAT a generat recomandări specifice, care vor fi ulterior analizate, adoptate și implementate în cadrul legal, în documente de direcționare, în planuri și măsuri concrete la nivelul Ministerului Apărării Naționale, al instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, precum și la nivelul administrației publice și al societății. Un alt subiect inclus pe ordinea de zi a fost Raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute în ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, fenomen care constituie un risc la adresa siguranței naționale, influențat de factori internaționali și locali.
Raportul a evidențiat progresele în dezvoltarea unui sistem național unitar de monitorizare și raportare, extinderea rețelei de centre de tratament pentru persoane afectate de adicții și consolidarea controlului asupra precursorilor de droguri, prin activitatea Poliției Române. Au fost prezentate rezultatele operaționale obținute în cooperarea internațională, inclusiv destructurarea unor grupări transnaționale de trafic de droguri. Aceste evoluții confirmă angajamentul ferm al instituțiilor statului de a acționa coordonat, cu responsabilitate și determinare, pentru protejarea comunităților și pentru reducerea impactului acestui fenomen asupra societății, în special asupra tinerilor.
De asemenea, membrii Consiliului au aprobat raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25". Țara noastră a participat cu o structură națională de răspuns, formată din experți ai autorităților administrației publice centrale și ai instituțiilor din Sistemul Național de Apărare. Exercițiul a oferit cadrul pentru exersarea procedurilor de consultare și luare a deciziilor politico-militare în contextul activării art. 4 și art. 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, precum și pentru testarea capacității Alianței de a răspunde amenințărilor specifice războiului hibrid.
În continuarea şedinţei, membrii CSAT au analizat și Planul de investiții în industria de apărare a României, elaborat în temeiul Regulamentului SAFE. Până la finalul acestei săptămâni, Guvernul va trimite formularele specifice pentru a înregistra formal documentația României. În valoare totală de 16,680,055,394 euro, aceste fonduri alocate României vor fi destinate în proporție de 75% pentru achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă, iar 25% pentru infrastructura duală. Creșterea capacităților de producție din România, publice sau private, este crucială pentru independența strategică a țării.
Companiile din România pot contribui la dezvoltarea industriei militare europene, obiectivul programului SAFE.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cristian Sima: Ne vom palantiriza cu toții fără să ne dăm seama. Exact ca în sistemul de credit social dar mai sofisticat și mai sexy!
Compania Palantir valoreaza 400 de miliarde de dolari cu doar 3 miliarde venituri. Cum este posibil? Pentru ca ceea ce f ...
-
Cei mai mari sponsori ai lui Nicușor Dan concediază cum 7% din angajați de bine ce le merge în noul regim
Bitdefender, producator de top de soluții de securitate cibernetica, va concedia aproximativ 7% din angajați. Numarul to ...
-
Cum sunt jefuiți la drumul mare fermierii români de către regimul BoloDan: solariile, răsadnițele, serele, silozurile și depozitele de cereale vor fi impozitate
O noua lovitura pentru fermieri incepand cu anul viitor. De la 1 ianuarie, aceștia vor fi obligați sa plateasca impozit ...
-
Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea fi interzisă
Proiectele legislative anunțate de deputatul PNL Andrei Baciu vizeaza interzicerea eutanasierei cainilor sanatoși și rec ...
-
Dictatura digitală e la colț: UE pregătește supravegherea conversațiilor online
Uniunea Europeana a finalizat un acord de compromis referitor la inițiativa dezbatuta, denumita „Chatcontrol", un ...
-
Românii își retrag masiv banii din pilonul 2 după introducerea CASS de 10%
Plațile din pensiile private Pilon II au ajuns in septembrie la un nivel record de 403,7 milioane de lei pe luna, in cre ...
-
Noul Dicționar explicativ al limbii ruse nu include cuvinte precum „credință", „speranță", „bine" și „adevăr". „Viață" este o „valoare spirituală și morală tradițională rusească"
Rusia a publicat un nou Dicționar explicativ al limbii de stat a Federației Ruse. Dicționarul a fost inclus de guvern in ...
-
Panouri fotovoltaice pe balcon. Cât te costă și cât economisești la factura de energie, dar și ce obligații ai ca să nu provoci un incendiu
În magazine se vand kit-uri pentru panouri fotovoltaice pe care oricine le poate instala pe balcon, pentru a reduc ...
-
Un virus aproape necunoscut oamenilor a făcut prima victimă. SUA confirmă 'saltul de specie' al tulpinii H5N5
Statele Unite au confirmat primul deces uman din lume cauzat de virusul gripei aviare H5N5, dupa ce un barbat din statul ...
-
Tatăl studentei la Medicină ucise cu 51 de lovituri de cuțit, mărturie cutremurătoare despre autorul crimei: 'E animal, nu e om'
„Toata nadejdea ne-am pus-o in Andreea, tot ce am facut a fost pentru ea", spune Adrian Morega, tatal studentei la ...
-
Șeful ANAF, prima reacție, după ce instanța i-a dat o mână de ajutor lui Klaus Iohannis: Nu ne așteptam!
Tribunalul Sibiu a respins cererea formulata de Statul Roman, prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bras ...
-
Întâmplare stranie la o parohie din Vaslui: Sfântul Nectarie și-ar fi făcut apariția printre enoriași
Cunoscutul preot Calistrat Chifan este extrem de prezent in mediul online, unde interacționeaza constant cu credincioșii ...
-
Anunțul lui Donald Trump care a zguduit piața criptomonedelor. A provocat pierderi uriașe
Piețele de criptomonede au trecut printr-o perioada extrem de volatila intre 10 și 12 octombrie, dupa ce Donald Trump a ...
-
Revoluționar: Oamenii de știință au identificat un mecanism natural al creierului care elimină plăcile toxice, responsabile de Alzheimer
Creierul ar putea dispune de un mecanism propriu prin care sa limiteze acumularea placilor toxice asociate bolii Alzheim ...
-
Fenomen astronomic rarisim vizibil din România - Mercur și Venus se aliniază pe cer: Cum poți vedea "dansul planetelor"
Marți, 25 noiembrie, romanii matinali au parte de un spectacol ceresc extrem de rar: Mercur și Venus vor aparea impreuna ...
-
O descoperire fără precedent în adâncul oceanului: Un fenomen ciudat generează un loc unic în lume
Oamenii de știința descopera un sistem unic de izvoare adanci in Papua Noua Guinee, unde fluide fierbinți și metan ies s ...
-
O nouă descoperire lasă loc de întrebări: Ce s-a găsit în mormântul regelui Tutankhamon
O echipa de la Programul de Farmacologie Antica Yale a identificat compuși specifici opiului intr-o vaza de alabastru af ...
-
Noi angajamente la COP30. Reducerea consumului de combustibili fosili, provocarea cheie
Conferința ONU pe 2025 privind schimbarile climatice a avut loc la Belém, marcata de cateva incidente - protestat ...
-
O nouă generaţie de dispozitive cu inteligenţă artificială generativă domină ofertele de sărbători din 2025
O noua generatie de dispozitive cu inteligenta artificiala generativa domina ofertele de sarbatori din 2025, pe fondul B ...
-
Pastilele "inteligente" sunt o alternativă la metodele tradiționale care sunt mult mai invazive
Oamenii de stiinta dezvolta tehnologii care promit sa schimbe modul in care sunt depistate bolile intestinale, prin meto ...
-
Fostul premier Adrian Năstase a suferit o intervenție chirurgicală complicată. Ce a transmis despre sistemul medical din România
Fostul prim-ministru Adrian Nastase a avut o postare pe blogul sau personal sambata, 22 noiembrie, despre o intervenție ...
-
Rusia primește aproape tot ce își dorește prin noul Plan de pace al lui Trump pentru Ucraina
A incerca același lucru iar și iar, fara succes, este fie definiția nebuniei, fie tactici de negociere rusești , depinde ...
-
Noaptea minții: Planul ciudat și complet real de a estompa soarele și de a inversa încălzirea globală
Un startup israeliano-american format din doar 25 de persoane susține ca a dezvoltat o tehnologie capabila sa reduca lum ...
-
Tunelurile subterane de pe Lună ar putea servi drept adăposturi sigure pentru viitorii astronauți. Mai mulți roboți sunt deja în teste
În peisajul vulcanic din Lanzarote, echipe de ingineri folosesc peșterile de lava ca teren de proba pentru tehnolo ...
-
Mai puține vaccinări: SUA pregătesc o schimbare majoră în sănătatea publică
Statele Unite pregatesc o schimbare majora in sanatatea publica, prin introducerea unor programe noi care pun accent pe ...
-
Adevărul din adâncuri: oamenii de știință au găsit un loc care sfidează legile naturii
Oamenii de știința descopera un sistem unic de izvoare adanci in Papua Noua Guinee, unde fluide fierbinți și metan ies s ...
-
Planul diabolic al unui bărbat pentru a putea încasa pensia mamei care decedase. A funcționat trei ani
Timp de trei ani, un italian in varsta de 57 de ani a incasat pensia mamei sale decedate, ascunzandu-i trupul in pivnița ...
-
Armata de comentatori. Cum a transformat inteligența artificială fermele rusești de boți în arme de influență
Anul 2024 a marcat un punct fara precedent in istoria internetului: pentru prima data, activitatea roboților online a de ...
-
„Witkoff are nevoie de un psihiatru". Europenii, revoltați de planul lui Trump de a profita de pe urma activelor rusești înghețate
Diplomați și oficiali europeni reacționeaza cu indignare la noile detalii privind planul american de pace, avertizand ca ...
-
Facturile la energie vor rămâne ridicate mulți ani de acum încolo. Ce umflă prețurile, potrivit furnizorilor
Pe final de an, au inceput sa apara numeroase prognoze de preț in ceea ce privește tarifele la energie pentru 2026, dar ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu