Proiectele legislative anunțate de deputatul PNL Andrei Baciu vizează interzicerea eutanasierei câinilor sănătoși și recunoașterea animalelor ca ființe vii cu drepturi. Aceste propuneri au fost susținute printr-o petiție publică care a strâns peste 215.000 de semnături, promițând un sistem modern de gestionare a animalelor fără stăpân, bazat pe sterilizare și responsabilitate.

Noi propuneri legislative pentru animale

Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea fi interzisă în România, iar animalele ar putea primi, prin lege, un statut de ființe vii, cu drepturi și libertăți. Deputatul PNL Andrei Baciu a anunțat luni, 24 noiembrie 2025, noi proiecte legislative care urmăresc schimbarea modului în care statul gestionează problema animalelor fără stăpân. Inițiatorii au transmis că România trebuie să treacă la un sistem modern, aliniat la practicile europene, bazat pe sterilizare, microcipare, responsabilitate și respect față de viață. În sprijinul acestor propuneri a fost lansată o petiție publică, care a strâns peste 215.000 de semnături în ultimele săptămâni. „S-a făcut și o petiție, în ultimele săptămâni s-au strâns peste 215.000 de semnături. Le mulțumesc tuturor celor care au semnat pentru a susține acest proiect legislativ", a declarat deputatul PNL Andrei Baciu.

Potrivit inițiatorilor, proiectele de lege prevăd obligarea consiliilor județene și a consiliilor locale să înființeze structuri specializate pentru gestionarea și protecția animalelor, inclusiv servicii dedicate câinilor fără stăpân. „Acest proiect de lege vine să standardizeze un fel de organizare administrativă, astfel încât consiliile județene, consiliile locale să înființeze autoritățile necesare pentru gestionarea și pentru protecția animalelor, un serviciu special dedicat pentru gestionarea câinilor fără stăpân", a explicat Andrei Baciu.

Noua legislație ar introduce obligativitatea realizării unui recensământ al câinilor fără stăpân în fiecare județ și elaborarea unor planuri de acțiune pe termen mediu, cu resurse financiare alocate. „Lucrul acesta se întâmplă printr-o analiză foarte clară a problemelor, un recensământ al câinilor din fiecare județ și, bineînțeles, un plan de acțiune pe termen mediu, cu resursele financiare necesare pentru a pune în siguranță viețile cetățenilor și pentru a oferi în egală măsură respectul cuvenit animalelor", a precizat deputatul PNL.

Una dintre principalele schimbări propuse este renunțarea la eutanasierea câinilor sănătoși și înlocuirea acestei practici cu metode considerate moderne și eficiente. „Tranziția de la metoda barbară folosită în continuare astăzi, eutanasierea câinilor sănătoși, la o soluție modernă, eficientă. Vorbim despre sterilizare și microcipare", a afirmat Andrei Baciu. Totodată, proiectele propun lărgirea competențelor autorităților, astfel încât poliția locală să poată interveni atunci când viața unui animal este în pericol.

Hilde Tudora, șef al Serviciului Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, a anunțat că cele trei proiecte de lege vizează schimbări majore în domeniu. „Recunoașterea animalelor ca ființe vii este un pas normal pentru o societate modernă și civilizată. Apoi schimbarea paradigmei în privința gestionării câinilor fără stăpân", a declarat aceasta. Hilde a susținut în timpul conferinței că animalele nu ar trebui să ajungă pe stradă, iar oamenii nu ar trebui să trăiască în teamă. „Într-o societate civilizată, câinii nu au ce să caute pe stradă. Oamenii nu trebuie mușcați de câini, oamenilor nu trebuie să le fie frică să meargă pe străzi, iar animalele nu trebuie să fie omorâte", a mai spus șefa Protecției Animalelor Ilfov.

Unul dintre proiecte vizează și animalele de fermă, în special găinile, care ar urma să fie crescute la sol și în condiții ecologice, pentru îmbunătățirea calității produselor. „Tranziția pentru animalele de fermă, în special găini, ca ele să fie crescute la sol și în condiții ecologice, astfel încât să avem produse sănătoase pentru noi, pentru familiile noastre", a explicat Hilde Tudora. Propunerile legislative includ posibilitatea ca poliția să poată interveni fără mandat în cazuri urgente de maltratare a animalelor. „Poliția să poată să intre fără mandat atunci când avem un caz urgent de maltratare a unui animal. Nu spunem decât să schimbăm paradigma. Să nu mai omorâm animale pentru că ele nu au nicio vină", a mai spus aceasta.

Hilde a atras atenția că problema câinilor fără stăpân este generată în principal de iresponsabilitatea oamenilor: „Există câini pe străzi din cauza iresponsabilității oamenilor. Câinii de pe străzi nu sunt o specie aparte, ei provin din curțile noastre". În final, reprezentanta CJ Ilfov a subliniat că reforma nu vizează doar legile, ci și modul în care funcționează instituțiile și oamenii din sistem. „Nu oricine poate să lucreze în acest domeniu. Avem nevoie de oameni empatici, cărora le pasă de animale și sunt profesioniști", a concluzionat aceasta.