Cum sunt jefuiți la drumul mare fermierii români de către regimul BoloDan: solariile, răsadnițele, serele, silozurile și depozitele de cereale vor fi impozitate
Postat la: 24.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O nouă lovitură pentru fermieri începând cu anul viitor. De la 1 ianuarie, aceștia vor fi obligați să plătească impozit pentru solarii, răsadnițe, silozuri și depozite agricole, după ce noul Cod Fiscal extinde lista construcțiilor impozabile.
Deși autoritățile susțin că taxele vor fi la o cotă redusă, măsura va crește costurile pentru micii producători, care deja se confruntă cu prețuri ridicate.
Prin noile reglementări din Codul Fiscal, solariile, răsadnițele, serele, silozurile și depozitele de cereale vor intra, începând cu 2026, în categoria clădirilor supuse impozitării locale.
Suma percepută va reprezenta aproximativ jumătate din cota aplicată clădirilor obișnuite cu destinație economică, iar valoarea impozabilă va depinde de localitate, zonă și suprafața construcției.
Prin această schimbare, statul elimină una dintre cele mai cunoscute facilități fiscale acordate până acum producătorilor agricoli.
Motivele invocate de guvern sunt: uniformizarea modului de impozitare, astfel încât toate clădirile să fie tratate similar din punct de vedere fiscal, și reducerea excepțiilor din Codul Fiscal, considerate prea numeroase.
În aceste condiții, fermierii care cultivă legume în solarii și răsadnițe vor avea un cost suplimentar ce trebuie inclus în prețul final al produselor.
